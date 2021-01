Redes sociales: denostar para controlar (III)

En las dos entregas previas se proporcionó información que permitiera establecer las funciones y propósitos, tanto de los órganos constitucionales autónomos; así como específicamente del INAI, el órgano responsabilizado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Dadas las características de la información de los usuarios que acceden y controlan las RSI, en particular los personales. “Esta información de los "medios sociales" sometida a algoritmos de análisis, selección y extracción de contenidos, con seguimiento de palabras clave de forma selectiva permite obtener perfiles de gran relevancia, con base en las tendencias por edades, profesiones, aficiones, y demás. Esto conforma un patrimonio que ambicionan poseer los agentes políticos”.

Lo que obliga a mantener un control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en las RSI. Estos riesgos han generado la creación de organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad. En la segunda colaboración a este espacio sobre el tema, se evidenció con base en el análisis normativo, que la pretendida intención de los operadores de las RSI de asumir el rol de censores, dada la definición constitucional de censura. En resumen, en este artículo afirmamos: “En suma, la cruzada del presidente AMLO contra los órganos autónomos, en el caso específico del INAI, no se puede desvincular del derecho a la información constitucionalizado y de aquél como su órgano garante en cuanto RSI. Se evidencia el propósito de controlar a las personas, o al menos la identidad de sus prosélitos, y contar con un instrumento que le permita propalar cualquier contenido, así este vaya en contra de las instituciones y normas que nos hemos dado los mexicanos”.

En esta oportunidad cerramos el ciclo poniendo a disposición la información normativa, base del derecho humano al acceso a la información

Con frecuencia se olvida que estos derechos humanos encuentran su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluso en el marco normativo del INAI, éste no considera la Declaración, tal vez por asumir que la Declaración se le juzgaba como instrumento no vinculante. Sin embargo, el Sistema Internacional de Derechos humanos la ha considerado desde 1948 como la base de derecho consuetudinario. Cabe citar el texto del artículo al caso: Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

La mayor concreción de este derecho se encuentra en los Pactos de Derechos Civiles y Políticos. El primero entró en vigor en 1981. En éste, el artículo alusivo al tema, es el mismo que en la Declaración: Artículo 19: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud, o la moral pública.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue promulgada también en 1981, como instrumento vinculante; esto es, obligatorio en México, y establece en su Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud, o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia, o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas; por ningún motivo, inclusive los de raza color, religión, idioma u origen nacional.

El artículo 6º Constitucional, establece la normativa básica a la que deberán sujetarse las autoridades y las limitantes a los servicios de información estatales y privados. En obvio de espacio exhortamos al lector a realizar el estudio de este artículo y a la reflexión sobre sus consecuencias. Únicamente citamos el párrafo cuarto de dicho artículo, que establece las obligaciones del Estado en cuento a los servicios de información: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.

Con base en la información reseñada y los resultados de su análisis en los dos artículos previos, y en particular, si la distribución de fuerzas en el Poder Legislativo se mantiene, la ingeniería constitucional no tendrá lugar, y por tanto el contenido del artículo 6º se mantendrá incólume. De lo que podemos estar ciertos es de que contaremos con RSI nacional (que también podemos adjetivar como del gobierno federal), aunque no con propósitos de competencia con los servicios actuales. Ante la imposibilidad relativa para modificar la Constitución la pugna del Presidente contra el INAI proseguirá a otro nivel, haciendo blanco de descalificaciones y presiones a sus comisionados.

El IFAI, primero, y luego el INAI, han sostenido una publicación de excelente calidad que brinda una información documental y de análisis, valiosa, bajo el título de Cuadernos de Transparencia. A quienes se interesen en el tema, es de obligada lectura su número 30, con el tema: Autonomía de los Órganos Constitucionales (https://inai.janium.net/janium/Documentos/3779.pdf) .