¿Qué pas...Otis?

De Gaza a Acapulco. el trato es similar, quien desea mentir tiene su lugar, así vemos que la verdad muere como la primer víctima de guerra y la mentira es ariete para quienes la emplean en denostar a quien no pueden combatir, con ideas, con votos y con obras, aquí mi visión de una semana de terror y tragedia, lamento por quienes una vez más discreparan de este mi pensar que lo expreso porque callar es otorgar y ante la infamia callar es cobardía.

GAZA HOLOCAUSOT DE MARTIRES

La familia de un corresponsal de Al Jazeera murió en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, informó esa organización de noticias.

A través de un comunicado, Al Jazeera aseguró que la esposa de Wael Al-Dahdouh, su hijo adolescente, su hija pequeña y un nieto perdieron la vida en un campo de refugiados en el centro de Gaza, llamado Nuseirat.

El periodista y su familia se habían trasladado hasta allí luego de que Israel ordenara la evacuación de más de un millón de personas desde el norte debido a la acción militar en curso.

Desde del ataque del 7 de octubre de Hamás contra la población israelí, que dejó más de 1.400 muertos y durante el cual más de 200 personas fueron secuestradas, Israel ha estado realizando una campaña masiva de bombardeos sobre Gaza que ha dejado más de 7.000 muertos.

Al Jazeera señaló que la casa del periodista, quien es el jefe de la oficina árabe de la cadena de noticias en Gaza, "fue atacada en el campamento de Nuseirat, donde habían buscado refugio después de ser desplazados por el bombardeo inicial en su vecindario".

Aseguró, además, que otros miembros de su familia están "bajo los escombros".

En imágenes transmitidas por Al Jazeera, se vio a Al-Dahdouh ingresando al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir Al Balah, para ver a sus familiares en la morgue.

Se le mostró agachado, llorando y tocando el rostro a su hijo Mahmoud, de 15 años, quien estaba en su último año de escuela secundaria.

También se le vio sosteniendo el cuerpo de su hija Sham, de 7 años.

.Al salir del hospital, el corresponsal dio declaraciones a Al Jazeera.

"Ésta es la zona 'segura' de la que hablaba el ejército de ocupación", dijo.

"No hay ningún lugar seguro en Gaza", agregó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que habían llevado a cabo un ataque contra Hamás en el área donde fueron asesinados miembros de la familia de Al-Dahdouh.

Cuando la BBC le preguntó sobre la pérdida de vidas civiles en los ataques aéreos israelíes en Gaza, incluidas las de periodistas y sus familias, el portavoz de las FDI, Peter Lerner, dijo que "cualquier pérdida de vidas es una tragedia".

Para este momento Israel ha masacrado a más de 10.00 personas en Gaza sobrepasando así los aparentes datos cuantificables que ellos dan de apenas más de 7000, sin considera quienes se sabe yacen bajo los escombros y el epitome de esta tragedia que es el hospital bombardeado esta sema que dejo a saber más de 700 muertos en un solo sitio.

Cuanta será la tragedia que el El jefe de la ONU Antonio Guterrez condena los ataques de Hamás, pero dice que "no ocurrieron de la nada" y embajador de Israel pide su dimisión adicionando en la intervención en la sesión del Consejo General, el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, también criticó a Guterres y condenó la "brutal masacre" ...señalando "Señor secretario general, ¿en qué mundo vive usted? Definitivamente ese no es nuestro mundo", afirmó"

El mundo de Israel para este momento, ya le queda claro al mundo es el de "normalizar el genocidio contra el Pueblo Palestino" y eso es intolerable desde un punto de vista humanista, por eso el round de opinión internacional lo han perdido a grado tal que jóvenes judíos desde Washington hasta Argentina se desmarcan y le dicen a Netanyahu que la ofensiva contra Gaza no ha de ser justificada en su nombre, que ellos no aprueban el genocidio que por intereses petroleros y geopolíticos se lanza contra el pueblo Palestino ellos claramente no avalan ese acto, ¿ASI O MAS CLARO?

OTIS, ES APENAS EL TOC, TOC, DE LO QUE VIENE

Por años los científicos han comentado que el Cambio climático es una realidad y cuando toca a la puerta localmente como lo hizo la madrugada del martes pasado en el Puerto de Acapulco no debe cabernos duda , atribuido por dichos científicos al Fenómeno del Niño y al calentamiento de las aguas del Pacifico, generó que en lapso de horas, algunos dicen que se incrementó de tormenta tropical a huracán categoría 6 como referencia similar a Katrina que en 2005 azoto Nueva Orleans, doce previamente, otros que solo dos , la verdad es que arraso la Costa paradisiaca los mismos en la zona hotelera que en las zonas rúales y urbanas colindantes al famoso puerto al momento de escribir estas líneas desafortunadamente la cifra de desaparecidos y fallecidos da como en Gaza de manera aproximada pero incierta y los fallecidos ya rebasan los 30 si no es que 40 y sin duda a medida que se haga el recuento junto con los desaparecidos se incrementaran por desgracia.

La capitalización política del desastre es obvia por parte de los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador que en su espíritu de acercamiento y entrega para gobernar acercándose a los hechos, les dio margen a ser dotados de fotos que ellos pretenden capitalizar de manera adversa al señala su gobierno frenado como el jeep que lo transportaba , pero desde aquí a los corifeos de la descalificación les contrasto con algunas preguntas , ¿Cuándo un presidente de México había transitado a Acapulco a ras de tierra en un momento de desastre como él lo hizo, cuando [U1] había dejado su agenda y transitado recuerdo como lo hizo en 2019 cuando el grave accidente que cobro decenas de vida por huachicoleo ocurrió al anochecer del 18 de enero en el ducto Tuxpan-Tula a la altura del municipio de Tlahuelilpan en Hidalgo llegando él al hospital a dolerse de su Pueblo en esa cruenta adversidad?

Pregunto como corolario

Vio acaso alguien a Calderón en Hermosillo en la Tragedia de los niños de la guardería ABC acaecida el 5 de junio del 2009 y él se reunió por primera vez con ellos hasta el 30 de abril del 2010, pero no se trata de ese falso debate, sino de aclarar paradas, ¡YA BASTA QUE SE PRETENDA MEDRAR CON ESTAS TRAGEDIAS QUE DEBIERAN UNIRNOS PARA SUPERARLAS, ¿ACASO ES EL PRESIDENTE CULPABLE DEL METEORO?, ¿NO, VERDAD?

ENTONCES DEJENLO TRABAJAR, SI EL CONSIDERA NECESARIO MOJANDOSE LOS ZAPATOS, LLEGANDOA SERVIR Y A SER CORREPONDIDO. POR AQUELLOS QUE EN ÉL CONFIAMOS COMO TIMONEL DE LA NAVE LLAMADA MÉXICO. PORQUE LE VEMOS ACTUAR EN CONGUENCIA.

Es cuanto.