Realidad y pronóstico meteorológico

En un principio, con desconcierto breve y mayúscula frustración, viví los datos de los pronósticos meteorológicos de corto plazo y su verificación empírica que daban constancia de que los pronósticos de muy largo plazo ---tres trimestres--- para el clima del sur de los Estados Unidos y el norte de México se habían desvanecido. La masa de humedad no se concretó en noviembre y en lo que va de diciembre. Y probablemente no ocurrirá en los meses por venir. Los pronósticos del Sistema Meteorológico estadounidense, ya no los considera. ¿Qué ocurrió, si los modelos de predicción del clima han llegado a ser tan complejos y con una base de datos de dos décadas, que además en el pasado han acertado en el pronóstico con anticipación a un año o más?

La meteorología se enfrenta, con éxito, con los mecanismos del tiempo atmosférico (por ejemplo, con los mecanismos de la formación de nieve y granizo) y está analizando las direcciones de desplazamiento del tiempo atmosférico y los cambios que se producen a lo largo de su ruta, viéndolos como resultados a gran escala de acontecimientos registrados por los sistemas meteorológicos (principalmente mediante estaciones y radares) necesariamente con muestras de pequeña escala. La diversidad de las variables sobre las que se toman datos se ha ampliado enormemente; en tanto que la meteorología clásica no tenía nada que ver con la física, la meteorología contemporánea se plantea como una física de la atmósfera y, en particular, como una física (y química) de la tropósfera. Tal replanteamiento del fenómeno le ha permitido lograr consistencia externa y profundidad y en consecuencia, se están consiguiendo reglas fundamentadas y mayor grado de confianza para la previsión del tiempo atmosférico.

En otro orden, el de la química, hallamos problemas de predicción como este: dadas las clases y cantidades de reactivos, así como las condiciones físicas -como la temperatura y la presión, predecir las reacciones que pueden tener lugar y, si es posible, los tiempos que tardarán en completarse. El problema inverso, consistiría en averiguar cuáles fueron los agentes y las condiciones físicas iniciales dados los productos finales de la reacción, y este es realmente un problema difícil.

Otro problema típico de la química es el siguiente: Predecir si una fórmula dada corresponderá a un compuesto estable obtenible en el laboratorio. Rara vez se resuelven hoy día con precisión problemas de esa naturaleza, a causa del estado aún inmaduro de la teoría química. El químico, como el biólogo, puede aún conseguir descubrimientos importantes con buena dosis de intuición y escasa teoría, y ello, naturalmente, no porque la primera sea una guía mejor que el cálculo, sino porque la teoría disponible es aún insuficiente para arrojar comprensiones intuitivas y proyecciones exactas. En la historiografía meteorológica se registran casos de inflexibilidad metodológica por principios causales de la química y de la física que han obstaculizado las tecnologías de la meteorología.

El modo como se ha superado estas restricciones es generando una base de datos meteorológicos para períodos largos (generalmente de 1979 a la fecha). Para procesar esa información ya sea para América del Norte o Europa Occidental se requiere de gigantescos equipos de procesamiento (en Europa la supercomputadora tiene la capacidad de cálculo de 30 petaflops, algo así como 30,000 billones de cálculos por segundo). El Centro de Predicción del Clima, también coordina una capacidad de procesamiento superior para el cálculo del clima por hora, días, semanas y meses. El modelo utilizado es homólogo del disponible para la Organización Meteorológica Mundial.

El cambio significativo en las temperaturas características del fenómeno de El Niño en más de 2°C en la superficie marina en su ubicación central y en lo que podría describirse como un desprendimiento al norte de Pacífico del fenómeno principal, a la altura de Baja California, en cuyas costas se dan también temperaturas superiores a 2°C de incremento en su superficie marina. Estos datos desde principios de noviembre fueron alimentados al modelo de pronósticos de largo plazo, dando por resultado la desaparición plena del sistema de humedad previsto para el Sur de Estados Unidos y Norte de México, fincándose otro pronóstico de comportamiento regular (estándar), similar al verificado en promedio para los últimos 40 años. Sin embargo, queda la interrogante ¿no sería posible anticipar el comportamiento anómalo de El Niño y su sucedáneo en el Pacifico Norte? La aplicación de la Inteligencia Artificial parece abrir la posibilidad de mejorar la capacidad de predicción meteorológica, sin necesidad de supercomputadoras. Hasta ahora, la alternativa se llama GraphCast, la inteligencia artificial desarrollada Google DeepMind para la predicción meteorológica. Los resultados de la comparación, publicados por la revista Science, muestran que GraphCast predice igual o mejor que el HRES. Si se descartan los datos referidos a la estratósfera y el análisis se limita a los de la tropósfera, la capa atmosférica donde suceden los eventos meteorológicos más cercanos, GraphCast supera a la supercomputación supervisada por humanos en el 99,7% de las variables analizadas. Y lo ha logrado con una máquina muy parecida a un ordenador personal llamada unidad de procesamiento tensorial, o TPU.

En conclusión: 1) El modelo actual del Centro de Predicción del Clima es capaz de pronosticar a diferentes plazos con certeza una vez incorporados los datos registrados y verificada la permanencia de la anomalía. 2) La anomalía es posible preverla si se cuenta con la base de datos de temperaturas marinas en diversos estratos y paralelos, adicionando los efectos de calentamiento global y se procesan con IA. 3) Se debe considerar que los cambios de temperatura desencadenan otros cambios físicos y químicos para percibir las dimensiones del reto de las tecnologías de la información (IA).