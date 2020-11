El COVID-19 sigue al acecho, a diez meses de su llegada al mundo occidental, alcanza casi los 45 millones de contagios, registrando 1,170.000 de fallecidos, por desgracia la cuenta parece tener fin. Como en el filme de terror: La Pesadilla en la Calle del Infierno, la pandemia desata la locura con la aparición de otras alucinaciones, el miedo, la incertidumbre se apodera del mercado bursátil, azotando las economías, que cierran sus fronteras para evitar los rebrotes, con ello, se disparan las brechas de desigualdad, desempleo, déficit sanitario, hambre, inseguridad, violencia, feminicidios, divorcios, protestas masivas, abusos policiales, racismo, estrés, ansiedad y miedo al futuro. En México, agudizadas aún más por la guerra electoral y las malas decisiones gubernamentales. El regreso al pasado, la pandemia con más muertes y contagios recorre el planeta sin cura, al parecer los políticos son ajenos a la enfermedad que carcome familias.

Hemos señalado, los efectos colaterales son tema de disputa política, se avecinan procesos electorales, algunos con posturas serias, con propuestas sólidas y solidarias, agrupan a los sectores patronal, académico, informativo y religioso; otros, sin argumentos, solo lanzan pirotecnia electoral, le apuestan al caos, a la polarización, al odio entre hermanos, sin importar que el país siga cayéndose a pedazos, su target, ganar elecciones a como de lugar.

En este momento, no abona en nada la pugna entre Federación y estados de oposición, que ante el recorte al gasto federalizado para 2021, la eliminación de más de un centenar de fideicomisos y fondos, y la falta de previsiones y acciones por parte de la 4T para enfrentar la pandemia de Covid-19, los gobernadores que no son de Morena conformaron la Alianza Federalista, advierten que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios “se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”. Este pleito, lleva entre las patas a la gran mayoría, que ante el lodazal espera soluciones rápidas y eficaces.

La pandemia golpea por segunda vez algunas partes del mundo, después de haber respirado por unos meses bocanadas de oxígeno, lo cierto, es que la segunda oleada de contagios podría prevenirse de mejor manera, después de lo aprendido durante estos meses. De inicio, Europa registró cifras aterradoras, nadie daba crédito a lo sucedido, éstas se fueron expandiendo hasta llegar al continente americano, en donde hoy cinco países se ubican dentro del top 10 de los más afectados por el COVID-19, encabezados por Estados Unidos, donde ya se rebasaron los 9 millones de contagios, le sigue India con 8,040,203; Brasil con 5,469,755; Rusia con 1,563,976; Francia con 1,235,132; España con 1,194,68; Argentina con 1,130,533; Colombia con 1,041,935; Reino Unido con 942,275; y México con 906,863.

Expertos han señalado que el coronavirus en Europa, por ser un precedente mundial, vive "un intenso y alarmante aumento" de muertes de casi el 40% en una semana, según la Organización Mundial de la Salud. Francia y Alemania vuelven a cerrar parcialmente sus fronteras para tratar de frenar la espiral fuera de control en la que ha entrado la pandemia del COVID. Hace algunos días, (OMS) anunció que las muertes diarias por covid-19 en Europa aumentaron en casi un 40% en comparación con la semana anterior.

Margaret Harris, vocera de la organización, dijo que en Francia, España, Reino Unido, Países Bajos y Rusia, están la mayoría de las nuevas infecciones, aumentaron en un tercio en una semana, dijo: "La preocupación... es que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales están comenzando a llenarse de gente muy enferma".

Estados Unidos, la potencia mundial sin salida por el numero de contagios y fallecidos, se aproximan elecciones presidenciales, el país está polarizado, en pugnas en todos los frentes. El secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo ”Estados Unidos no va a controlar la pandemia de coronavirus, a medida que aumentan los casos en todo el país”.

En México, como consecuencia de la falta de medidas paliativas, cerrará el 2020 como el país más golpeado en materia económica por la pandemia en América Latina, así advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Alex Izurieta, economista senior de la UNCTAD, señaló que la economía mexicana caerá 10 por ciento durante 2020, esto como consecuencia del desplome en sus exportaciones, en el turismo y la falta de incentivos fiscales.

“En 2020 México caerá 10 por ciento, la caída más profunda entre los países de América Latina, mientras que para 2021 tendrá un crecimiento muy tenue de apenas 3 por ciento. No será una recuperación en forma de V”. Sin ser economista, se avizora un panorama oscuro, difícil de sortear, miles de negocios quebraron, otros tantos, volvieron a cerrar, después de unos meses de reactivación por los cambios de semaforización, hoy de vuelta en rojo.

En una mesa de opinión, Luis Foncerrada, ex director de Poliítica Monetaria y Crediticia y ex director de Financiamiento Externo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que durante el auge de la pandemia el desempleo alcanzó a 34 millones de personas, equivalente a 53 por ciento de la fuerza laboral del país. Para julio, dijo, bajó a 23 millones, cifra que aunque es menos, sigue representando 36 por ciento de las personas con posibilidades de trabajar. “La recuperación del empleo va sumamente lenta, no regresaremos pronto a los niveles previos a la pandemia”.

La UNCTAD presentó el Informe 2020 sobre Comercio y Desarrollo “¿Cómo evitar otra década perdida? Políticas para la recuperación y el desarrollo, donde advirtió que la economía mundial se encuentra en “aguas peligrosas”. En este sentido explicó que desde 2019 varias economías ya atravesaban por momentos complicados, lo que empeoró con la aparición de la pandemia, dado que ocasionará desplomes en comercio, inversión y remesas.

El PIB mundial sufrirá una contracción de 4.3 por ciento en 2020, para después crecer 4 por ciento en 2021, este panorama no será igual para todos, prevé que América Latina tenga la contracción más aguda, cayendo hasta 6.7 por ciento, encabezados por México con un desplome de 10 por ciento y Argentina, con una cifra un poco menor.

Son tiempos de angustia, para la mayoría los sueños a corto y mediano plazo se esfumaron, alcanzarlos requiere aún más de sacrificios, de esfuerzo constante, el debate es si las medidas de semaforización evitan realmente la propagación masiva del virus, al menos en Chihuahua, regresamos a rojo, como en marzo, época en que se decreto el confinamiento, las calles nuevamente están desiertas, debido a que los negocios cerraron, la vida pública no existe, la economía que hasta ahora no va bien, agoniza cada vez más. Se antoja difícil la recuperación comercial aún y cuando esta conectada a un respirador artificial.

Esta comprobado que el aislamiento social desata otras pandemias difíciles de sortear, la convivencia y la falta de liquidez desencadenan en pleitos familiares que terminan en separaciones, con records de violencia de género, incrementan los feminicidios, como nunca se vive el estancamiento económico, político y social, que las palabras de Muhammad Yumus, nobel de la Paz, conocido por ser el creador de los microcréditos y del Banco de los Pobres, tengan alcances insospechados: "La covid es nuestra gran oportunidad para crear un mundo más justo"; anhelamos un rayo de esperanza para que las aguas vuelvan a su cause, y podamos respirar tranquilos una vez más. El virus llego para quedarse, la pregunta es ¿Hasta cuando podremos vivir con ello sin que afecte al mundo?. Sumemos voces de conciencia, la falta de prevención popular tiene al mundo de cabeza.