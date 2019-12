Reflexiones sobre el plebiscito

La pregunta esencial es: ¿la derrota de Maru Campos en el plebiscito fue su Waterloo; o sólo es una batalla perdida, en el marco total de la lucha por el poder? Pregunta muy inquietante. Y que los responsables de la estrategia de ese proyecto, deberían plantearse con una seriedad mucho mayor, que con la superficialidad con la que están enfrentando la derrota.

En efecto, procede preguntar a los estrategas derrotados de ese proyecto de iluminación, ¿si están pensando que con el solo hecho de “aceptar en una conferencia de prensa” el resultado plebiscitario, el poder social y el proyecto personal de la alcaldesa salieron intactos de esa batalla?

¿Será posible que con el querer “darle la vuelta a la página”, en la psique ciudadana también habrá un “borrón y cuenta nueva”? ¿Y todos a olvidar lo que pasó?

A nosotros nos preocupa, ¿si realmente el poder, la legitimación y la predisposición electoral que tenía antes del plebiscito Maru Campos siguen intactos; o y los efectos de esa derrota abrieron un proceso de desgaste continúo en su contra?

Indudable e inmediatamente, el equipo estratégico del PAN y del palacio municipal, deberán de hacer un arduo y profundo trabajo para sondear, cuáles, hasta qué grado, dónde y cómo, fueron y serán los efectos negativos y/o positivos, para la candidatura de la alcaldesa.

Verificar con “pelos y señales” si efectivamente es una derrota más profunda y definitiva. Y si esos efectos continúan… y cómo frenarlos.

Si hacen lo anterior, estaríamos en posición de decir, ¡la alcaldesa tiene un gran equipo de estrategas muy bueno!

Como sea que se quiera leer la derrota, surgió un mar de incertidumbre sobre la psicología política de los chihuahuenses. Se confrontó inútilmente contra los ciudadanos.

Suponemos que ese enfrentamiento implicó un altísimo costo que sus estrategas no han querido percibir y mucho menos analizar, calcular, medir… y parar la caída.

Las circunstancias en la política cambian continuamente. Todo está en constante transformación y cambio. Quien pelea y pierde en el debate y en el plebiscito, evidentemente no tiene en absoluto las mismas posibilidades que tenía antes del mismo.

La opinión ciudadana antes del plebiscito era una. Y después del plebiscito, es otra. Cambió.

Chihuahua muy probablemente ya tiene otro concepto, otra imagen de la alcaldesa.

Por muy reducido o grande que haya sido la votación al plebiscito, lo cierto es que intervino con mucha pasión en pro y en contra esa élite de líderes de opinión, analistas, comentaristas de radio y redes sociales, especialistas y universitarios, jóvenes, operadores electorales, líderes religiosos, partidistas, empresariales que le dan rumbo a la sociedad y a la clase media. Y esos en su mayoría perdieron… junto con la alcaldesa. Por ende el margen de poder de persuasión mediática y política de ella, se redujo notablemente.

Por eso decimos que la fuerza de la alcaldesa ya no es la misma. Se dio un “entre” contra los ciudadanos. Y perdió de frente.

Ello debería hacer meditar y planear a sus estrategas en las formas de cambiar esos efectos en la población. Ya no pueden estar seguros de que la imagen de la alcaldesa “sigue intacta”. Ni pueden disponer electoralmente en el futuro del mismo apoyo social que se tenía antes. Los cálculos optimistas antes del plebiscito, quedaron atrás.

Ahora tienen que apreciar diariamente el valor de la realidad y revisarla constantemente con mucha seriedad y antelación.

La derrota le creó a la alcaldesa dificultades suplementarias considerables, que antes no tenía ni quiso advertir. Hay un cambio en la percepción y la psicología política de los ciudadanos. Y ahora sus decisiones electorales son impredecibles. ¿Abandonará sus hipótesis, sus discursos rígidos y repetitivos? Ahora tiene que proceder con actitud pragmática y mucho más participativa con los ciudadanos. No sólo decir de los dientes para afuera “presupuesto y obras con la participación ciudadana”. Sino… ¡hacerlo de verdad! Que la participación ciudadana en todas las acciones de la administración municipal sea realidad en Chihuahua. No un slogan hueco, demagógico.

Muchísimas cosas tendrá que hacer de nuevo y ahora con mayor inteligencia. El plebiscito “cambió” su imagen y poder.

L a rutina, el discurso “apagado” de ella, tiene que renovarse. Buscar figuras retóricas nuevas, por lo menos que hagan “olvidar” un tanto, la mala imagen que dejó en el plebiscito. En fin, tienen que modernizarse o morir.