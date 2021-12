Regina, María José y el pacto

Ciudad de México.- Dos de los siguientes tres testimonios son reales:

“Me siento muy triste, me siento desprotegida, me siento traicionada, siento como si al principio me hubieran dado una palmadita en la espalda y al final me dieran una cuchillada”. (Regina).

“Que yo a la Fiscalía y a las autoridades no les voy a pedir nada, porque ellas no van a hacer absolutamente nada por mí. Yo lo que voy a pedir, más bien, es que nosotros, personas, ciudadanos, metamos la presión suficiente, que se den cuenta de que no estamos tontos (...) Como me dicen: eres ejemplo de que hay que denunciar y, yo digo, creo que no soy ejemplo, porque no está pasando nada”. (María José).

“En aquellos tiempos, sin embargo, era un procedimiento normal. La violación cometida sin violencia era únicamente un acto de amor (...) Era mi amigo, no había querido hacerme daño. O peor aún: estaba enamorado de mí con esa fortaleza que sólo tienen los grandes sentimientos. No iba a reprocharle el amor. En aquellos tiempos, las cosas se hacían de esa manera”. (Irene).

Ojalá ninguno fuera real, pero al menos dos lo son. El otro, decimos que no lo es, pero casi, pues corresponde a un pasaje de Cien Noches, de Luisgé Martín (Ed. Anagrama, 2020), ganador del Premio Herralde de Novela. Irene, la protagonista “busca en la sexualidad los secretos del alma humana”, reza la cuarta de forros, pero en su narración, no por ficción es inverosímil, cuenta aquel episodio en que por su edad, la violación que sufrió tuvo que enfrentarla en silencio y entendida como tal hasta años después. No es el caso de Regina y María José, jóvenes reales, ambas víctimas no sólo del mismo delito, también de la misma persona: Jorge Romero Vázquez, diputado federal electo del Partido Acción Nacional.

Dos agresiones que han llegado al ojo público y a los escritorios del sistema penal. El político de Guanajuato fue liberado hace unos días, pues la denuncia interpuesta por Regina fue reclasificada por la juez que la revisaba, lo que le permite vivir el proceso en libertad, autoridades consideraron que las pruebas no eran suficientes para mantenerlo preso, el cuento de siempre, así que la violación a ojos de la impartidora de justicia es sólo abuso sexual.

Y si creemos que la carpeta de Regina tuvo suerte desafortunada, hay que ver la de María José, quien presentó su denuncia desde 2017, y desde entonces nada ha ocurrido en consecuencia. Hoy, el caso de Regina le da una nueva oportunidad de exponer a Romero Vázquez; sin embargo, el sistema les ha dicho a ambas que nada cambia, que todo sigue igual: el pacto está más firme que nunca. Irónica y tristemente, el episodio protagonizado por Irene es mucho más alentador. Al menos la ficción se da el chance para el entendimiento.

El miércoles, al mismo tiempo en que las historias de Regina y María José continuaban su rotación en los medios de comunicación, un primer plano: Félix Salgado Macedonio, senador y agresor sexual impune, como uno de los asistentes al evento de López Obrador en el Zócalo. Él, con al menos cinco señalamientos en su contra por abuso sexual y violación, puestísimo para la foto y abrazado siempre por ese sistema que hace eterna la presencia de personajes como él o como Jorge Romero Vázquez.