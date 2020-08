Quiero ver más rodillas y más piernas libres

La analogía del “síndrome de la rana hervida” de Peter Senge, está inmersa en nuestra sociedad en forma de machismo y de violencia. Lo alarmante es que muchas mujeres lo ven normal; hasta “perdón” piden.

Cuando ponemos una rana en una olla de agua fría y la empezamos a calentar lentamente, la rana ajustará su temperatura a la del agua de forma gradual. Cuando el agua hierve, la rana, que ya no puede ajustar más su temperatura, intentará saltar. Sin embargo, para ese momento no tendrá suficiente fuerza para salir de la olla, porque perdió toda su energía en ajustarse a la temperatura del agua. Como consecuencia, la rana muere hervida sin poder saltar y salvarse. Por otro lado, si el agua ya estuviera hirviendo y metes la rana (no lo hagan por favor), saltaría de manera inmediata.

Hemos vivido en una sociedad que nos cuestiona por ser mujeres libres. Nos ven mal por romper los patrones del machismo y de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, tenemos que aprender a decidir el momento de seguir en la olla o aquel oportuno para saltar de ella. El problema radica en que algunas personas de forma inconsciente o consciente se van adaptando a situaciones dañinas por no salir de lo que creen es “su zona de confort”.

El cuerpo de las mujeres, parece que siempre ha sido de los varones y no de nosotras. En esa paradoja, si “provocamos” un piropo, una falta de respeto, una llamada de atención para dejar de hacer algo con él, entonces se atribuye a nuestra propia culpa. Y a eso agréguenle que tenemos que disculparnos y dar una explicación del por qué nos hicieron un piropo que no pedimos, por qué nos faltaron al respeto, o por qué nos dijeron: baja la pierna. Todo justificamos, pero llegó el momento. ¡No más justificaciones y no más disculpas!

¿Por qué hemos aceptado a lo largo de la historia tanta violencia? Mi cuerpo es mío y hago con él lo que yo quiera; me pongo lo que yo quiera, siento con él lo que yo quiera; vivo con él como yo quiera, no como al macho le apetezca. Y, además, tienen que respetarme.

La violencia y el machismo desgraciadamente son cotidianos y persistentes. Aparecen combinados y hacen mucho daño. Si el “hombre” creció en un ambiente machista, en pleno 2020 no será excusa para que ahora, como adulto, continúe con ese agresivo patrón de conducta. Aquí debemos exigir una cosa: ¡edúquense solos, o re edúquense!

Sin embargo, al seguir experimentando la violencia y el machismo, la única solución que le veo al tema es comenzar a exhibir de manera clara y directa a todos aquellos “hombres” que nos acosan, que intentan minimizarnos, que intentan desacreditarnos porque no cedimos, que nos dan órdenes sólo porque son nuestra pareja o porque se casaron con nosotros. Comencemos a querernos y a respetarnos nosotras, porque después, nuestras hijas y sobrinas, vivirán en algunos años lo mismo: la violencia y el machismo.

Rompamos el patrón machista. Liberemos a tantas mujeres que lo padecen. Hablemos o gritemos, tenemos que tener más rodillas y más piernas libres de acoso y de violencia.