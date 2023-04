¿Quién le abrió la puerta a los migrantes?

El día 7 de junio de 2022, la revista Proceso publicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que políticos y gobernantes de Estados Unidos utilizan el tema del fenómeno migratorio con fines electorales y para culparse mutuamente; este es un problema que se da permanentemente entre miembros de los partidos Demócrata y Republicano.

“¿Dónde está el amor al prójimo?, ¿Acaso no está Jesús Cristo a favor de los pobres?, ¿o eso es un invento?, ¿qué esto no está en la Biblia?, ¿acaso no existen en el Antiguo Testamento las citas donde se lee acerca de proteger al forastero, al migrante, y de que no hay que maltratarlo? Escrito está en el libro Sagrado que tampoco debe retrasárseles el pago al trabajador… por eso pregunto.

Con estas acusaciones pareciera como si López Obrador y la 4T tratara de desviar la atención, ya que desde que llegaron, el 18 de octubre de 2018, fecha cuando entró la nueva administración federal, el mensaje era otro, y así lo publicó Alberto Nájar en el medio BBC News Mundo, México.

La declaración en aquel entonces era que la relación de México con Centroamérica cambiaría ya que, durante su gobierno, prometió que se entregarán visas de trabajo a los migrantes centroamericanos que deseen permanecer en el país, una franca invitación a venir, peor aun cuando se sabe que los centroamericanos sólo quieren ir a EUA.

Se hablaba en aquellas fechas de que se atendieran las causas de los problemas en Centroamérica pero a la vez se les invitaba a venir a México: “Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos, el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo”, anunció.

Posteriormente y como publicaron todos los medios, entre ellos El Economista ante el arribo de más caravanas de migrantes, ya como presidente el 17 de enero del 2020, López Obrador informó que había disponibles 4,000 empleos en la frontera sur para quienes lleguen al territorio nacional.

“Ahora estuvimos viendo el lamentable tema de los migrantes: viene una caravana desde Honduras y El Salvador, se dice que alrededor de 2,500 a 3,000 y que quieren entrar por Tapachula (Chiapas), Tenosique, Tabasco, toda vez que tenemos más de 4,000 empleos disponibles en la frontera, albergues, atención médica”, aseguró.

Ya para el 9 de septiembre del año 2021, el presidente López Obrador cambió su discurso y mencionó que no es posible permitir el flujo libre de migrantes por el país, sino que tiene que ser regulado por el Instituto Nacional de Migración ante el riesgo que corren ante la delincuencia, intentando llegar a la frontera con Estados Unidos.

“No es lo mismo Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Chihuahua.

“Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur-sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país, sin ninguna protección, es muy riesgoso”, afirmó.

Más reciente, el 27 de diciembre de 2022 durante su conferencia y ante el encuentro programado para el mes de enero del presente año 2023, en cercanía con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, La Jornada publicó que el mandatario mexicano señaló nuevamente que “se deben atender las causas que originan la migración, que no se da por gusto sino por necesidad. Sin embargo, no ha habido mucha voluntad de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo, para dar opciones a la gente y no se vea obligada a emigrar”.

Recordó que México, con pocos recursos inició los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en naciones como El Salvador, Guatemala y Honduras para desalentar la migración. Se ha comprobado que ha permitido arraigar a la población en sus comunidades de origen porque la gente migra por necesidad. Sin embargo, reconoció que el problema abarca ya otros países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, entre otros, de ahí su propuesta de que haya un programa continental de integración para atender los problemas de pobreza que alientan la migración.

Son muchas las declaraciones y publicaciones en los medios en las que más que frenar se motiva a los centroamericanos a migrar.

De manera consciente o no, con conocimiento o sin él, no se ha dimensionado la importancia de las declaraciones; se dice que no vengan, pero a la vez que hay que protegerlos, que hay que atender las causas y fomentar el desarrollo en los países de origen, pero a la vez se implementan programas de trabajo.

Se acusa de manejo electoral en EUA, pero aquí se les dan visas de trabajo y hasta credenciales de elector.

Se les abre la puerta, pero no se les atiende como debe ser.