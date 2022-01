Referéndum tributario y fiscal

Hace diez años, el expresidente Carlos Salinas de Gortari intentó impulsar una corriente de opinión tendiente a promover en nuestro país una participación ciudadana mediante una supuesta ‘democracia republicana’; entendida ésta, como una alternativa frente al neoliberalismo y al neopopulismo.

Para el nefasto Salinas de Gortari, “la ciudadanía no se concede en función de la edad o el origen de las personas. Muy por encima del mero reconocimiento legal, la calidad de ciudadano, de hecho, no se otorga: se gana a través de la participación diaria, organizada y autónoma. No se es ciudadano para poder participar, sino que es preciso participar para alcanzar la ciudadanía” (¿?).

Salinas llegó al extremo de afirmar que “para que la participación ciudadana sea de verdad democrática y republicana, no basta con que muchos asistan a movilizaciones o marchas de protesta, o que las estadísticas registren porcentajes elevados de aprobación de gobernantes en turno; es preciso, incluso prioritario, que sean los ciudadanos organizados quienes tomen las decisiones…”

En aquellos años, en nuestro Estado, la fracción parlamentaria del PRI tomó muy en serio las ridículas declaraciones del expresidente de México, y presentó una iniciativa para crear la Ley de Participación Ciudadana Integral; la cual, no prosperó dada la sarta de idioteces normativas que contenía.

En el año 2018, se reformó la Constitución del Estado para incorporar el ‘nuevo’ derecho humano de los chihuahuenses: “la participación ciudadana, entendida como la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé la legislación aplicable”.

En la ley reglamentaria se plasman los siguientes instrumentos de participación ciudadana: el Referéndum, el Plebiscito, la Revocación de mandato y la Iniciativa ciudadana. Sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana establece, de manera expresa, que “no podrán someterse a consulta mediante algún instrumento de participación política, los actos legislativos de carácter tributario o fiscal.

Por lo tanto, previo a la admisión del referéndum promovido por militantes de Morena, el IEE deberá decretar su procedencia; es decir, determinar si aplica o no, la excepción del carácter tributario o fiscal del decreto impugnado.

A mi parecer, el referéndum en comento es notoriamente improcedente, toda vez que el Congreso -en ejercicio de sus facultades- autorizó al Gobierno del Estado a solicitar empréstitos multimillonarios para promover el desarrollo social.

En efecto, el decreto legislativo autoriza al Gobierno del Estado para contratar diversos financiamientos (con la garantía de los ingresos del ‘Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas’, y cuyo destino es -supuestamente- el financiamiento de diversos proyectos de inversión pública productivas); mismo que está regulado por ordenamientos legales de naturaleza tributaria y fiscal.

Al respecto, existen diversos criterios jurisprudenciales, adoptados por el Pleno de la ‘Tremenda Corte’ en los que se reconoce la facultad del Poder Legislativo para “dar las bases conforme a las cuales el Ejecutivo Federal puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional…”

“…lo que implica un mecanismo constitucional de control legislativo sobre el Poder Ejecutivo en materia de empréstitos, pues si bien estos créditos son contratados por éste, corresponde al Congreso de la Unión la facultad de dar las bases para su celebración, aprobarlos, reconocerlos y, en su caso, mandarlos pagar”.

Así las cosas, el Estado de Chihuahua será -por siempre- un gobierno agobiado por la deuda pública, como consecuencia lógica de la rapiña de sus gobernantes.