“La Suiza de América prometida se desvanece”

Contra las cuerdas la democracia nacional, el proyecto de reforma electoral del presidente López Obrador con el pretexto de ahorrar recursos pretende centralizar la organización de elecciones, elegir por voto popular a l@s consejer@s, disminuir el número de diputad@s y senador@s por la vía plurinominal, recortar el presupuesto de partidos políticos, entre otras aberraciones más. Una vuelta al pasado; por décadas voces que hoy impulsan dicha reforma, fueron quienes denunciaban a los cuatro vientos la creación de un órgano electoral autónomo, que garantizará sin filias al partido en el poder la construcción de una democracia sustantiva.

Dijo: “Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad”. Golpe mortal, regresar a los tiempos de la guerra fría, donde existían dos visiones de estado, polos opuestos de gobernanza, donde el socialismo dictatorial sofocó la prosperidad de los países.

Recuerdo la película brasileña, dirigida por Glauber Rocha en 1967, “Tierra en trance”, una narrativa del circo político latinoamericano desarrollado en un país ficticio de nombre “El Dorado”, el caos de las luchas partidarias, el ciego fanatismo de las masas azuzado por el gobernante en turno y la ambición corrupta por el poder emulan sin tapujos nuestra realidad, que de no defender lo que establece la ley, seremos en algunos años quienes personifiquemos este filme cinematográfico.

AMLO propone que los poderes del Estado presenten 20 propuestas de ciudadan@s “ejemplares” para organizar las elecciones y agregó que se podrían utilizar los tiempos de radio y televisión del INE para difundir los perfiles.Respecto a la eliminación de los 32 institutos locales de los estados, ya fue explorada durante las discusiones de la reforma electoral de 2014, se desechó por la mayoría de los partidos y, en su lugar, se optó por un sistema híbrido, se creó la figura de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), encargados de operar el presupuesto para organizar elecciones en los estados, el INE ejecuta el nombramiento de consejeros, fiscalización, instalación de casillas y capacitación de funcionarios.

La mayoría de las propuestas del mandatario deben hacerse mediante reformas constitucionales, por lo que se requeriría la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, así como su ratificación en al menos 17 congresos locales.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE señaló: “Ojalá sea una propuesta fundada en cifras y en datos ciertos, y no solamente en humores y prejuicios. Pero, bueno, eso ya lo veremos más adelante”, afirmó que el sistema electoral actual “funciona y muy bien”, por lo que la reforma no es necesaria, “¿Podemos ir a 2024 con las reglas actuales? Sí, sin ningún problema… Lamentablemente, vivimos tiempos de tramposos; pero eso no se resuelve con reformas electorales. Se resuelve con el apego a la ley y hacer vigente el principio del Estado de derecho”.

Porfirio Muñoz Ledo, aún militante de Morena, consideró que la propuesta “golpista” del presidente, significa un retroceso de unos 70 años, dijo: “Haz de cuenta que el Banco de México se somete al sufragio universal para elegir a su director; que la UNAM pierda su autonomía y sea sometida al sufragio universal para elegir al rector”. Una propuesta autoritaria, “nada menos que un maximato”.

Temas torales por resolver se empantanan por la irracionalidad gubernamental, que traduce su actuar en cachar votos bajo el esquema de programas asistencialistas, manipulando la ley para mantener a costa de lo que sea la Presidencia de la República, el target: consolidar la dictadura perfecta. #HoyPorLaDemocracia, Sumemos Voces.