Sin duda, no existe tema de mayor polémica en estos días que el regreso a clases de manera presencial. La sociedad en general se encuentra polarizada debido a que miles de alumnos en Chihuahua posiblemente ingresen a la escuela en este ciclo próximo a llegar. Y es que no cabe duda que la educación básica en sí misma es todo un reto, ahora en condición de pandemia más lo es.

Por un lado, se encuentran las familias que por circunstancias externas como el trabajo de los padres y madres se han visto en la necesidad de dejar a sus hijos o hijas con familiares, en espacios diseñados para atender a los menores o en el peor de los casos solos, por lo que la idea de acudir a la escuela de manera presencial llega a ser un alivio inmediato para cubrir necesidades de este tipo.

Por otro lado, la situación por la que se está atravesando, ha dejado ver la realidad en la sociedad mexicana: la violencia intrafamiliar, situación que si bien es cierto no es reciente, el virus llegó a recrudecerla ya que el aislamiento social necesario para no adquirir la enfermedad, no dejó más opción que estar en casa y antes, por lo menos, los y las estudiantes tenían un espacio en la escuela para estar a salvo.

Luego, llegó la ineficaz y tardía solución que dio la SEP, ya que ofertaba de manera poco realista y funcional que las NNA se conectaran a clases por medio de algún dispositivo electrónico sin tomar en cuenta los recursos con los que el alumnado contaba, cabe mencionar que las clases impartidas por televisión abierta se alejaban a las necesidades curriculares que en cada aula se desprenden, además en ningún momento se tomó en cuenta las necesidades educativas especiales.

Solo por mencionar algunos escenarios al externo, ya que también estuvieron los retos que los y las maestras de preescolar, primaria y secundaria tuvieron que afrontar desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha. En un principio el solo hecho de no poder generar los aprendizajes clave en sus educandos fue un problema, pues ante la premisa de lo complejo que es enseñar a todos los alumnos, lo sería más que se lograra afuera del aula y sin el contacto uno a uno como lo es en la escuela. Paralelo, también llegaron las inquietudes de utilizar las plataformas digitales y el desarrollo inmediato de habilidades digitales como docentes para que sus estudiantes pudieran formarse más allá de toda condición y necesidad.

Bajo dichas líneas, lo imperante en este momento es si los niños, niñas y adolescentes acuden de manera presencial a los salones, y ante lo mencionado es trascedente tomar conciencia que, a pesar de las vicisitudes mencionadas, lo que está sobre la mesa de decisión es la salud y la vida de los estudiantes y colectivos docentes, por lo que todo desafío mencionado queda atrás sí lo que está sobre la balanza es la vida misma.

Enorme reto tienen quienes están tomando esta decisión ya que mientras los NNA no estén vacunados la posibilidad de contraer el virus es mayor, además la infraestructura en la mayoría de las escuelas en Chihuahua, no cuentan con lo indispensable para mantener constantemente la limpieza e higiene.

Aunado a lo dicho, se encuentra que por más formación que hayan adquirido en sus hogares los y las estudiantes en el autocuidado como el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, el no tocar ni utilizar los objetos de sus compañeros, el consumo de alimentos y líquidos y el acudir al sanitario bajo la mayor limpieza y orden posible no dejan de ser niños y su naturaleza y características propias de la edad no desistirán de ser bajo ninguna circunstancia o reprendo.

Y es que, aunque efectivamente para el desarrollo humano es indispensable la convivencia entre sus pares, y no obstante no haya un mejor lugar para aprender a saber, a hacer y a ser, lo más sustancial es salvaguardar la vida de lo más preciado que tiene toda sociedad: su niñez y adolescencia.