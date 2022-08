Requisitos para la Presidencia

Si contrato a un contador, médico, ingeniero civil, psicólogo o abogado es para que me solucione problemas financieros, salud, construya mi casa, atienda mis asuntos emocionales o resuelva demandas judiciales. Para entonces ya revisé su currículo, pedí referencias, en qué universidad estudio, si tiene posgrados. No voy a poner mi dinero, vida, inmuebles, psique o libertad en manos de cualquiera.

Si deseo trabajar de profesor, guardia, cajero, secretario, asistente doméstico, chofer me solicitan cartas de recomendación y referencias. Y así en cualquier trabajo. Bueno, casi en cualquiera.

Porque para ser Presidente de la República sólo se necesita ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos dos décadas. 35 años de edad al tiempo de la elección. Permanecer en el país todo el año anterior al día de la elección. No ser ministro de culto. No estar en servicio activo en el ejército. No fungir como secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República ni gobernador a menos que se separe de su encargo y no haber fungido como presidente en ningún caso. (Art. 82 y 83 de la Constitución).

Cuando se afirma que la Carta Magna garantiza a los mexicanos igualdad se refiere a que lo somos ante la ley. No se permite discriminación por sexo, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias sexuales, estado civil, etc. Pero no implica que esa “igualdad” establezca que tenemos las mismas capacidades físicas o intelectuales. Existen profesionistas sobresalientes, “normales” y otros que no reconocen la O por lo redondo. Gente que corre a gran velocidad, otros lo hacen en grandes distancias y quienes no damos un paso sin cansarnos. Somos muy diferentes.

Pero para cualquier oficio se deben cumplir cabalmente requisitos. Menos para la presidencia. Porque cualquier hijo de vecino puede aspirar a Palacio Nacional. Por ello me atrevo a sugerir incluir los siguientes requisitos: grado académico de al menos licenciatura y que la haya cursado en tiempo y forma. Aprobar un examen de cultura general, de historia de México y una versión castellana del TOEFL (Test of English as a Foreing Language). Certificar el dominio de por lo menos un segundo idioma. Certificar dominio de economía, ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho. Presentar exámenes de confianza: médico, toxicológico, poligráfico, psicológico y patrimonial.

Luis Echeverría era bastante limitado en muchísimos aspectos; José López Portillo era culto e inteligente y terminó por hundir al país. Migue de la Madrid… bueno… una personalidad y una administración más grises que sus trajes. Carlos Salinas de Gortari estudió en Harvard maestrías en administración pública, en economía política y doctorado en economía y gobierno. Fue un buen presidente, con apertura política y monetaria. Ernesto Zedillo estudió en la Escuela Superior de Economía, en el Instituto Politécnico Nacional y en las Universidades de Bradford (Reino Unido), Colorado y Yale (Estados Unidos). Sacó al país de una crisis económica muy difícil y de él casi nadie se acuerda. Vicente Fox estudió en la Universidad Iberoamericana administración de empresas y se tituló 35 años después. Tal vez por eso le cambió el nombre a Jorge Luis Borges. Felipe Calderón estudió en la Escuela Libre de Derecho y posgrados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México) y de administración pública en Harvard. Ahora lo culpan de todos los males pero… Enrique Peña Nieto se cuece aparte- se le acusa de haber plagiado su tesis, y sus frases… dejémoslo en paz. Y del actual mejor no decimos nada. Necesitamos que quien dirija el destino de la patria cuente con una amplia cultura, inteligencia y sólida preparación profesional. Esto es necesario, pero no suficiente. Pero por algo se empieza.

Mi álter ego se pregunta ¿cuándo el doctor Ricardo Monreal se acercará a los partidos de oposición? Él es un buen candidato y éstos no tienen uno de renombre. Es el lado pragmático de la política. Atraería votos morenos, de los cuatro partidos unidos y de los independientes.