Qué perros

Los espectáculos con animales siempre me han causado repelús, desde las sonadas corridas de toros, donde la gracia y el garbo de un hombre en mallitas con sombrero de orejas de Mickey Mouse, consiste en alargar el sufrimiento del toro, pasando por las peleas de gallos, donde la pelea es a muerte y a navajazos; el mentado rodeo y su espantoso espectáculo de lazado de novillos, si no ve dónde está lo feo, imagine a unos toros gigantes corriendo detrás de su pequeño hijo hasta que lo derriban y lo fracturan. También está el espectáculo ecuestre, el que según dicen, educa al caballo sin torturarlo –ojalá sea así.

Pero lo más aborrecible son las peleas de perros, vamos a ser sinceros los perros no son tan inteligentes como dicen, si hubieran sido inteligentes no hubieran hecho equipo con el homo sapiens, no nos hubieran prestado sus garras y colmillos, su oído y olfato, para sobrevivir en la prehistoria, somos muy desagradecidos.

Mi esposo voltea y me mira preocupado, traes el gas lacrimógeno, respondo que no, no hay asaltantes en el sector. Asaltantes no, pero perros sí, y me muestra las fotos del grupo de vecinos donde aparece un niño severamente lesionado por el ataque de un perro. No hay justicia, el dueño del perro anda sin correa por la calle como si nada. Cuando se llega a hacer justicia en este tipo de ataque, es una justicia con muchas comillas, pues la multa es muy chirris y el perro es condenado a muerte, ¿por qué el perro? la culpa es del dueño. El último registro periodístico sobre ataques de perros es de octubre del 2021, pero no fue la última vez que alguien fue atacado por uno o muchos perros.

Y que me meto a rastrear las noticias sobre peleas de perros en Chihuahua y lo más escandaloso del caso es que no son un escándalo. Usted puede encontrar videos de peleas, criadores de perros de pelea, entrenadores de perros de pelea que prometen convertir a su pomeranian en una máquina asesina. Ofrecen de todo: desde drogas hasta hormonas para que su perro se vuelva loco. Ello explica porque no terminan las peleas de perros.

Estos horribles e ilegales encuentros, se llevan a cabo en lugares peligrosos; se apuestan grandes cantidades de dinero, y tanto los perros como los animales-los de dos patas- están bajo el efecto constante de drogas ilegales. Si se hiciera una redada en una pelea de perros capturarías una gran cantidad de fichitas, personajes lesivos que pudieran además contar con la protección de alguna autoridad.

Recuerdo cuando Adriana fue mordida por un perro, un huskie siberiano que estaba fuera de sí por el calor del verano, porque traen a esa raza de grandes distancia y bajas temperaturas a un desierto, porque su musculatura los hace temibles en las peleas de perros. El papá de Adrianita no esperó la justicia tortuguil, tomó su pistola, sí montones de chihuahuenses decentes tienen armas de manera ilegal y la posesión irregular de armas es tema que merece tratarse aparte, pero bueno, el papá de Adrianita sacó el arma, fue a casa de su vecino y le exigió que llevara de inmediato a su hija al hospital, el vecino que salió en calzones, con aliento etílico, mirada perdida de vaca pastando y rascándose los piojos, dijo no saber nada, entonces el buen señor le disparó al perro, que su vecinito en calzones sacó por delante como si también fuera un arma. Yo personalmente creo que el señor falló el tiro y que le quería atinar al dueño y no al pobre perro.

Luego mi querida amiga Georgina, me dijo que el más pequeño de sus hijos había sido atacado por un perro, mi madre no paraba de hablar de Mateo, un niño que pasó meses internado porque un perro de pelea casi le destroza el cráneo, el niño estuvo tanto tiempo hospitalizado que ya contestaba los teléfonos y hasta se sabía los números del conmutador.

El parque frente a mi casa no es un lugar seguro, existen muchos distribuidores y consumidores de droga, no le temo a las drogas, como diría el actor Santiago Segura, la droga ni te sigue ni te muerde; le temo a las diversiones de estas personas, les gusta pelear perros, que cuando pierden o sufren una lesión, son abandonados en las calles a su suerte, el perro ha sido entrenado para atacar, está sólo en la calle con hambre, sed y síndrome de abstinencia, su dueño no aparece, en la lejanía ve a unos niños corriendo y gritando como locos, el perro toma velocidad y va hacia ellos, una fórmula completa para la desgracia.

Comencé todas estas cavilaciones porque pensé que había una noticia sobre una redada en un criadero de perros, y la noticia fue que esa no era la noticia.