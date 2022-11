Réquiem a Miguel Flores Ramírez

Conocí a Miguel cuando él ingresó a la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH allá por los años noventa. Fue mi alumno desde el primer semestre y ahí nació nuestra amistad. Él provenía del Seminario de Zacatecas y traía en su maletín la perseverancia, disciplina, hábitos académicos, honestidad y siempre respetuoso con sus compañeros y maestros.

Cuando tomaba Filosofía del Lenguaje en el noveno semestre, el grupo había resuelto un examen parcial. Acostumbrado a que en la siguiente clase se los devolvía revisado y calificado, Miguel me demandó que en ese momento no lo hiciera. Tomé su examen y le puse un 9. Él me reclamó y yo le dije “en algo te debiste haber equivocado, y si no, es pecado de soberbia”.

Ya egresado estaba decidido a pertenecer a la docencia universitaria. He hizo lo posible porque lo incorporaran a la nómina y lo logró: primero como maestro hora clase y con el paso de los años tiempo completo. Su sueño se había convertido en realidad.

Claro que no siempre estuvimos de acuerdo en muchos temas. En cierta ocasión él apoyó a una candidata a directora y yo a otra. Todavía era un chavo inexperto en las lides de la grilla. En desquite me empezó a tutear, y yo le hablaba de usted. Hacía comentarios negativos sobre mis cátedras y yo lo inverso. Y lo entendí, era un chavo todavía muy joven para enfrentar las consecuencias. Finalmente todo volvió a la normalidad y retomamos nuestra amistad que desde entonces no terminaría y no finalizará jamás.

Nos hacíamos bromas fuertes. Yo decía que en sus años de seminarista le había tocado el número 28. Quienes fueron nuestros alumnos saben por qué. Él respondió que mi número de empleado de la Universidad era el 666. Le comenté que estaba formando un fideicomiso para cuando él falleciera. Le expliqué que contrataría tres plañideras que gritaran “¡ahora qué voy a hacer con tus cinco hijos!”, la otra cuatro y la más joven uno”. Y eso para qué…” me preguntó “Pues para que te vayas con prestigio de conquistador, para que digan “mira nomás el maestro, tan serio y decente que se veía…””. Además en el discurso fúnebre diré “Miguel nunca supo lo que es el cansancio, ni la irresponsabilidad, ni la corrupción, ni lo que fue prestar dinero”. “Óyeme, pero, ¿Por qué piensas que me voy a morir primero?” Eso no lo sé pero si ya morí no habrá quién te haga un homenaje porque nadie te quiere y hablan muy mal de ti”. Y repetía su famosa frase para conmigo “Pinche Rafael” siempre con su eterna sonrisa. Lo que es el destino…

Después de mi separación de la Facultad, nos dejamos de ver seguido. Pero hablábamos por teléfono durante horas. Y siempre me decía “tú no eres mi amigo, eres mi carnal”, “es el único amigo no creyente que tengo” y una frase que me sobrecogía y enaltecía “aunque lo niegues, eres más cristiano que muchos cristianos”. Nos apoyamos en problemas personales, existenciales, económicos y de política universitaria y sindical. En nuestras charlas no todo era guasa, sino terminábamos comentando temas serios. Si necesitaba un consejo, él recurría mí. Si lo requería yo ¿a quién más hablarle? Fuimos nuestro mutuo apoyo, aunque él me decía –por la diferencia de estatura- que yo más bien era su bastón.

Nada podrá consolarme de su partida, ni que está en el cielo porque Dios lo necesitaba. Muchísimos lo necesitamos más porque nos hace falta, mucha falta. Hoy debe estar, de acuerdo a sus creencias religiosas, en el paraíso. Tampoco estoy conforme en la forma y fondo en cómo trascendió porque, para mí, no fue de ninguna manera justa ni merecida.

Ojalá que un día nos volvamos a ver, donde sea. Ahora él dejó este mundo y yo estoy recordándolo como lo que fue: una persona entregada siempre a su familia, coherente, optimista, inteligente, alegre, ingeniosa, sincera, excelente académico y un amigo inolvidable.