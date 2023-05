Uno ha de derminarse en la vida para ser categórico en decir dónde desea estar parado en cada evento que la vida le presenta, nada es ajeno todo nos toca aquí una trilogía de circunstancias no pedidas pero aquí atendidas, esta es mi opnión y como dice el título expreso mi parecer, solo para que quede constancia. G.A.L.D.

KISSINGER 100 AÑOS DE VIVIR PARA...

"Yo estoy orgulloso de decir que Henry Kissinger no es mi amigo", expresó el candidato Bernie Sanders en un debate contra Hilary Clinton. Bernie Sanders señalaba así su posición ante ese individuo pragmático y polémico de origen judío alemán nacido un día como hoy 27 de mayo hace 100 años. El encarna como pocos en el mundo el pragmatismo de Norteamérica, de quienes se viven diciendo velar siempre por sus intereses de seguridad nacional mientras arrasan los derechos de la humanidad en cualquier parte del mundo.

Citar las tropelías de Henry Kissinger sería un largo rosario de agravios, el más cruento y que hace 50 años he de confesarlo me arrancó las lágrimas, me refiero a El asalto a la Moneda, de aquel 11 de septiembre de 1973 donde la estrategia de Kissinger, con el acompañamiento de la CIA derrocaron al presidente chileno Salvador Allende.

De su contradictoria acción ese mismo año ganando el premio Nobel de la Paz que por esto podría muy bien llamarse "lava rostros", me refiero reiteradamente al Nobel de la Paz que posteriormente también le darían a Obama ¡hágame el favor!, mientras Kissinger a la vez de recibirlo emprendían acciones de bombardeo contra Camboya, a esas actuaciones le siguieron, incursiones que ensangrentaron a América Latina como la dictadura argentina a la que respaldó Washington y que dejó al menos 30,000 fallecidos y desaparecidos, además agreguemos que bajo su tutela se implementó la llamada Operación Cóndor de infausta memoria en Nuestra América.

Pero Kissinger es una figura controversial no solo por el papel que tuvo en la política exterior de EE.UU., sino también por su personalidad.

"Tenía ese tipo de enfoque de sangre fría y calculador para la guerra y la paz", indicó David Greenberg, autor del libro "La sombra de Nixon: la historia de una imagen".

Poseía "toda esta inteligencia, pero sin la base moral o ética", agregó.

Si alguien duda de lo anterior reflexione en esto, que se expresa de él que su actuar ha quedado en evidencia con diversos documentos oficiales desclasificados y publicados por el Archivo de Seguridad Nacional, en la Universidad George Washington.

Esos papeles muestran por ejemplo que Kissinger le indicó a Nixon en 1970 que la elección democrática del presidente socialista chileno Salvador Allende era "uno de los desafíos más serios jamás enfrentados en este hemisferio".

Kissinger temía que el país sudamericano se volviera un ejemplo de un "gobierno marxista electo y exitoso" y le dijo al director de la CIA, Richard Helms, que Washington evitaría "que Chile se echara a perder".

Días después de que Allende fuera derrocado por Pinochet en 1973, Kissinger habló telefónicamente con Nixon sobre el golpe militar: "Nosotros no lo hicimos. Es decir, los ayudamos", le contó al presidente.

"Queremos ayudar, no debilitarlo. Usted hizo un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende", le señaló Kissinger personalmente a Pinochet en junio de 1976, siendo ya secretario de Estado de Gerald Ford tras la renuncia de Nixon por el escándalo Watergate.

Aquella reunión tuvo lugar en Chile, cuando en todo el mundo crecía la preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos por parte del régimen chileno.

Fue en ese mismo viaje que Kissinger se reunió con el canciller argentino Guzzetti y le transmitió su respaldo al gobierno de facto que emprendió una "guerra sucia" en la que morirían o desaparecerían hasta 30.000 personas.

Otros documentos desclasificados de EE.UU. muestran que Kissinger, furioso por la decisión del entonces presidente cubano Fidel Castro de enviar tropas a Angola, esbozó en 1976 planes para "aplastar a Cuba" con ataques aéreos, los cuales nunca llegaron a concretarse. Lo anterior por fortuna y habría mucho más que decir de Fidel cuya participación en África llevo a la liberación del mismísimo Mandela años después.

SOBRE FIDEL para mí si fue un honor ser y saberme su amigo, contrario a la posición de Sanders con Kissinger.

CHINA FIJA POSICIÓN, ANTE LA AGRESIÓN

China aseguró este viernes que se opone "a la matonería de Estados Unidos contra México so pretexto de la cuestión de fentanilo", por lo que expresó su apoyo al país latinoamericano "a defender firmemente su soberanía y dignidad".

"Es coherente la posición firme de China de cooperar con todos los países del mundo incluido México para luchar contra los delitos transfronterizos de drogas", aseguró la embajada del gigante asiático en territorio mexicano en un comunicado.

"Los que los Estados Unidos denomina precursores de fentanilo en su declaración de sanciones contra empresas y ciudadanos concernientes chinos son productos químicos generales. En el comercio internacional, el importador es responsable de evitar que los productos químicos generales fluyan hacia los canales de fabricación de drogas" señaló.

Destacó que "Estados Unidos tergiversan los hechos y anda haciendo en público comentarios negativos y falsos, exponiendo repetidamente viejos casos, criticando irresponsablemente el comercio normal de productos químicos entre China y los países pertinentes, y utilizando esto como pretexto para acusar e imponer sanciones a empresas y ciudadanos chinos, con el fin de desinformar al público y echar la culpa a otros, lo cual revela plenamente la prepotencia y la arbitrariedad".

La embajada de China en México exhortó solemnemente en su mensaje a los medios de comunicación a mantener una posición justa, objetiva y profesional, y reportar las noticias sobre la base de los hechos, así como evitar lanzar arbitrariamente informaciones irresponsables en perjuicio de las relaciones amistosas de cooperación entre los dos países. (LA JORNADA 27/05/2023).

EL AGUA... NO ES UN ARIETE

Hace tres años previa a la llamada Guerra del Agua de infausta memoria que inicio del invierno del 2020 al verano del 2021 y que por desgracia recordamos por haber dejado de menos una víctima moral que todos lamentamos, publiqué este exhorto que por sentirlo necesario hoy repito.

El agua debe ser extremadamente cuidada en Chihuahua, la razón es simple, vivimos en un desierto, y si los ríos son el sistema circulatorio del planeta y así como en nuestro cuerpo hemos hablado desde hace tiempo, debe haber glóbulos blancos, rojos, plaquetas, así ha de haber siempre en ríos los peces, las ranas, las tortugas y las aves porque todos ellos son necesarios en nuestros ríos y los queremos vivos porque en ello y en nada más, nos va la propia vida. Así de simple así de claro.

Esta tarea es de todos desde el presidente nacional, o el más modesto municipal pasando por el gobierno estatal que se ha mostrado omiso cuando no faccioso en esta disputa por el agua. (me parece que en lo relativo a lo faccioso hoy debo reiterar que a nadie conviene una diputa con la federación y la gobernadora debe hacer gala del mejor de sus oficios políticos para buscar mas conciliar que disputar).

Cerraba mi comentario de esta amanera y de verdad lo reitero sentida y sinceramente, porque sabedor de los alcances de esas disputas en otras latitudes, me parece mejor prevenir que lamentar,

No es hora de pelearnos, es hora de sumarnos a la tarea de cuidar el agua antes que literalmente la sangre llegue al río y lo digo por las ya pronosticadas guerras del agua que se dan y se darán por acuerdos o desacuerdos, evitémoslas sean entre estados, naciones o municipios sumémonos y trabajemos por el agua, por Chihuahua y por México.

En consecuencia reitero un no a usar el agua como ariete para hacer un golpeteo político, entre chihuahuenses.