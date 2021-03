Reforma eléctrica a la Corte

El juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, Rodrigo de la Peza López Figueroa, al igual que su homólogo Juan Pablo Gómez Fierro, otorgaron en días pasados diversas suspensiones provisionales, de igual número de juicios de amparo, para dejar sin efecto las reformas constitucionales a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que restringen la participación del sector privado en la materia y fortalecen las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico.

El día de ayer, se otorgaron suspensiones definitivas en contra de esta ley, que básicamente establecen que "La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspenden todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica"

De forma totalmente novedosa, esta suspensión se amplía de forma generalizada para todas las empresas que potencialmente se encuentren afectadas por la implementación de esta ley; que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas, no solo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector.

Se estimó que la suspensión de los actos reclamados también tiene como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que se materialicen actos de imposible reparación.

Esta suspensión definitiva, se prolongará hasta la total resolución de estos amparos.

Además, se giraron oficios a la Secretaría de Energía para que en el plazo de 3 días, notifique la suspensión de la reforma eléctrica a todos los participantes del mercado eléctrico.

Como se recordará, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en su carta dirigida al presidente de la Corte, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, le expresó que en observancia al principio de separación de poderes, le solicitaba que el Consejo de la Judicatura determinará e informará si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.

Más adelante el propio presidente López Obrador, dio a conocer que su consejero jurídico Julio Scherer, le había comentado que el consejo de la judicatura le había corregido una sentencia previa al mismo juez, porque pretendía generalizar la suspensión a quienes no habían solicitado el amparo y protección de la justicia federal.

Es ciertamente novedosa esta resolución, porque la relatividad de las sentencias, significa que no se puede generalizar una sentencia de amparo a quien no lo solicitó, sin embargo, como el mismo juez lo estableció, el otorgar una suspensión solamente a quienes lo solicitaron, les crearía una ventaja que podría ser de consecuencias irreparables.

El hecho de que se conceda una suspensión definitiva, no quiere decir que se ganó el amparo, sino que se pasa al estudio de fondo, para ver la constitucionalidad o no del acto reclamado, se tendrá oportunidad para ofrecer pruebas, dentro de audiencias constitucionales y eventualmente también si se resuelve que efectivamente son contrarias a la Constitución, se podrá también impugnar esta resolución.

En este nuevo escenario de suspensión definitiva, también la Secretaría de Energía puede presentar un recurso de queja, que es normal y saludable en todo juicio de amparo, lo que es criticable es que sea el titular del ejecutivo federal, quien pretenda litigar este asunto en medios, a través de escritos dirigidos al ministro presidente, quien simplemente los canaliza a donde deben de ir; es decir al departamento de quejas, pero no al juez de la causa.

Caso contrario sería si en el escrito, el presidente aportará pruebas de prevaricación o corrupción de los jueces que concedieron los amparos, que de esos si conocería el Consejo de la Judicatura, quien de inmediato los separaría del cargo.

Quien conocerá de las impugnaciones que se le presentan al juez de distrito, será un tribunal colegiado de circuito, especializado en la materia, en una primera instancia, porque la Corte, puede ejercer su facultad de atracción, considerando lo novedoso que puede darse en la argumentación jurídica, para que sea el máximo tribunal de justicia en el país, quien resuelva el fondo de este asunto.

El camino para conocer el resultado final de estos amparos será largo y nada sencillo.

El camino más corto que se presentaba para la reforma, sería el de legislar para modificar la Ley de Amparo y como en algunos casos contra el Fisco, se incorporaría otra figura que negaría cualquier amparo en contra de la reforma eléctrica.

A toro pasado se pretendió realizar, pero el efecto retroactivo de la ley, les impediría aplicar a los asuntos que ya se están ventilando.

Brenda Ríos candidata al gobierno del estado

Una buena candidata al gobierno del Estado, por parte del Verde Ecologista, sin duda lo es Brenda Ríos, quien ha entendido que hablar claro sin cortapisas y diciendo las cosas como las conoce, sin duda que incrementará los niveles de votación, con muchas probabilidades de superar candidaturas que se iniciaron con buenos pronósticos, pero que en la práctica, serán nulidades.

Respetuosa de las demás participantes, Maru Campos y Graciela Ortiz, Brenda Ríos reconoce el trabajo desarrollado por ambas, con una trayectoria de efectividad y resultados que les ha valido ser las candidatas más fuertes de la contienda...netoaviles@gmail.com

*INTEGRANTE DE LA AECHIH