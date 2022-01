Repito: no habrá invasión alienígena

¡Olvídelo! no vendrán los extraterrestres a invadir el planeta, se está desecando; las tierras raras esas que no son metales y le obligaron a memorizar en secundaria, son irreciclables; el aire es irrespirable y la tierra, en particular la de Chihuahua, radioactiva; los desechos de las tecnologías no tan inteligentes, van a dar a nuestro territorio y nuestros mantos acuíferos; las tecnologías renovables son una falacia. Hace años cuando empecé mi ruta mochilera me interné en el desierto -admito que me gusta más su alto cielo que la oscuridad de la selva-, y junto a mis amigos vi una extensión infinita de material reflejante, apilado quizá por toneladas en varios kilómetros; ¿Sabe dónde van a parar sus paneles solares que no contaminan?, ¿sabe lo que le ocurre a los bosques de bambú cuando usted se pone en modo verde y cambia su cepillo de plástico por uno de bambú?; las bolsas de lona que no duran tres meses, deberían durar al menos tres años para desquitar el agua que consumida en su manufactura. Ni presuma que en sus tiempos las botellas de leche se cambiaban en la tienda, porque eso significaba un altísimo consumo de agua para limpiar esos envases. No, ninguna civilización alienígena se muere de ganas por quedarse con esta pocilga.

¿Cómo se construyó la fastuosa Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios? Respetando el lago, realizando una planeación urbana que identificaba las áreas de la ciudad, como los pesados palacios y la ingeniería de las chinampas, la sanitización del agua, el sistema de drenaje, tratamiento de aguas negras y un eficiente servicio de limpia; todo fue que llegaran unos invasores con requesón en los pies y en el cerebro y el hábitat de cada ciudad murió bajo la presión económica que demandaba recursos naturales. Contaminaron el agua con la minería y construyeron catedrales insostenibles.

Somos unos predadores eficientes, no sólo destruimos los manglares bajo la buena mirada de Felipe Calderón, hemos devastado los desiertos ¿usted creía que eso no se podía? Sólo nuestro achatado pensamiento puede creer que en el desierto no hay nada. El desierto, por la falta de recursos, tiene un ecosistema altamente frágil, en el desierto de Chihuahua se extingue el perrito de la pradera, necesario para mantener la calidad del suelo, hippies tardíos acaban con el peyote y gringos presuntamente clandestinos se llevan dunas completas por la pureza del sílice, un material muy preciado.

Con los cerros de Chihuahua pasa algo similar, con los cerros y todo el hábitat de la ciudad, porque los siglos le han dado a las ciudades su propio ecosistema. Las ciudades del primer mundo no sólo han cuidado el desarrollo demográfico, han cuidado el desarrollo de sus ciudades que apenas caben en la apretadísima y accidentada geografía de Europa occidental, no hay esos huecotototes que aquí dejamos, esos sempiternos terrenos baldíos que le quitan espacio a las personas para dárselo, en al escombro o a la esperanza de quienes se los disputan en juicios que no acaban.

Los constructores inmobiliarios le dirán que es más barato construir en las orillas, destruyendo cerros, un cerro es un conjunto de elementos que se vuelven imprescindible para la vida de la ciudad. Poseen fauna, dan cauce al agua, su maleza retiene la tierra y desde luego nos protegen de las tormentas.

Por otro lado, estos fragmentos de ciudad separados de la concentración urbana por tres lotes baldíos y un cerro, son espacios aislados de la educación, la salud, el agua, y son como pueblos donde la delincuencia no encuentra oposición, no cuentan con el beneficio de la movilidad urbana, los que hablan de las bondades del Bowí no entienden que no se trata de conectar dos pueblitos, las rutas alternas, de las que se habló tan mal, son las que realmente necesita la población -que pasen rápido y continuo-, no importa si un autobús Mercedes Benz o una traila menonita, la movilidad urbana fluida y de acceso universal es vital, no sólo para la economía sino también para la ecología. Soy peatona militante, uso el transporte público y doy fe que desde que se inventó esa aberración que terminó llamándose Bowí, la movilidad urbana descendió, obligando a las personas a comprar automóviles que saturan las calles y la planeación urbana se hace en base a los requerimientos del automovilista, creando un círculo vicioso a la que se añade una cuestión de status. En Alemania hasta narcotraficantes van en metro. En nuestra ciudad las banquetas también son imposibles.

No es una peculiaridad de Maru Campus, desde Oscar Flores hasta el presidente López Obrador, la devastación del entorno forma parte de su obra pública. El grupo Salvemos Los Cerros de Chihuahua me sorprende por la claridad de sus objetivos, la objetividad de sus acciones y la pertinencia de los datos duros con que sustentan la defensa de los cerros. Que haya kilómetros y kilómetros de desierto no significa que vamos a construir sobre ellos. La ciudad debe compactarse, los lotes baldíos deben utilizarse, se debe incentivar económicamente a las inmobiliarias que construyan, principalmente, al interior de la mancha urbana.

Este grupo ya se había enfrentado al municipio por la construcción de una gasolinera en las faldas del Cerro Grande. Su petición es que los cerros que rodean la ciudad sean declarados reservas naturales ¿por qué?, en este caso en particular se oponen a la construcción del Vitas Tower Rejón, lo que pretende ser un conjunto de condominios a edificarse frente a la Presa el Rejón, siendo que en esa presa hay también un ecosistema; los peces requieren oxígeno y la destrucción de su hábitat pone en peligro la llegada de aves migratorias y la preservación de la fauna nativa, con todos los peligros que implica un desequilibrio ecológico para la ciudad entera, además los cerros, su maleza y fauna excavadora impiden que la tierra se desprenda y sea arrastrada a los mantos acuíferos.

La empresa que propone esta obra se llama Vitas Consulting, son asesores financieros, no se trata de una inmobiliaria en sí misma, además, ya nos dieron tremendo susto los de Aras Inversores; un proyecto inmobiliario incompleto, unos chihuahuenses defraudados, un ecosistema dañado y no nos van dar ni un besito. Si usted es de los que cree que los alienígenas tienen un interés en este cuchitril de planeta, ha de ser porque nacieron en alguna galaxia con tintes de paraíso financiero.