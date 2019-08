Receta para cocinar una “fake news”

Si a usted como a mí, no le gusta el término de “fake news”, le ofrezco un sustituto menos conocido en español, mucho más sonoro y más significativo: paparrucha, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define una paparrucha como: una noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo o una tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada.

En años recientes hemos atestiguado cómo las redes sociales se han convertido en herramientas de manipulación política a través de lo que hoy se le conoce como “fake news”, el ejemplo de esta semana fue la manipulación informativa a través de un mensaje de voz que se volvió viral en Whatsapp, en este mensaje un supuesto padre de familia de un colegio privado del municipio de San Pedro Garza García aseguraba que el gobierno federal expropiaría todos los colegios privados del país y que todas las instalaciones de estos colegios, pasarían a ser parte del gobierno federal, de más está decir que el pánico se volvió real porque algunos directores de estos colegios privados validaron la información, uno de ellos, director de un colegio dirigido por los Legionarios de Cristo tuvo la temeridad de afirmar en sus redes sociales que: “mucha gente empezaría a salir del país, no como tiempo atrás por causa de la inseguridad, sino por el miedo a que el estado empezara a controlar la educación”.

Después de que se sembró la desinformación y el miedo entre la sociedad se supo que el origen de este caos estuvo en una entrevista que un medio de comunicación del estado de Nuevo León le hizo a otro director escolar, que anteriormente había sido presidente del PAN en el municipio de San Pedro Garza García, en el que también se hablaba de una supuesta “nacionalización de la educación” por último la cereza del pastel a esta paparrucha fue el titulo con el cual se encabezó la entrevista “Peligran colegios católicos en Nuevo León”.

Esta narrativa no habría tenido tanto efecto, si los correligionarios de este partido político, entre ellos diputados locales y diputadas federales del PAN, no hubieran hecho eco y difundido esta “fake news”, de más está decir que los mensajes y la desinformación empezó a correr en redes sociales con afirmaciones tan temerarias y fuera de toda lógica, como mensajes de que: “las nuevas generaciones se les pretende educar con ideas comunistas como en Venezuela, López Obrador va más aprisa porque tiene una luna de miel ¿? Y lo apoyan” con todo lo cual se retrata la verdadera naturaleza política de esta campaña.

Ejemplos como el que les acabo de mencionar no es el primero ni mucho menos será el único, no sólo a nivel nacional, internacionalmente los ejemplos abundan, tal es el caso de la campaña política del hoy presidente de Brasil Jair Bolsonaro, esa campaña no se entendería sin la campaña de desinformación y “fake news” que vía redes sociales fue financiada por los empresarios de aquel país, uno de estos mensajes difundidos en Brasil era que el candidato del Partido de los Trabajadores impondría una educación de corte socialista en todas las escuelas del país, incluso en las privadas.

En México esta campaña llegó a tal grado esta semana que el secretario Moctezuma tuvo que salir a declarar sobre lo que sucedió, como ya lo dije anteriormente, este tipo de noticias falsas no será la última que veamos ya que se encuentran con el patrocinio, desde el anonimato que dan las redes sociales, de partidos políticos contrarios al gobierno en turno y grupos de poder que sienten afectados sus intereses económicos, todos estos, al amparo del viejo refrán de “miente, que de todas formas algo quedará”, tratan de recuperar algo del capital político y privilegios económicos perdidos.

Al final la supuesta “campaña de nacionalización educativa” es completamente falsa, además, ésta tendría que pasar por la aprobación del Congreso de la Unión y de la validación de la Suprema Corte de Justicia, un sistema de este tipo sería completamente inconstitucional desde donde se pretenda ver, el nuevo modelo educativo lo único que pretende básicamente es homogenizar los mínimos básicos de educación conforme a los planes de estudio.

Nos volveremos a encontrar con muchas “fake news” o paparruchas de cualquier tipo, la recomendación para poder navegar a través de todo este mar de desinformación sería siempre corroborar la información que leemos, no publicar nada que no venga de fuentes fidedignas y aun así siempre tener en cuenta que ningún medio de comunicación es cien por ciento imparcial, así que lo mejor es desconfiar de lo que leemos y buscar con algún otro medio para verificar la noticia.

