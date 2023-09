Revisión constante para un plan de estudios imparcial

La historia la escriben los ganadores. Como en todo texto, la información puede ser manipulada subjetivamente de acuerdo a intereses particulares. Por ello, sí es importante la constante revisión y aprobación de expertos en las ediciones de los libros de educación. En Texas, y ahora en la Florida, así como en otros estados de dominio republicano, temas como el aborto, la inmigración indocumentada y la educación son explotados recurrentemente por los conservadores -quienes forman gran parte de la base de ese partido- en cada elección para promover el miedo al cambio.

Aunque la calidad en la educación en Estados Unidos es una batalla que se disputa permanentemente entre conservadores y liberales en las cortes legales, Texas es el estado de la unión americana que más ha retado, censurado y removido libros de texto que tratan temas de raza o de identidad sexual de manera analítica y razonada. Inclusive estos grupos han llegado a lograr el editar los libros de historia disputando teorías ampliamente aceptadas en el mundo científico como la de la evolución, que ya hace décadas fue comprobada como un hecho comprobable por genetistas y otros investigadores especializados. En ocasiones, los grupos conservadores han logrado incluir teorías alternativas en los planes de estudio, como la teoría del creacionismo, que es más digerible para sus creencias.

En la Florida, el gobernador antiinmigrante republicano Ron De Santis también ha llamado la atención nacional en los últimos años, tomando acciones para prohibir el estudio de las más aceptadas teorías críticas, como la teoría critica de la raza blanca, el eurocentrismo, y muchas otras, que él llama ‘comunistas’. Ambos estados han llevado la controversia inclusive a niveles de estudio universitarios superiores. Una teoría considerada también como critica que De Santis y otros políticos no se han atrevido a juzgar públicamente es la del feminismo.

Para diferenciar entre lo subjetivo y lo objetivo, los científicos, utilizan métodos epistemológicos, aun así, hay cuestiones filosóficas y misterios tan profundos a los que el ser humano no ha encontrado todavía respuestas absolutas.

Si lees a Charles Darwin, el inglés que demostró la teoría de la evolución, o a otros científicos afamados como el fallecido Carl Sagan, creador de la serie Cosmos, encontraremos que sus argumentos sobre la evolución de las especies son muy convincentes. Pese a ello, Darwin, quien creía en Dios, estaba consciente de que, a pesar de su genial trabajo, no llegó a comprobar cómo fue que surgió la inteligencia del hombre. Otro de los considerados como genios, Albert Einstein, decía que, si él tuviera que creer en un Dios, se inclinaría por el de Espinoza, el filósofo. Buda, de manera muy sutil cuenta una anécdota, llegó a criticar tanto a los fanáticos como a los incrédulos. A otro de los más destacados pensadores europeos, el griego Sócrates, se le atribuye la frase “Yo solo sé que no sé nada”. Entonces pensamos que, desde diferentes perspectivas, la educación es un tema que puede ser delicado para las creencias tanto de conservadores como de liberales.

Cada cabeza es un mundo, diría algún conocido. De acuerdo a la sabiduría popular, de religión y de política es mejor no opinar entre los amigos. Sin embargo, ambos polos de la historia humana han sido importantísimos para organizar el poder de las naciones desde tiempos inmemorables.

Lo que es una realidad para los que nos dedicamos a escribir y lo sabemos, es que cada escrito está sujeto también a la interpretación del lector. En temas de creencias subjetivas, la verdad absoluta, entonces, es muy difícil de alcanzar, si es que existe. Un profesor nos decía que, en el mundo de las ciencias sociales, solo existen aproximaciones a la verdad.

A veces las diferencias se dan inclusive entre miembros de un mismo grupo o congregación, entonces no es nada raro que entre dos corrientes opuestas surjan diferencias, al parecer, irreconciliables. Las diferencias de perspectiva entre la izquierda y la derecha pueden incluir temas controversiales que irritan a los padres de familia, y que pueden incluir perspectivas religiosas, morales, e ideológicas entre otras.

Pero a nadie le conviene pelear sin beneficio alguno. La historia nos demuestra que los excesos nunca terminan bien. Los Nazis, solo por mencionar un ejemplo, que sedujeron al país con sus promesas al pueblo alemán de sacarlo de la pobreza que dejó una guerra anterior, cuando llegaron al poder quemaron miles de libros; durante la época en que Hitler detuvo, aterrorizó, esclavizó y mató a millones de judíos en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

En México, recientemente circuló un video tomado en Veracruz donde varios padres de familia en una escuela primaria quemaron los libros de texto gratuitos del gobierno porque consideraron que la información académica no es adecuada para niños. Cuando llegó la policía, varias personas muy enfadadas gritaban que no querían que indoctrinaran a sus hijos. Aquí la pregunta es si es que no lo están ya, por una corriente opuesta.

Los morenistas, por su lado, han comparado –exageradamente creemos también– la quema de libros de texto con la censura de la inquisición católica durante el oscurantismo europeo.

El asunto de los libros de texto está muy politizado, y no hay tiempo ya para que la izquierda y la derecha se pongan de acuerdo en temas fundamentales tan complejos. Las clases ya comenzaron y las soluciones tienen que darse rápido y de manera imparcial. A excepción de Chihuahua y Coahuila, los demás estados permitieron finalmente la entrega de libros de texto, presumió el presidente mexicano. Pero la lucha se seguirá sintiendo en todas las regiones del país, ya que políticamente todo está muy polarizado. Como prueba basta que solo hay dos candidatas con posibilidades de ganar la Presidencia, en la que se volverá cada vez más una carrera presidencial tensa y a la vez histórica.

Estos desacuerdos, que hoy tocan temas constitucionales como la educación laica, deben disputarse exclusivamente en las cortes superiores de México, y por expertos imparciales de la educación a ese nivel, y no convertirse en una bandera política de tercera para la alianza de oposición, ni para Morena. Pero el conflicto de la Federación en contra de las cortes apenas empieza. López Obrador ha retado la Constitución Mexicana, dijo que va a proponer una iniciativa de ley para que las posiciones de jueces de la suprema corte sean también elegidas directamente. Ahora las posiciones se designan por nominación. Está por verse si Morena logra cambiar la constitución para ampliar su poder de decisión en temas como el abordado.

Esto de la censura educativa finalmente no es bueno a largo plazo para ningún país. Lo que ya sucede en estados como Texas o Florida se califica en países con mucho mejor nivel de educación como ignorancia retrógrada. Los políticos texanos, en Europa son vistos como rancheros fundamentalistas movidos por los intereses del petróleo. Un estado bien económicamente, pero opresivo para los latinoamericanos.

La buena noticia es que México estrenará presidenta mujer en el 2024, lo que es otro logro democrático en cuanto a la igualdad de géneros. Ese gran paso no debiera ser ensombrecido por problemas como el de los libros de texto. Que se deje trabajar a un grupo imparcial de expertos en el contenido de los planes de estudio para que los mexicanos puedan ser expuestos a una diversidad de teorías educativas acordes a la edad de los estudiantes, y apropiada para el avance cultural y educativo del país, antes de entrar en un retroceso.

