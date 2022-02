Réplica de Isabel Miranda a un artículo de Gabriela Borunda

A la Dirección Editorial de El Diario de Chihuahua fue enviada una solicitud de réplica sobre un artículo de opinión publicado en estas páginas, firmado por la articulista Gabriela Borunda. Se publica íntegra la petición a continuación:

Dirección Editorial de El Diario

Gabriela Borunda, articulista

Presentes.-

Les envío un cordial saludo y me dirijo a ustedes en relación a la columna de opinión publicada en su portal digital de fecha 20 de febrero de 2022, titulada “Desaparecidos”; y disponible para consulta en la siguiente dirección electrónica https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/desaparecer-20220219-1899882.html

En dicha columna se menciona a mi persona de manera dolosa y con argumentos falsos que carecen de sustento. En primer lugar es mi deseo aclarar que yo jamás me he encontrado ni me encuentro en una nómina oficial. Nunca he percibido ningún ingreso del erario público, por lo que reto a la articulista a que presente una sola prueba documental de su calumniosa afirmación.

Por otro lado, me parece muy grave que se pretenda confundir a la opinión pública afirmando que los secuestradores sentenciados y procesados de mi hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, carecen de órdenes de aprehensión y que fueron torturados. La detención de todos ellos se ha realizado conforme a lo establecido en la legislación nacional, con estricto apego a sus derechos humanos; por lo que, una vez más la invito a que si tiene pruebas documentales en contrario, las presente.

Finalmente, ninguno de los procesados o sentenciados por el caso de mi hijo ha acreditado algún hecho de tortura. Por el contrario existen diversos PROTOCOLOS DE ESTAMBUL que comprueban que ninguno de ellos fue torturado, además en la causa penal obra una carta de puño y letra del líder de la organización delictiva, en la que confiesa que ninguno de ellos sufrió tortura pero que se pusieron de acuerdo para señalarla como una estrategia para tratar de evadir su responsabilidad.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 2 de la Ley reglamentaria del artículo 6o párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de ustedes se me permita ejercer mi derecho de réplica a efecto de que se publique en el mismo espacio en el que se publicó el artículo señalado en el cuerpo del presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.