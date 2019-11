Quieren sangre y fuego: el terror y la mentira como arma para atacar a AMLO

Como siempre, la irreflexión y la ignorancia de algunos patroncitos panistas y uno que otro priista cacique fifí, ya andan contaminando y envenenando a sus trabajadores, indicándoles que “que AMLO no sirve para gobernar; que quitó Procampo; que no tiene tamaños para enfrentar al narco…” y así otras estupendas torpezas. Ah, en cambio dicen, si el presidente de México hubiera sido ©Anaya, hubiera atacado a los narcos y detenido al Chapito Guzmán con “todo la ley y el Estado de Derecho” en los sucesos del 18 de octubre en Culiacán, Sinaloa, donde los muertos no sólo serían más de ocho, sino cientos. Los fifís panistas, racistas, neofascistas y neoliberales caciques pueblerinos y explotadores, querían que corrieran ríos de sangre y entre el fuego ver cadáveres de [email protected], niños inocentes como los que produjeron los sexenios de Chonte Fox, FECAL y Peña, y como AMLO no actuó como esos criminales, piden “su renuncia”.

Tratan de establecer la idea de que todo va mal y que nada funciona.Esa es su apuesta. Para ellos, entre más terror, mejor. No lo deben lograr. Hoy critican a Andrés Manuel López Obrador porque su estrategia de seguridad no está funcionando. Eso es falso. La captura de un capo no amerita la muerte de centenas seres humanos, claro que ¡no! Sólo los fascistas y racistas querían ver muertos.

Lo que sucedió lamentablemente en Culiacán, fue un montaje para dañar a AMLO y al gobierno de la Cuarta Transformación. Como en todo conflicto armado, las retiradas estratégicas para evitar mayores pérdidas de vida, heridos, es una de las medidas históricas más usadas en toda guerra. Recordemos que lo hizo el sacerdote liberal Don Miguel Hidalgo a las puertas de la Ciudad de México en 1810; lo hicieron el Centauro del Norte y el Caudillo del Sur, Francisco Villa y Emiliano Zapata y también los colombianos, los israelíes, los cubanos, los palestinos y los estadounidenses; eso no es cuestionable, que para eso son los estrategas que piensan y actúan con decisión para evitar muertes.

Ante lo declarado por el gabinete de seguridad se puede afirmar que ni el Presidente López Obrador ni ellos fueron notificados en su momento del operativo de captura de Ovidio Guzmán López, por lo que fue planeado y ordenado por otro alto mando militar y les dieron información falsa, porque no fue casualidad, como afirmaron al principio. La treta era un cuatro contra AMLO que aplaudieron los panistas fifís conservadores para atacarlo.

De acuerdo a la información, la reacción inmediata del cártel de Sinaloa no fue espontánea, sabían exactamente qué hacer y dónde. Alguien les dio el pitazo. La fuga de presos fue planeada con mucha antelación para que ocurriera al mismo tiempo. Las preguntas: ¿De dónde vino la orden a ese alto mando militar para planear en contubernio con el cártel ese extraordinario montaje teatral para dañar al gobierno de López Obrador y a la 4T?

¿Es parte del golpe blando contra el gobierno? Fue un sabotaje, plan para desprestigiar al gobierno federal que los panistas neoliberales estaban esperando, pero fracasaron, y no les quedó más que atacar con la torpeza ramplona que los caracteriza: “Estado fallido”.

Como de película, en pocos minutos, Culiacán se volvió un caos. Gente fuertemente armada comienza a disparar. El terror. El verdadero terror. Los videos son clarísimos: se escuchan y se ven los disparos. Los gritos. Los llantos. La desesperación. El pánico, y las mentiras de los fifís se esparcen para envenenar a la sociedad.

“La orden: disparan al aire y a la Guardia Nacional. Lo que sigue: disparen contra la gente, contra cualquiera. O lo liberan o se comienza la matanza. Civiles muertos. Mujeres muertas. Hombres muertos. Niños muertos. O lo liberan o en pocos minutos los fallecimientos se contarán en cientos. ¿Qué hacer?”

Un gobierno patriota, ante todo, debe evitar el peor de los males: muertes. Lo sucedido en Culiacán era una situación delicadísima, y la administración de AMLO optó por la mejor opción: evitar un baño de sangre. No se hablaría de “gobierno blandengue” ni de “Estado fallido” ni de “AMLO sin bolas” ni de “operativos precipitados”. No, se estaría hablando de muertes. De gente inocente con balas en sus cuerpos y sin vida. De historias terribles, eso es lo que querían los fascistas racistas panistas.

¿Es acaso un estado fallido quien toma la decisión de no capturar a un capo cuando cientos de hombres amenazan con hacer de una ciudad una matanza? ¿Es Estado fallido garantizar la seguridad de la gente cuando un grupo está a punto de echar balazos, bazucazos y matar a ciudadanos por un capo?

Esa estrategia, que duró más de 12 años, no conllevó la paz ni la disminución de la violencia. Al contrario, con esas acciones, lo que se tuvo fue más sangre, matanzas y el crecimiento desbordado de la violencia, herencia de desgobiernos prianista.

La reacción del Cartel de Sinaloa ante la captura del hijo del Chapo Guzmán fue feroz. Salieron a las calles a disparar y a sembrar pánico. La matanza de personas inocentes era inminente. ¿Por qué hubo esta reacción? ¿Acaso estaba planificada? ¿A quién le convenía?

OJO. Cuando se detuvo a el Chapo Guzmán Loera, que se supone es el líder del cártel de Sinaloa y la persona más importante, no hubo esta reacción. Hoy sí. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo diferente en la captura de ayer? ¿Hubo intereses políticos en esta reacción? ¿Por qué los narcos no atacaron a las policías estatales? ¿Qué sucedió realmente? ¿Con qué intereses?

Es por ello, que detener a Ovidio Guzmán no tuvo ninguna trascendencia real, ni la tuvo con la detención de su papá. Se ha detenido a todo un ramillete de Chapos y Chapitos en gobiernos prianistas y todo sigue igual, y todo continuará igual mientras siga siendo un delito altamente redituable. Mientras nosotros sigamos en la necedad de prohibir y nuestro rico vecino del norte sea el gran consumidor de drogas y gran exportador de armas ilegales no habrá balas que alcancen.

El gran poder del crimen organizado es la metástasis/foco cancerosos de la sociedad y la política. Por eso el combate a la corrupción que ha declarado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es la más certera estrategia y no los balazos.