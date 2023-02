Reconocer lo positivo de los adversarios no es traición

La efervescencia política electoral y electorera de las últimas semanas del 2022 y lo que va del 2023 nos muestra a las dos principales fuerzas políticas del país: derechas e izquierdas, muy adelantadas en el posicionamiento de sus mejores cartas, ex tapados o AMLO “corcholatas” para elegir a su candidato (a) a la Presidencia de la República en el proceso electoral cuyos comicios se realizarán el domingo 4 de junio del 2024.

Obviamente, han arreciado los enfrentamientos, las críticas fundamentadas o no, de uno y otro flanco, así como la diatriba, las ofensas más vulgares y las bravuconadas que jamás o rara vez se habían escuchado en ese terreno; principalmente de los grupos o personas militantes en el ala conservadora. ¡Comportamiento inconcebible, especialmente el exhibido por algunas féminas blanquiazules que forman parte del Congreso de la Unión y de alguna que otra funcionaria de gobierno municipal o estatal!

Un considerable número de personajes de ideas, los ahora llamados intelectuales orgánicos: escritores, periodistas, propietarios de medios masivos de comunicación, artistas, investigadores, académicos… que durante el período neoliberal (1980-2018) hablaron y escribieron sobreponiendo sus intereses mezquinos a la espera del $obre, del con$abido chayote o moche con lo cual ­­–algunos- se hicieron de grandes fortunas, propiedades inmobiliarias, yates y autos de lujo.

Intelectuales, que hoy por hoy, abiertamente se definen prianistas y siguen estando al servicio de esos otrora partidos enemigos, declarándose además iracundos opositores al régimen político de la Cuarta Transformación, de Morena, y más concretamente, en contra del presidente de los EUM, Andrés Manuel López Obrador, que llegaron para acabar con ese cáncer que por décadas evidentemente carcomió y perjudicó a la población mexicana: LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.

Olvidaron esos intelectuales que es común a su naturaleza, ­­ ¿a su vocación?, hacer de la crítica y de la inconformidad su primordial tarea y posicionamiento frente a la sociedad, frente al pueblo, con el objetivo central de que gobernantes y gobernados reaccionen, consideren y reconsideren sus respectivas aspiraciones sociopolíticas y económicas, teniendo siempre presente, que: “La Patria es Primero”.

Por fortuna y para seguir avanzando en el real crecimiento y desarrollo de los chihuahuenses y de todos los mexicanos, de unos días a la fecha se ha estado presentando en varios personajes de la política, de algunas autoridades y funcionarios gubernamentales, el hacer conciencia de sus actos y actitudes, de ser leales consigo mismo y primordialmente con el pueblo, de ser sensibles ante las necesidades de toda la población, sobre todo: de los más necesitados del campo y la ciudad.

Y dejando a un lado sectarismos y/o fanatismos partidistas-politiqueros-electoreros, han expresado públicamente su reconocimiento a las obras realizadas por el régimen de la 4 T y su disposición a colaborar en todo lo que sea posible para el bienestar de sus gobernados, de la población toda de los EUM.

Tal es el caso del ciudadano gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, militante del PAN, que el próximo pasado 5 de Febrero en el acto del 106 aniversario de conmemoración y celebración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) promulgada y publicada en el DOF precisamente el 5 de febrero de 1917, quien ante la representación de los tres Poderes de la Unión y ante el ciudadano Presidente de la República, sostuvo:

“… Se ha realizado en los años recientes un esfuerzo sin precedente para distribuir y apoyar a los más necesitados; con ello, pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario.

“Eso, DEBEMOS RECONOCERLO señor presidente. Profundizar, ensanchar y apresurar el disfrute de la igualdad y la justicia en todos los hogares mexicanos requiere de la CONCORDIA NACIONAL y una creciente PARICIPACIÓN CIUDADANA. Un país que se construya de abajo hacia arriba, debemos trabajar por alcanzar mayores espacios de IGUALDAD MATERIAL sin sacrificar en lo más mínimo las libertades políticas y respetando siempre la DIGNIDAD HUMANA.

“No ha habido, no hay y no habrá IGUALDAD SOCIAL sin libertad y pluralismo político. La democracia que no es libre se marchita. La libertad que no se ejerce se pierde. Celebrar la Constitución demanda principalmente respetarla.

“Hoy, es muy buen día para hacer un ejercicio de memoria, pero también de imaginación colectiva, de reflexión; pero también de determinación y de compromiso.

“La memoria nos demanda recordar que la injusticia que imperaba en el México de 1910 no daba espacio para la oposición política ni para la renovación pacífica de los poderes.

“Esto se traduce en la proclama democrática: SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”.

“Los días que vivimos nos urgen a restablecer la CONVIVENCIA PACÍFICA y RESPETUOSA como método para lograr el consenso; y el consenso como medio para la concordia y la armonía social.

“Y la unidad de los mexicanos nos va a permitir conseguir mayores niveles de libertad, igualdad y justicia.

“Es momento de poner énfasis en todo aquello que nos une y nos hermana, que no es poco y no es menos.

“Señor presidente, señoras y señores sean ustedes bienvenidos a Querétaro, hoy que se dan cita los Poderes constituidos del Estado Mexicano, deseo reiterar ante la nación, nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fortalecer el Estado de Derecho”. (Versión YouTube/Mayúsculas mías).

Según mis limitados conocimientos y mi octogenaria mente, fue toda una pieza oratoria digna de reflexionarse y tomarse muy en cuenta por tirios y troyanos, el discurso del actual gobernador de Querétaro.

Mientras que la participación de Santiago Creel y la ministra de la SCJ Norma Piña en el citado evento cívico-nacional, fueron desafortunadas.

Se confirma: reconocer lo positivo de los adversarios no es traición.

Traición y vergonzoso es ir en contra de los justos y legales anhelos del pueblo, de los trabajadores urbanos y rurales.