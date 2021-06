¿Quién ganó y quién perdió?

Las pasadas elecciones han dejado su natural estela de asombros, reflexiones y pesares. La mitad del electorado mexicano tuvo a bien salir a votar en paz; más de 47 millones de ciudadanos. El INE hizo su muy bien pagado trabajo y con ello se adjudicó una victoria que le fortalece. La democracia electoral mexicana existe, y a pesar de los tramposos, el burdo fraude de antaño como tal ya no es posible.

Pero en los datos confirmados de los resultados nacionales se puede establecer que: Morena ganó; el PRI es el gran perdedor, mientras que el PAN, con su fiel voto de clases medias, se mantiene como cabeza de playa en la guerra contra la 4T. El PRD debería ya disculparse y desaparecer. Al PT el adagio “y sin embargo se mueve”. El Partido Verde da la nota ecológica para un documental de National Geographic, como el animal-político-mimético más sorprendente del mundo. Movimiento Ciudadano demuestra que la soledad del unicornio puede hacer diferencia y provocar preferencias, nada más y nada menos, que en las macro-urbes de Jalisco y Nuevo León. El PES, que no reniegue de su fe, y junto con RSP y Fuerza México, que en paz descansen de pecaminoso aborto. (Qué bueno que al partido del ex presidente Calderón no le dieron el registro, pues igual ridículo hubiera hecho, llevándose su millonaria tajada presupuestal, claro está). Pero se requiere desmenuzar un tanto más el intrincado y complicado voto de la sociedad mexicana y chihuahuense. Que por su forma cruzada, retorcida e impredecible le ha restado confianza a la encuestología como método creíble para prever resultados electorales.

Morena y su coalición obtuvo 11 de las 15 gubernaturas en juego, más la de su par de aliados, es decir 12; mucho más de lo que toda la “intelligentsia” mexicana quiso y predijo. Pasará de seis estados en su poder a 17, pues volvió a ganar en Baja California. Y controlará 19 congresos estatales. La geografía de México se pintó de guinda. Quien diga que le fue mal al presidente y su partido es un triste ciego que no quiere ver. Hasta el congreso de Tamaulipas se llevó, con lo que su investigado gobernador panista bien puede intentar darse a la fuga. Y el resultado demuestra algo muy benéfico para Morena: el PRI le entregará (alternancia) 8 gubernaturas, lo que indica que el voto ex priista se decantó hacía la 4T, no hacia la alianza PRIPAN. Dice bien don Alfredo Jalife, la sociedad mexicana en las pasadas votaciones se movió mayoritariamente al centro izquierda, incluso representado por Movimiento Ciudadano.

Y hasta en la Cámara de Diputados el refrendo social a su favor no es menor. Perdió mucho menos que cualquier partido gobernante en las últimas cuatro elecciones federales intermedias. En el poder legislativo Morena seguirá siendo primera minoría y tendrá mayoría simple para aprobar el presupuesto federal y reformar leyes secundarias, --que no la Constitución--, claro que con una pequeña ayuda de sus amigos verdes y petistas.

Todo ello, en medio de la peor crisis de salubridad por una pandemia mundial y su consecuente desplome económico. Por más que los recalcitrantes adversarios de la 4T quieran negarlo es imposible falsear los sorprendentes resultados.

El mejor análisis de cifras hecho hasta ahora y publicado por la revista Nexos, es el invaluable artículo del maestro Sebastián Garrido. Con los datos certificados por el INE, establece una serie de verdades incontrastables. Morena y sus aliados ganaron 121 de los 183 distritos electorales de mayoría en los que compitió como coalición junto al Verde y el PT, en los 300 en juego. Mientras que Va por México (la alianza PANPRIPRD), ganó 63 de los 219 en los que compitieron unidos contra AMLO. El problema es comprender estos datos, no es sencillo, pero es definitorio. Donde la coalición morenista compitió como tal ganó más del 60 por ciento de las diputaciones. En tanto que donde el PRIAN se unió contra Morena --el PRD es una rémora desechable--. no pudo ganar más que el 25 por ciento de esos distritos en todo el territorio nacional ¡perdió en 3 de cada cuatro!

Por eso se comprenden los despechados mensajes escritos por los senadores Gustavo Madero y Damián Zepeda, afirmando que nada tiene que celebrar el blanquiazul en su lucha contra López Obrador. El PAN perdió dos estados donde gobernaba: Baja California Sur y Nayarit. Y solo pudo conservar Querétaro y Chihuahua; su insufrible, repelente y caído presidente nacional debería renunciar.

En Chihuahua la victoria de Maru Campos tiene no pocas explicaciones evidentes. Un candidato que no es buen orador, falto de carisma, cuya imagen-personalidad no genera una percepción atractiva, enfrenta toda contienda electoral con un muy negativo hándicap encima. Loera no fue el candidato ideal, pero dicho sea de paso, ninguno de los “pre” hubieran podido remediar la situación de Morena en la contienda por la gubernatura. La mediocre campaña publicitaria que contrataron, sin estrategia ni ideas creativas, en nada les ayudó a posicionar su proyecto. Proponer a ex priístas y ex panistas chapulines renegados les llevo a perder por más de 100 mil votos. Que la trágica experiencia les sirva de algo. La esperanza de Morena se ubicó en otra parte, en “ya sabes quien”, y sus programas sociales de reparto de dinero en efectivo. Así ganó Juárez, pero no le alcanzó a nivel estatal. El PAN en Chihuahua capital arrasó, convirtiéndose en uno de los tres bastiones blanquiazules del país, junto a Guanajuato y Querétaro. En los leales votantes panistas pudo más la animadversión y miedo a “dictador” López Obrador, que los procesos judiciales en contra de la gobernadora electa.

El otrora poderoso PRI chihuahuense está en franca vía de extinción. Su imposible cambio en la percepción de su corrupción intrínseca pronto será un lastre para el PAN, si su supervivencia, --respiración de boca a boca-- depende de transformarse en su enfermo aliado, al tiempo.

Pero aparte de ganadores y vencidos el fenómeno electoral observado pasa por un factor vital: el Cuarto Poder de los mass media, nacional e internacional. La confrontación de las pasadas elecciones tuvo que ver con la información de masas en circulación. Es más que sintomático que el presidente de la República, reinicie su campaña electoral, con vistas en la revocación de su mandato el próximo año, no hablando contra los líderes políticos opositores, pues de ellos se burla; a los que si toma en serio es a ¡¡¡los líderes de opinión en los medios de comunicación en su contra!!!

La lucha está declarada. No es contra el PRIPANPRD, contra quien la 4T va a confrontarse, sino contra el cuarto poder que ha movido mar y tierra para convencer a las clases medias que les escuchan de la supuesta destrucción de México. Que la estrategia es productiva comprobado está con el poniente de la Ciudad de México. Le pegaron durísimo al trono del morenismo, con su circunstancial tragedia del metro, que cayó como anillo al dedo. Y tan sólo con eso se les ve feliz, feliz, feliz. En eso confían para desbarrancar al proyecto presidencial. Pero visto desde las futuras contiendas electorales los medios de comunicación no alcanzan para derrotar a AMLO. ¿Por qué? Pues por el claro factor de la débil alianza de Va por México, ayuna de líderes estimables. En cuanto el PAN y el PRI, con sus 8 millones de votos cada uno, se siente a negociar al candidato presidencial del 2024, quien puede creer que de ahí saldrá un único, ideal y querido por todos, el santo grial de su fementida unidad. Cena de negros habremos de analizar. Y porque necesaria oposición política se requiere y se exige en una democracia respetable y saludable; con crítica habrá que ayudarlos.