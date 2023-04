Renovarse o morir: la IA y la educación

Desde los sofistas o “maestros innovadores” en la Grecia Clásica, hasta los nuevos paradigmas educativos del último siglo, la educación no solo ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de la civilización, sino que también ha pasado por las más diversas metodologías, algunas de ellas populares, otras no tanto. Hoy en día, con el auge de las Inteligencias Artificiales (IA) y su impacto en la vida cotidiana, la educación no puede permanecer inmóvil, pues se enfrenta a un nuevo desafío, quizá bajo la famosa frase atribuida a Unamuno: renovarse o morir.

Nos guste o no, es necesario reconocer que la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. El cambio y desarrollo tecnológico de los últimos meses ya está influyendo en nuestras vidas directamente, sobre todo en el ámbito educativo, cambiando la naturaleza de las profesiones y creando nuevas carreras. Por ejemplo, la Ingeniería en Prompt, una disciplina emergente centrada en desarrollar algoritmos y sistemas de IA capaces de generar texto y lenguaje natural de manera eficiente y precisa, ha adquirido una fama sin igual ultimamente. Esta nueva carrera responde a la demanda de profesionales especializados en IA, y durante los últimos meses se ha posicionado como uno de los trabajos mejor pagados en la industria tecnológica. Esto demuestra la necesidad de adaptar nuestras instituciones educativas a las nuevas realidades.

La educación superior debe preparar a los futuros profesionistas para enfrentarse a los desafíos y oportunidades que la IA presenta. Por un lado, no estamos lejos de ver que las universidades incorporen en sus planes de estudio materias relacionadas con la IA, la ética y la filosofía de la tecnología, independientemente de la carrera que se trate. Por ello, cada vez se vuelve más esencial que los profesores universitarios se capaciten en IA y aprendan a integrar estas herramientas en sus métodos de enseñanza. Un profesor universitario que, dentro de los próximos años no sepa usar IA, será igual a un profesor que nunca aprendió a utilizar la computadora o el correo electrónico.

La formación de profesores en IA es fundamental para que puedan comprender sus implicaciones y limitaciones. Los docentes, más allá de solo debatir la ética y la moralidad de las nuevas IA, deben estar familiarizados con las tecnologías de vanguardia para poder enseñar de manera efectiva y crear un entorno de aprendizaje más dinámico e interactivo. Además, al estar bien versados en IA, los profesores podrán fomentar el pensamiento crítico y ético en sus estudiantes, ayudándoles a comprender cómo estas tecnologías pueden afectar la sociedad y la vida cotidiana.

Cuando la electricidad comenzó a llegar a la vida diaria de las personas, hace ya más de un siglo y medio, hubo varios detractores que pensaban solo en las consecuencias catastróficas de una red eléctrica y se oponían radicalmente a ella. La misma historia se repite con cada avance tecnológico: la ciencia de los transgénicos, la comunicación 5g, y ahora nada más y nada menos que con las Inteligencias Artificiales. Aunque evidentemente debemos hacer un análisis crítico respecto a las implicaciones éticas de la tecnología, tampoco se vale partir de una condena ingenua, como hacen muchas de las críticas últimamente.

Debemos estar abiertos a considerar que las IA pueden desempeñar un papel significativo en la personalización y adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Las herramientas de IA pueden evaluar las necesidades y habilidades de los estudiantes, proporcionando retroalimentación en tiempo real y adaptando el contenido de acuerdo con el progreso de cada individuo. Esto no solo permitirá a los estudiantes aprender a su propio ritmo, sino que también podría liberar a los profesores de algunas tareas administrativas y de evaluación, permitiéndoles centrarse en aspectos más cualitativos de la enseñanza.

Contrario a lo que se piensa en muchas críticas actuales, las IA pueden contribuir a una educación más inclusiva y accesible. Por ejemplo, pueden ayudar a eliminar barreras lingüísticas, ofreciendo traducciones instantáneas y promoviendo la comunicación intercultural. También pueden facilitar el aprendizaje para estudiantes con discapacidades, proporcionando soluciones de accesibilidad personalizadas. En este sentido, la IA tiene el potencial de democratizar la educación y garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender y prosperar. Claro, esto solo cuando se haya dado una verdadera democratización del internet, algo a lo que todavía no llegamos.

Por supuesto, también es fundamental abordar las preocupaciones éticas y filosóficas relacionadas con la IA en la educación. Debemos considerar cuestiones como la privacidad de los datos de los estudiantes, la autonomía en la toma de decisiones y la responsabilidad en caso de errores o sesgos en los sistemas de IA. Sin embargo, no es válido elaborar una crítica a partir de una condena previa al juicio. La educación superior debe promover un enfoque crítico y reflexivo, fomentando el debate y la discusión sobre estas preocupaciones y su impacto en la sociedad, evaluando los beneficios.

Además, no debemos olvidar el valor de la interacción humana en el proceso educativo. No considero, al menos al día de hoy, que la Inteligencia Artificial esté cerca de sustituir la labor del docente. Si bien la IA puede mejorar y complementar la enseñanza, no puede reemplazar la importancia del contacto humano entre profesores y estudiantes. La empatía, la comprensión y el apoyo emocional son aspectos fundamentales de la educación que las máquinas, al menos por ahora, no pueden replicar.

Como profesor universitario de filosofía, veo un futuro prometedor en la intersección de la educación y las Inteligencias Artificiales. Sin embargo, es esencial que abordemos los desafíos éticos y filosóficos que surgen en este nuevo panorama educativo. La capacitación de profesores en IA, la adaptación de los planes de estudio y la promoción de un enfoque crítico y reflexivo serán clave para garantizar que la educación evolucione de manera responsable y efectiva en la era de la IA.

Por ahora, el avance tecnológico en el ámbito de la IA nos brinda una oportunidad única para repensar y mejorar la educación, pero debemos hacerlo con cautela y responsabilidad. A través del diálogo y la colaboración entre educadores, tecnólogos, filósofos y otros profesionistas, podemos construir un futuro educativo inclusivo, equitativo y adaptado a las necesidades y desafíos del siglo XXI.

rrenteria@uach.mx