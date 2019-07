¡Que no vuelva!; ¡pero que devuelva el helicóptero!

Cuando los chihuahuenses más necesitan que el gobernador esté aquí, haciéndose cargo de enfrentar la inseguridad y otros problemas en Chihuahua… no está. ¡Se fue de vacaciones! Y ni siquiera le avisó al Congreso que se iba a vacacionar. Solamente regresó en helicóptero a divertirse en la cabalgata villista. De seguro volará de regresó a su amado Mazatlán.

Chihuahua ya lleva varios meses seguidos, inmerso en una gravísima e intermitente ola de homicidios, de 8 a 10 diariamente. De ellos varios son feminicidios. Por ende, la situación de inseguridad no sólo es alarmante, sino que obliga a cualquier gobernante a no alejarse de sus funciones ¡ni un instante! Pero para el gobernador lo primero, es el golf y el tenis.

Y Chihuahua: ¡que se vaya al infierno!, al ¡traca traca traca! de la delincuencia.

¡Él está de vacaciones en su palacete de Mazatlán! Se nos fue en el helicóptero oficial y a andar en bicicleta y a jugar golf junto a las playas del mar.

Él dice ¡que sí se puede gobernar por teléfono!, ¡como si lo hubieran elegido para gobernar por celular entre el golf y platillos de camarones!

Por los pobrísimos resultados de su gestión, hasta sus amigos empresarios le piden que ya no gobierne por celular, que deje sus carreras “profesionales” y ya se ponga a hacer obra pública. Y no es para menos, pues con arreglar puentes y mal parchar tramos de carreteras, no se impulsa el empleo ni la actividad empresarial. Las cámaras empresariales están desesperadas por el subejercicio del presupuesto para obras públicas. Y eso es culpa directísima del gobierno estatal. ¡El 85% del presupuesto para obras públicas aprobado por el gobierno federal para Chihuahua están en peligro de perderse! Y todos sabemos el por qué.

¡Exacto!: ¡el gobernador no trabaja!; ¡está muy cansado de gobernar por celular y le urgen vacaciones en Mazatlán! ¡Demagogos… no se acaben!

Ante la desastrosa relación gobernador-chihuahuenses, obviamente y con justa razón, la inmensa mayoría le exige ¡que ya no vuelva de allá! Pues ¡político que no trabaja, estorba en Chihuahua!

¡QUE NO VUELVA! Gritan las redes sociales… ¡pero que devuelva el helicóptero que se llevó y que lo deje aquí ahora que lo usó un rato para divertirse en la cabalgata villista!

Los gobernantes se desprestigian por su corrupción y falta de resultados. Y esa es la realidad por la que la imagen del gobernador se encuentra tan desprestigiada. Un 74% de los chihuahuenses opina que no trabaja, que no cumple sus promesas y que no da resultados en ninguna de las obligaciones que contrajo como gobernador. Y ahora con el hecho de que se fue de vacaciones, sin merecerlas, pues ¡el Pueblo se alboroto aún más en su contra! Y es que, uno de los parámetros para evaluar el trabajo de un gobernante se basa en la forma, rapidez y eficacia con que enfrenta los problemas de todo tipo. Y si en Chihuahua tenemos esa ola terrible de homicidios, caída en los empleos y de falta de obra pública; es muy justo que la población esté muy molesta al ver que el gobernador sale corriendo de vacaciones a Mazatlán. ¡Ni aunque se hubiera ido en camión, hubieran aprobado sus vacaciones!

Con ese estilo de “gobernar por celular”, con ese desdén eterno por su trabajo, es imposible que la imagen del gobernador se recupere. Va directo a la unánime deslegitimación social.

Un gobernante tiene derecho a tomar vacaciones, cuando las ha desquitado. Pero sin resultados económicos ni en seguridad, pues… ¡ni cómo ayudarlo!

Es más: como la flojera es muy pegajosa… ¡hay nos vemos! ¡Schicabó! el tema de las defenestradas vacaciones de aquel, que ya es famoso de gobernar una “aldea”… por celular jugando golf!. Por eso tiene a Chihuahua sumido en el desastre.

¡Pero que devuelva el helicóptero!