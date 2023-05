Remedio y trapito

En relación con el derecho humano a una vivienda adecuada el autor de estas líneas, La formulación de publicó en este espacio un artículo que describía las condiciones de vida intramuros del domicilio de una familia (que tan bien puede ser un individuo) cuando el inmueble que habitan es de “interés social” con todas las características que hacen del hogar un verdadero infierno en tiempos de temperaturas altas o un congelador en un ambiente de frío inclemente. Resolver del todo o parcialmente las características adecuadas de las edificaciones o de la operación de las viviendas, concluíamos que era una oportunidad política para aportar a la felicidad o de menos la comodidad de los hogares o reduciendo el impacto en el ingreso personal o familiar que significa afrontar los gastos que se derivan de intentar mejorar la habitabilidad con cargo al consumo de energía eléctrica.

La formulación de proyectos o programas de política pública entraña necesariamente si se actúa con responsabilidad de la identificación del problema con todas sus especificidades si es que el tomador de decisiones políticas percibe la necesidad de atender en abstracto un problema en la situación que hemos reseñado y por otro el interés en atenderlo en alguna medida, tiempo y forma; el interés o voluntad política lleva a la inacción o a la formulación de proyectos o programas que son los elementos instrumentales de la política pública.

En el orden federal existe la percepción del problema desde hace décadas. Tal que desembocó en la integración del Fideicomiso para el ahorro de energía (FIDE) en el ámbito de coordinado por la CFE (1990), ahora en el marco de la Secretaría de Energía (SENER).

El FIDE brinda apoyos tanto al “sector empresarial” como al “sector doméstico” en ambas modalidades el FIDE proporciona apoyos por sí, o sirve de canal para la obtención de apoyos de la SENER. Interesa lo que atiende al primer sector. 1) El apoyo de la Secretaría de Energía consiste en otorgar un incentivo del 25% del valor total del proyecto y el 75% restante es financiado por el FIDE a una tasa de interés preferencial, en un plazo de hasta cinco años (tasa preferencial de TIIE + 4.5 puntos). 2) Para el FIDE el “sector doméstico” objetivo está constituido por usuarios domésticos con vivienda propia, lo cual excluye a aquellos beneficiarios con vivienda en proceso de pago; además con recibo de electricidad en tarifas: 1, 1A a 1F, cuyos importes corrientes sean iguales o mayores a $1,500 pesos. 3) Otra característica del sector doméstico para el FIDE consiste en que los usuarios con sean propietarios de una vivienda con valor catastral de hasta $3.5 millones de pesos. Obviamente, se incluye en el sector beneficiario viviendas que distan de ser de interés social. 4) El sistema fotovoltaico debe estar interconectado a la red de la CFE en potencias de 1kWp a 5kWp, restricción que impide el acceso al apoyo de los sistemas autónomos. De los cuales hay centenares de miles en ámbito rural. 5) Si a juicio de los técnicos del FIDE, el espacio requerido para la instalación de paneles fotovoltaicos (número, orientación “óptima” y espacio que ocupan no es la requerida, pues no habrá acceso al apoyo. Al respecto, se puede afirmar que numerosas edificaciones de interés social no pueden superar esta restricción, salvo que se realicen previamente adaptaciones permitidas por el reglamento municipal de construcciones. 6. También son restricciones para brindar el apoyo, aunque el FIDE las vende como beneficios del usuario, las siguientes: 6.1 “Todos los proveedores se encuentran registrados en el Padrón de Empresas Especializadas de FIDE”, lo que significa que únicamente el beneficiario puede contratar con un proveedor registrado en el Padrón. Si se le busca el mérito, puede ser una garantía de que en caso de errores imputables al proveedor, éste deberá subsanar el problema. 6.2

“Los paneles solares y los inversores adquiridos e instalados deberán tener Sello FIDE para garantizar la eficiencia energética, la calidad y seguridad”. Es de suyo evidente que las características que se pretende garantizar no dependen del reconocimiento por FIDE. Pero como lo afirmado para la restricción analizada en el numeral (5). A falla de accesorio, reposición forzada. 6.3 “Los proveedores participantes cuentan con una certificación emitida por FIDE, lo que asegura una correcta instalación cumpliendo con todos los parámetros que marca la NOM”. Una vez más se hace depender de un reconocimiento institucional las virtudes del desempeño profesional. Aunque como en otros casos citados, la certificación implica una vía de reclamación cierta.

En suma, si Usted está en la situación configurada por el FIDE para prestar sus servicios, y atiende a todas las restricciones puede ocurrir en la Ciudad de Chihuahua a la Av. A.F. Carbonell No. 4123, Col. San Felipe Quinta Etapa, C.P. 31203, o solicitar información a los teléfonos: 614 414 8781, 614 414 7319; en Ciudad Juárez, Av. Antonio J. Bermúdez No. 703-3, Parque Industrial A. J. Bermúdez, C.P. 32470, Ciudad Juárez, Chihuahua, teléfono: 656 617 980. O bien, empezar su gestión por internet recurriendo al sitio: http://www.senerfidesolar.com/ .

El mismo sitio hace notar que los resultados del FIDE son más bien magros 620 proyectos, cuando las dimensiones de las necesidades se pueden contabilizar en centenares de miles. Pero no deja de ser una posibilidad, en tanto el Presidente López Obrador no repare en la existencia del FIDE.

Si Usted logra ser agraciado con un apoyo del FIDE, tendrá el beneficio de pagar menos por energía eléctrica y obtendrá la satisfacción mental de haber colaborado con su comunidad al reducir la producción de energía eléctrica por medios convencionales ineficientes y contaminantes. Por mi parte, se lo agradezco.

La revisión de la opción FIDE de acceso a la tecnología de paneles fotovoltaicos, ilustra parcialmente las variables que deben de considerarse en la formulación de acciones homólogas por autoridades gubernamentales o iniciativas no gubernamentales.