¿Qué provocan al diferir tantas veces las audiencias penales?...

La elección local, no es solamente inédita por la interferencia del Covid en la vida social; sino también por la interferencia de las carpetas penales en las campañas del PAN. Pues, si Maru Campos es la que va a jalar al resto de las candidaturas y si ella no arranca y está estancada por los escándalos políticos, entonces todas las candidaturas también están estancadas y sufriendo para despegar con buen piso electoral. Como bien dice “lo accesorio sigue a lo principal”.

Inevitablemente, si las crisis generadas por los escándalos políticos, no se superan rápidamente, la campaña no puede caminar normalmente. ¿Cuál estrategia de persuasión puede penetrar y funcionar adecuadamente, si los escándalos sobre la imagen no solo no salen del espacio social, sino que llegan más escándalos continuamente?

Como todos sabemos, los escándalos inciden negativamente en la sociedad, porque constituyen reproches sociales a la transgresión de la moral de una sociedad. Pero las vinculaciones penales, no son únicamente transgresiones a una norma moral, sino conductas castigadas por la ley. Por decir un ejemplo, los chismes de figuras de la vida artística, como llegan se van, pueden durar un instante en la percepción social y se olvidan. Pero un auto de vinculación a proceso no sólo es un reproche moral y social, sino una institución legal apoyada con todo el poder coercitivo del Estado. El castigo moral como quiera se supera o se deja a un lado. Pero una conducta castigada por la ley, aunque sea “presuncional”, tiene consecuencias y sus efectos perduran mediática y políticamente mucho tiempo.

Y eso es lo que los estrategas de Maru Campos no han logrado ni querido hacer: salirse de los escándalos, sino tener su imagen inmersa intermitentemente en ellos. Diferir constantemente las audiencias les ha provocado más perjuicios que beneficios.

La acción legal de diferir una y otra vez las audiencias, les ha generado un mar de reproches y de dudas en las redes. Y aun teniendo a la vista que en el termómetro de los debates y comentarios en las redes sociales Maru Campos sigue teniendo bajones en la predisposición electoral, los estrategas siguen sin rectificar esa estrategia legal, por la que está perdiendo la credibilidad y puños de votos.

Si los estrategas no leen las encuestas reales, las no cuchareadas, y no le entienden al debate en las redes sociales, donde van perdiendo, entonces van a continuar en ese proceso tan desgastante cuanto erróneo. El analista sólo expresa y escribe lo que percibe tal cual es la situación.

Y vean a Juan Carlos Loera, el contraste de una campaña sin escándalos que lo distraigan ni lo hagan perder tiempo en la defensa de su imagen y en la búsqueda del voto.

Loera sigue con su campaña de propuestas, enfocadas a resolver la gama de los problemas que se tienen en los segmentos de electores. Y es tan claro el contraste de la campaña propositiva de Juan Carlos Loera, que está apareciendo sin problemas en los medios y visitando casa por casa, saludando vis a vis a los electores. La diferencia entre la campaña de Juan Carlos Loera con la de Maru Campos es sumamente clara.

Lo que un escándalo perjudica a unos, a otros los beneficia.

Lo “atípico” en esta elección es que nunca se había visto un conflicto tan fuerte, tan personal entre el gobernador Corral y la candidata de su mismo partido. Este conflicto tiene en la cuerda floja a todos los candidatos del PAN. Pues si es cierto como lo es, que está conflictuado abiertamente contra Maru Campos, y ella es la que puede jalar al resto de la candidaturas, entonces que va a hacer Corral respecto a esos candidatos en lo particular: ¿va a apoyarlos y por ende apoyaría indirectamente a Maru Campos; o los va a dejar a todos a su suerte? Porque como dice el principio que desmiente la neutralidad en las guerras "los amigos de mis enemigos son mis enemigos". O en palabras pobres: lo que haga Corral para ayudar a sus amigos candidatos, ayuda a Maru Campos. Aún hay muchas cosas por ver en esta elección.

Lo cierto también es que el proyecto político de Corral rumbo a la candidatura a la Presidencia se le complicó mortalmente dentro del PAN. Pues existen fuerzas dentro del PAN que piden su expulsión inmediata. Por lo que tendrá que buscarla en otro partido.

Las circunstancias han conjuntado grandes problemas tanto para Maru Campos por estar constantemente inmersa en escándalos que propiciaron sus abogados, como para Corral que no tiene cabida en el PAN.