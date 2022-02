¿Quiere AMLO a Panamá?

¿Por qué decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador sustituir al primer embajador que designó en Panamá, un diplomático de carrera, por un presunto hostigador sexual, primero, y después por una actriz y activista social cuyos comentarios ofensivos distan de ser diplomáticos?

El 19 de abril de 2019, el presidente nombró embajador en Panamá a Luis Manuel López Moreno, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano con 41 años de experiencia.

Sociólogo por la UNAM y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, ingresó al Servicio Exterior en 1981. Desde entonces, entre otros cargos, fue responsable de Asuntos Políticos en la Embajada en EEUU (1993-96); encargado de Asuntos Políticos y Titular de la Sección Consular en la Embajada de México en Canadá (1997-99); director general del Centro de Enlace Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1999-2001), y cónsul en McAllen, Texas (2001-07).

Luego fue embajador en Belice (2007-2011), Haití (2011-2013), los países de Caribe oriental con sede en Santa Lucía (2013-2017), Guatemala (2017-2019) y a partir de abril de 2019, en Panamá.

Como un buen opositor, Andrés Manuel criticó las decisiones de los presidentes que lo antecedieron en el cargo y supongo, porque no lo tengo en mi memoria, que se pronunció contra algunos nombramientos de embajadores hechos por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y seguramente sabe que de acuerdo con el tantas veces ignorado Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior, "Para ser designado Embajador o Cónsul General se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo".

Como tantas leyes que irresponsablemente han aprobado los legisladores mexicanos a lo largo de nuestra historia, la del Servicio Exterior no especifica cuáles son esos "méritos suficientes", por lo que queda a discreción del presidente en turno y de sus obedientes senadores determinar cuáles son. Por eso han abundado sexenio tras sexenio los embajadores y cónsules generales ineptos que en lugar de defender y promover los intereses nacionales han ido a pasar unas muy buenas, pagadas e inmerecidas vacaciones en diversos países y ciudades. Personalmente he conocido a muchos y he sentido vergüenza al pensar que representaban a mi país, aunque debo decir que de repente me he topado con unos que en realidad toman en serio su trabajo, por el cual hasta sacrifican muchas veces su vida familiar.

Pedro Salmerón, quien ha sido denunciado de ser un hostigador sexual por sus alumnas y hasta compañeras de su partido Morena, me hubiera causado vergüenza en caso de que el gobierno panameño le hubiera dado su beneplácito. El mismo sentimiento me provoca Jesusa Rodríguez, que ha insultado a diferentes personas y grupos sociales, entre ellas a las mujeres católicas que, según ella, no son inteligentes. Esperemos que uno de sus frecuentes desatinos no genere un problema mayúsculo entre nuestro país y Panamá.

¿Será que AMLO no quiere a Panamá y por eso designó a un par de impresentables como sus representantes ante esa República?

