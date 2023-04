¿Quiénes son los responsables de la tragedia de los migrantes? No lo sé, y a menos que usted sea quien lleve las investigaciones del trágico hecho, donde murieron cuarenta migrantes en la estancia/estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en la zona centro de Ciudad Juárez, o que tenga a detalle todo lo que ocurrió esa noche, tampoco lo sabe. Lo que sí sé, es quiénes deben ser los responsables, independientemente de los nombres y apellidos.

En primer lugar y hay que decirlo por la desinformación que hay (debido a la politiquería e hipocresía de quienes antes atacaban a los migrantes y nunca hicieron nada por ellos, y ahora son los que más se lamentan), se tiene que que separar la responsabilidad penal de la responsabilidad política. En primer lugar están los responsables penales, y son esos que no permitieron salir a los migrantes durante el incendio, teniendo la responsabilidad y resguardo de ellos. También son responsables penales, aquellos funcionarios de Migración de todos los niveles, que tenían la obligación de tener las condiciones adecuadas y de resguardo de los migrantes, un lugar seguro, acondicionado, con medidas preventivas (sino para evitar accidentes sí para evitar fatalidades), capacitación del personal, medidas de seguridad, de actuación y de protección civil, un lugar con instalaciones adecuadas para el resguardo de migrantes, y no lo hicieron, por lo tanto, la justicia debe alcanzar no sólo a los responsables penales directos, también a los indirectos.

Después están los responsables políticos que debieron ya haber dejado sus cargos por renuncia o despido, y que son aquellos que no pueden ser responsables penales (por más que los prianistas como buitres o aves carroñeras, miserablemente o por ignorancia piden cárcel) por no tener la operación directa del Instituto Nacional de Migración, pero sí son políticamente culpables por no asegurarse u omitir el buen trato a los migrantes y la seguridad de ellos, teniendo bajo su esfera de competencia lo anterior, para evitar tragedias como éstas. En esta categoría entran todos los funcionarios que por instrucciones del presidente de la República tenían a su cargo la política migratoria, de hecho o de derecho.

Por otro lado también están los responsables penales y políticos que violentaron los derechos humanos de los migrantes y que devinieron en la tragedia, tanto por los indebidos procedimientos en los operativos de las redadas, por no observar la normatividad en materia migratoria, así como por los mensajes de discriminación, xenofobia y violentar sus derechos humanos.

Por todo esto debe haber sanción, ya sea penal y/o política, para los responsables, pero no selectivamente y por lo más delgado, sino por todos lo que pudieron evitar la tragedia y no lo hicieron, así como por los responsables de la violación a sus derechos humanos antes y el día de la tragedia, por lo cual, y sin conocer los hechos que le están imputando a los ahora detenidos (ahora ya procesados) en dicha tragedia así como su grado de intervención, y mucho menos saber si son responsables (eso sólo le corresponderá determinarlo al juez correspondiente), estoy seguro que no deben ser los únicos responsables, y ya debiera haber responsables políticos con sus renuncias o separaciones del cargo.

Lo que sí puedo asegurar, porque he conocido del tema de migración desde el inicio de este Gobierno Federal, es que, ni las redadas (nunca en Juárez se habían hecho redadas en la vía pública contra los migrantes y menos en este sexenio, por lo cual se tiene que aclarar esto) ni el maltrato y discriminación es la política del gobierno de AMLO, por lo cual se debe de investigar toda la cadena de errores humanos y violación a la normatividad y derechos humanos, que terminaron en el desenlace fatal del 27 de marzo contra nuestros hermanos migrantes, por cómo quedamos ante el mundo, pero sobre todo, por justicia y dignidad para las familias de los migrantes fallecidos, y más aún, para que nunca más se vuelva a repetir.