Hago una pausa en la crónica reseñada aquí en las colaboraciones publicadas en este espacio previamente sobre las batallas libradas desde ya hace más de 15 meses en la UPNECH en espera de saber bien a bien quién tiene el control, ¿la razón? es simple, uno debe de saber con quién pelea realmente, si no es así ¿para qué combatir? y no se trata de abdicar de la lucha, ya que como Gandhi decía: “La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro, el esfuerzo total, es la victoria total” y esta puede lograrse aun sin haber ido a la batalla libertaria, el ejemplo de los agravios recibidos por el digno pueblo indio de parte del imperio británico que los sometía injustamente es el más proverbial de esa asimétrica lucha que libraron y la resistencia, no violenta de Gandhi que les emancipó de tal tutelaje.

Lo que seguimos viviendo en la UPNECH en general así sea en Nuevo Casas Grandes, Guachochi, Ciudad Juárez, o Chihuahua es eso, un resistencia digna ante lo que nos parece es un trato que no corresponde tener de quien dirige nuestra institución, fue por eso que el domingo pasado realizamos un acto de manifestarnos con un par de lonas en las que pedíamos "transparencia en todos los procesos".

Sumamos a nuestro posicionamiento nuestra acción comprometida demandando de manera directa respuestas por ello llegamos el domingo pasado justo a las doce horas del mediodía señalando que:

EN LA RECTORÍA DE LA UPNECH ESTÁN CERRADOS NO SÓLO HOY DOMINGO.

SE HAN CERRADO A LA RAZÓN E IMPUESTO EL AUTORITARISMO, PERMANECIENDO ASÍ, POR YA MÁS DE UN AÑO.

¡BASTA YA! ¡ES HORA DE RESOLVER!

SERÁ POR EL DIÁLOGO O LA LUCHA, CON O CONTRA QUIEN NO ESCUCHA.

PARA QUÉ QUEREMOS UNA RECTORÍA COSTOSA QUE SUMA MÁS DE 50 EMPLEADO$ DE BASE Y CONTRATO, U$UFRUCTUAND0 UN PRE$UPUESTO ONERO$O

CUANDO LOS CAMPUS DE GUADALUPE Y CALVO, MADERA, CUAUHTÉMOC, GUACHOCHI, Y NUEVO CASAS GRANDES, JUNTOS. NO SUMAN SIQUIERA,

TAL CANTIDAD DE PERSONAL

¡Basta de abusos! ¡No a la opacidad!

¡LUCHAMOS POR NUESTRA UNIVERSIDAD!

Chihuahua Chih. mayo 19 del 2019 , 12:00 p.m. edificio Rectoría UPNECH





Esta que es como señale antes una batalla de resistencia, recibió respuesta en el campus Chihuahua también cuando el día 20, es decir a menos de 24 horas de la manifestación, en ese modelo del fast track que tan mal les ha resultado intentando concluir lo que iniciaron el día 19 de febrero del 2018 al intentar de nueva cuenta defenestrarme de manera igualmente ilegal.

No abundaré más en ello porque se ha enviado una carta signada por un servidor al gobernador y recibida en mano de manera amable y gentil como es siempre el Dr. Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte quien recibió las misivas del gobernador y la dirigida a su persona al término de la ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito Educativo celebrada en el H. Congreso del Estado el pasado jueves 23 de mayo y de la cual esperaré la respuesta para que de verdad, ya por favor, podamos resolver esta contienda discutiendo y no disputando una salida justa y decorosa para todos, es el espíritu de esta misiva en la que reitero que mi motivación no es el poder de ser o no ser director.

Es únicamente de que este proceso que inició injustamente y hay todas las evidencias que lo prueban, culmine de la mejor manera para todos y haga actuar ya a quien tenga el control de todo lo que se ha generado aquí, quien quiera que sea.

Hasta aquí Chihuahua y ahora cumplo con mi solidaridad fraterna siempre con los compañeros y alumnos de Nuevo Casas Grandes que de igual manera se comunican con el secretario de Educación y Deporte quien ese 23 de mayo declaro que “corresponde al Rector de UPNECH LA DECISIÓN DE NOMBRAR A LOS DIRECTORES YA QUE ES LA JUNTA DIRECTIVA QUIEN ELIGE AL RECTOR SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE” Y QUE PARA FAVORECER LA GOBERNABILIDAD EN LA INSTITUCIÓN ES NECESARIO ATENDER A LOS DIFERENTES ACTORES.

Será esta la razón por al que han enviado una carta dirigida a su persona, justamente para plantear el caso que le ocupa en ese campus pidiendo un diálogo así:

Nuevo Casas Grandes, Chih., a 24 de mayo de 2019





Dr. Carlos González Herrera

Secretario de Educación y Deporte





El propósito de acudir a usted es para solicitar su valiosa intervención en torno a la imposición ilegal de la Mtra. Ernestina González Holguín como directora en el Campus Nuevo Casas Grandes de la UPNECH pues lo hizo sin cumplir los requisitos de la convocatoria que para tal efecto fue lanzada el pasado 04 de junio de 2018.

Con antelación le hicimos llegar a usted también la necesidad de la certeza en este y otros procedimientos que registra la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua y que no se continuara con otros procedimientos hasta en tanto resolviera la legalidad de los presentes como es la designación de director en el campus Nuevo Casas Grandes que se encuentra sumido en la opacidad.

Asimismo, solicitamos a usted su intervención para la revisión de recategorizaciones de este campus que se hicieron ilegalmente pues no se cumple con el reglamento donde se establece que cada académico requiere de por lo menos dos años de disfrute de la categoría inmediata anterior para solicitar nuevamente ser recategorizado. Este caso fue debidamente denunciado en tiempo y forma por una compañera de este campus ante el ahora rector, Dr. Pedro Rubio Molina, entonces encargado del despacho, sin recibir ninguna respuesta. Así mismo lo denunció ante la presidenta de la Comisión Académica Dictaminadora, Dra. Marcela Santillán Nieto quien tampoco ofreció respuesta alguna sobre esta ilegalidad pues se trata de recursos mal habidos porque representan violaciones a nuestras leyes y reglamentos.

Estas situaciones representan una serie de cuestionamientos que hemos mantenido durante más de un año, ya que una vez violados nuestros reglamentos lo que cunde y aparece es la ingobernabilidad como distintivo de un gobierno que parece no tener límites respecto de su toma de decisiones.

Acudimos a usted como presidente de la Junta Directiva de la UPNECH para solicitarle se desconozca por ilegal el nombramiento de la maestra Ernestina González Holguín como directora del Campus y se acaten y honren los acuerdos establecidos entre los alumnos y el hoy rector, así como el respeto a la convocatoria que fue emitida. Consideramos que ello contribuye a la estabilidad y buena marcha de nuestro campus Nuevo Casas Grandes en el que ha sido prioridad para la mayoría de los docentes la transparencia y la legalidad de los procesos.

Reconocemos su disposición a recoger nuestras inquietudes y revisar el caso de la dirección en el campus donde reiteramos, se nos ha impuesto a una persona que incumple con los requisitos de la convocatoria lo que torna sumamente difícil la legitimidad de su pretendido gobierno.





Atentamente





Docentes, administrativos y alumnos inconformes

del Campus NCG-UPNECH





Como se puede valorar en este documento, esta es de alguna manera una respuesta directa a la declaración dada, sería muy deseable se abriese un diálogo con los actores de este campus, para también buscar definir y dirimir estas diferencias.

Pero la lucha por una causa que en nuestro caso es la institución, en la que es menester decir no esperamos sólo jubilarnos como alguien dice, sino trabajar para hacerla mejor prueba de ello se ha dado.

Esta lucha de resistencia se ha de dar buscando siempre saber que después de una batalla todo debe ser mejor, si uno cree que le asiste la justicia, la verdad y la razón y logra que ellas y no uno, se impongan, habrá tenido sentido la lucha. Sino de verdad vale la pena preguntarse ¿para qué luchar contra la pared?

Es la hora de la acción para quien teniendo el control de la situación, lo ejerza, con equidad y justicia.

Y SOBRE TODO ANTEPONIENDO A CUALQUIER INTERÉS PARTICULAR, CUALQUIERA QUE SEA, EL INTERÉS institucional.





Miles de jóvenes participan en huelga por crisis ecológica mundial, LA BATALLA POR EL MUNDO CONTINÚA, LA CASA ESTÁ TAMBIÉN EN RIESGO

Nueva York. La segunda Huelga Global por el Futuro convocada por estudiantes para exigir acción para enfrentar la “emergencia climática” espera más de 4 mil acciones en unos 150 países este viernes al continuar la ola inspirada por la adolescente sueca Greta Thunberg y sus aliados quienes detonaron este movimiento con sus sencillas protestas cada viernes en frente de sus parlamentos.

Según el sitio Los viernes para el futuro, este viernes habrá manifestaciones, marchas, vigilias y otras acciones alrededor del mundo incluyendo en México. [https://www.fridaysforfuture.org]

Al mismo tiempo, Thunberg y 45 de sus colegas emitieron un llamado a que los adultos se sumen a los jóvenes por una huelga general mundial en septiembre para exigir acción inmediata en paralelo con una cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre la emergencia ambiental marcada por el cambio climático.

“Necesitamos a todos”, afirman en su invitación a los adultos para una movilización mundial a partir del 20 de septiembre. Declaran que “han sido años de pláticas, innumerables negociaciones, acuerdos vacíos sobre cambio climático y las empresas de combustibles fósiles ofrecidas paso libre para perforar bajo nuestras tierras y quemar nuestro futuro sólo para sus ganancias. Los políticos han sabido del cambio climático durante décadas. Han voluntariamente entregado su responsabilidad para nuestro futuro a los especuladores cuya búsqueda de dinero rápido amenaza nuestra propia existencia. Hemos aprendido que si no empezamos a actuar por nuestro futuro, nadie más hará la primera movida. Somos los que estábamos esperando”.

Continúan: “Estamos solicitando que los adultos nos acompañen” al pedir que abandonen sus trabajos y salgan a las calles ese día. “Esto se trata de cruzar líneas -es sobre rebelarse donde uno pueda… Hoy nosotros los niños estamos luchando por nosotros mismos, pero demasiados de nuestros padres están ocupados discutiendo si nuestras calificaciones son buenas, o sobre una nueva dieta, o que ocurrió en el final de Juego de Tronos - mientras el planeta arde”.

“Para cambiar todo, necesitamos a todos. Es hora de que todos desencadenemos la resistencia masiva… júntense con nosotros en la huelga por el clima este septiembre…. tenemos que actuar… Estamos contando con ustedes”, concluyen en su llamado publicado en The Guardian [http://bit.do/eTc92].

Fuente: La Jornada.

Esta nota aun cuando previsible es tristísima porque de igual manera el costo para la ciudadanía que deja de beneficiarse del presupuesto público porque era necesario apuntalar la imagen mediática de un presidente al cual cada vez se le desdibuja más el maquillaje.

Aquí los datos:

La Presidencia de la República, difundió una lista parcial de periodistas y empresas que tuvieron contratos de publicidad oficial con la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y el monto que recibieron durante el sexenio.

En el listado, aparece con el monto más alto el periodista Joaquín López Dóriga, con 251 millones 482 mil pesos; en segundo sitio, Federico Arreola-Periódico Digital Sendero, con 153 millones 578 mil 253 pesos; y en tercero Enrique Krauze -Clío y la revista Letras Libres, con 144 millones 80 mil 995 pesos.

Después Óscar Mario Beteta, 74 millones 571 mil 100 pesos; Beatriz Pagés, 57 millones 204 mil 346 pesos; Callo de Hacha, 47 millones 389 mil 112 pesos; Raymundo Rivapalacio, 31 millones 138 mil 703 pesos; Ricardo Alemán; 25 millones 851 mil 109 pesos; Adela Micha, 24 millones 365 mil 501 pesos, y Luis Soto, con 23 millones 631 mil 357.

Sigue el listado con Pablo Hiriart, 22 millones 149 mil 942 pesos; Jorge Fernández Menéndez, 19 millones 776 mil 381 pesos; Rafael Cardona, 15 millones 814 mil 265; Roberto Rock, 15 millones 819 mil 516 pesos; Francisco García Davish, agencia Quadratín con 14 millones 369 mil 481; Eunice Ortega, 10 millones 607 mil pesos; Maru Rojas, con 9 millones 554 mil 903 pesos.

Por último aparecen Guillermo Ochoa, 8 millones 178 mil; Animal Político, 7 millones 753 mil; Eduardo Ruiz Healy, con 4 millones 242 mil, y Nino Canún, con 1 millón 636 mil pesos” Fuente Animal Político 23 de mayo 2019.

Y en esta caída libre del gobierno estatal de Javier Corral Jurado, lo sucedido en la llamada Brecha de Sacramento es de verdad letal a su popularidad, las imágenes de un joven de 17 años golpeado, una valiente -mujer hay que ver el video- detenida con un abuso de autoridad extremo y un diputado estatal del bloque modernista entre levantado, detenido y abandonado -no se supo- deja en una nueva crisis al gobierno estatal.

¿QUIÉN TIENE EL CONTROL?

Es la pregunta que se cruza a propósito de los ejidatarios de Sacramento con otra nota imperdible referida aquí en la columna del Diario, que a la letra dice;

“La mano de la justicia selectiva del gobierno de Javier Corral, arropa y palmea hoy la espalda de un personaje del viejo panismo que aún ejerce el control del partido y del propio gobierno: Javier Benavides González.

A él se le protege por encima del derecho que tienen miles de chihuahuenses de tener garantizado el consumo del agua y –aún más– del riesgo de desabasto latente que pende sobre la capital.

Pero nada de eso parece importarle al Estado. La denuncia por robo de agua en su contra presentada por ejidatarios del Sacramento duerme desde hace más de un año el suelo de los justos, arrullada por la impunidad”.

ME LLAMA LA ATENCIÓN LA CONCURRENCIA DE LAS NOTAS DEL EJIDO SACRAMENTO.