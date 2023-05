Quince de mayo en Palacio Nacional

El lunes 15 de mayo, “Día del Maestro”, esperé ansiosamente y con mayor interés la conferencia que el ciudadano Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostiene de lunes a viernes, desde que asumió tan enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo federal, conferencias comúnmente conocidas como las mañaneras.

Esa singular espera, se debió, a que el viernes inmediato anterior, el presidente AMLO, al final de la respectiva conferencia (palabras más palabras menos), dijo que para el próximo lunes 15, informaría sobre asuntos muy importantes que competen a todos los maestros del país. Queda claro, que sobresalientemente para el magisterio agremiado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) incluyendo a los “aguerridos” militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que en conjunto suman más de un millón 4oo mil trabajadores al servicio de la educación pública.

En tal sentido, después de las consabidas felicitaciones a los docentes especialmente invitados a ese ejercicio informativo y de “diálogo circulante” con representantes de los diversos medios de comunicación masiva; y una vez que dirigieron sendos discursos alusivos al desempeño de los homenajeados ahí presentes, tanto la titular de las SEP, Leticia Ramírez como el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas; continuó en el uso de la palabra el ciudadano presidente de los EUM; dando a conocer, concretamente, lo siguiente:

“Un incremento de sueldo del 8.2% a los PROFESORES y demás trabajadores de la educación, un aumento que –apuntó- será retroactivo desde enero de 2023.

“Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social desde el año pasado’, dijo.

“Otro compromiso que hizo el presidente López Obrador con el magisterio, es revisar sus jubilaciones, las cuáles se vieron afectadas por la reforma educativa implementada en el gobierno de ¿el nefando? Enrique Peña Nieto. Vamos a aumentar [agregó] el monto de las pensiones para corregir el retroceso que se impuso en materia de pensiones, ese fue un agravio mayor… el maestro se jubilaba y recibía su sueldo completo… se jubilan pero ya sólo van a recibir el 40% de su salario, incluso acudimos a la Poder Judicial…

“Las diferencias con el Poder Judicial no son nuevas, vienen de tiempo atrás. Al final de cuentas el Poder Judicial de manera injusta y actuando como alcahuetes del Poder Ejecutivo y de los tecnócratas corruptos, o que hicieron fue validar esas contrarreformas. Entonces antes de que terminemos, vamos a buscar la forma de enderezar este entuerto, de que podamos dejar a maestras, a maestros con jubilaciones dignas como lo merecen”. (httpss://política.expansión.mx/presidencia/2023/05/15/aumento-salarial-maestros-amlo).

AMLO hizo hincapié en cuanto a que los incrementos a los salarios y demás prestaciones del magisterio NO SON UN GASTO, SINO UNA INVERSIÓN. Y que se seguirá avanzando en el mejoramiento de los servicios médicos del ISSSTE.

Por su parte, en su alocución el dirigente del SNTE sostuvo: “Señor presidente, nunca dude usted que los cientos y cientos de miles de trabajadores de la educación de México lo apoyarán hasta el último momento para que se haga realidad la cuarta transformación que tanto anhelamos.

“Recordó que el 9 de marzo entregaron un pliego petitorio a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, en el que incluyeron un incremento al sueldo, plazas y jubilaciones dignas.

“Algunas de esas demandas son incremento al salario, superior a la inflación en 2022, de acuerdo con los datos del Inegi fue de 7.82. Hace un año le solicité una reforma al sistema de pensiones.

“El líder de los maestros afirmó que los trabajadores de la educación no han ‘titubeado’ cuando el país los ha necesitado como en tiempo de la pandemia y ahora con campañas contra el consumo de drogas”.

Posicionamientos que generaron aplausos y más aplausos cuasi de apoteosis, rostros optimistas y con muestras de agradecimiento, por las respuestas esperadas. Anhelos, reivindicaciones salariales, prestacionales y escalafonarias que siguen latentes entre los también nobles y abnegados trabajadores de la salud del ISSSTE, IMSS y PENSIONES CIVILES ESTATALES (Médicos, enfermeras, químicos, radiólogos…).

Y hasta ahí todo nos levanta el ánimo como maestro jubilado y que sigue interesado en la educación pública. Pero me dejó pensativo y me hizo reflexionar, que en ese tan significativo acto, cuando el presidente de los EUM se refirió al bloque conservador y estableció las grandes diferencias con ellos…

Cuando reafirmó que el gobierno está obligado a sostener la educación pública y que la educación como la salud no son mercancías, que no son privilegios sino derechos del pueblo, que seguiremos defendiendo nuestros postulados, que no estamos con los racistas, con los clasistas, con los discriminadores.

Cuando hizo referencia a las campañas de la derecha en contra de la educación pública encabezados por el empresario Claudio X González, y que por el contrario pretendieron (pretenden) la privatización de la educación como de la salud; recordando además (y mostrando videos) que ese tal Claudio X González afirmó que los maestros son unos pinches delincuentes, criminalizándolos, sosteniendo que los mismos deben ser aprehendidos, que eso no es autoritarismo, sino la aplicación del estado de derecho…

Por lo que, varios maestros por oponerse a la antidemocrática “reforma educativa” impuesta por Peña Nieto y adláteres, fueron perseguidos, golpeados, cesados, encarcelados, desaparecidos y hasta asesinados…

No se percibió, no se notó, no se repitió, el mismo entusiasmo, emoción y aprobación que en las intervenciones anteriores. Tal parece, que se declararon algunos minutos de silencio –pero no por las víctimas del último gobierno priista precitadas- sino por lo expuesto referente a la oposición conservadora.

¿Acaso fue un actuar de manera cauteloso? ¿Qué no era un evento más en donde el gremio magisterial diera una muestra más de que sirve fiel a su lema: POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO?

Que paralelamente a la construcción y consolidación del régimen de la Cuarta Trasformación, seguirá firme en la práctica cotidiana y defensa permanente de los postulados establecidos en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la conferencia y al término de la misma, me vino a la memoria lo que hace años consideré: DOCENTE QUE NO SIENTE Y VIVE LO QUE ENSEÑA, NO TIENE PORQUE ESTAR FRENTE AL GRUPO ESCOLAR.