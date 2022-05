Que terquedad

“Pensar diferente pero empujar para el mismo rumbo, México es la premisa”

La democracia contra las cuerdas, como en la Arena México, el presidente López Obrador y sus aliados pretenden ejecutar las mejores llaves, castigos y lances para doblegar a la oposición, el target: aprobar la reforma electoral cueste lo que cueste; rudos contra técnicos, bajo la mirada del réferi rudo “el tirantes” contemplaremos tirabuzones, tirantes con medio cangrejo, desnucadoras, tapatías, cavernarias, guillotinas, campanas, hurracarranas, quebradoras y martinetes.

Ventilar la vida democrática de México es escuchar todas las voces, es una categoría de la democracia, aun aquellas que nos son molestas, un gobierno cerrado, absolutista, sólo lleva a la anarquía, al enfrentamiento entre herman@s, enfermedad endémica de nuestro país, maniqueo de buenos y malos, no aprendemos de nuestro pasado, divididos, siempre perdemos la mitad del territorio, el ejemplo.

Los impulsores democráticos del pasado hoy se convierten en los verdugos, bajo la consigna de quienes no apoyen la reforma presidencial serán l@s traidores de la Patria. Con el pretexto de ahorrar recursos, pretende reducir los plurinominales en la Cámara de Diputados, de los 500 diputados que existen actualmente, se pase a 300. En la Cámara de Senadores, plantea su eliminación, y que sólo haya 96 curules, de las 128 que existen en la actualidad.

Desaparecer el INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estará integrado por 7 consejeros electorales que serán electos mediante voto directo y la eliminación de los tribunales electorales. Se propone la federalización de las elecciones con la eliminación de los Organismos Públicos Electorales (Oples) encargados de la organización de las elecciones en los estados. En ese sentido, los Congresos locales también tendrán que modificar las curules en función de los habitantes de las entidades, es decir, se fijará como máximo 45 diputados y un mínimo de 15.

Se implentará el uso de tecnologías en la emisión del sufragio con el voto electrónico a fin de que l@s mexican@s en el exterior y en cualquier lugar puedan participar en los procesos democráticos; disminuir tiempos de radio y televisión del órgano electoral para promocionar la igualdad y legalidad democrática, así como reducir significativamente el financiamiento a los partidos políticos. En términos lisos y llanos, el partido en el poder busca ser el único con recursos, voz y voto.

Expertos en elecciones coinciden que además de inviable, la iniciativa del presidente es riesgosa porque busca vulnerar la autonomía del órgano electoral, no busca fortalecer las reglas y procedimientos electorales sino someter al INE, lo que representa un riesgo para la democracia que hace más de 40 años se ha impulsado en México.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE señaló que las descalificaciones del presidente al INE obedecen a razones políticas de actores partidistas con un interés particular, dijo, llaman la atención tres cosas: primero, en 32 años, es la primera vez que se presenta una iniciativa electoral a petición del gobierno en turno y no de la oposición; segundo, que esta iniciativa salga de las oficinas de Hacienda –pues Horacio Duarte y Pablo Gómez, funcionarios de esa dependencia, son los autores y estuvieron presentes en la mañanera para la presentación–; y, tercero, que es la primera reforma que pretende ponerse a prueba en una elección presidencial.

Por el bien del país, que las acciones oficiales NO se asemejen al actuar de Frank Underwood (Kevin Spacey), uno de los protagonistas de la serie televisiva House of Cards, quien según la crítica con tal de conseguir sus objetivos, destruye todos los obstáculos que se crucen en su camino, manejando las piezas de la política estadounidense según su utilidad (nombramientos, votaciones, economía, consultas, etc.), sin importarle las reglas, obtener el poder por el poder. Por la legalidad y la razón, Sumemos Voces.