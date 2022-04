Revocación de Mandato en Chihuahua -Victoria del pueblo

“Me alegra saber que Chihuahua, mi tierra, dejó de ser el estado que menos participa en las consultas, pasando del lugar 32 al 25”

El pasado 10 de abril, las y los mexicanos fuimos testigos de un ejercicio inédito e histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país, fue tomada en cuenta la voz del pueblo para decidir si desea que el presidente en turno continúe hasta el final de su mandato o desea que se le revoque. Ni siquiera es posible dimensionar lo que una herramienta así de poderosa habría logrado en lo más lúgubre de la época neoliberal. Las y los mexicanos no habríamos tenido que soportar la venta de nuestro patrimonio, robos como el Fobaproa, guerras absurdas y fallidas, masacres, represión y un desfile de humillaciones más a nuestra dignidad como nación.

Por supuesto que un ejercicio de tal envergadura, especialmente al ser nuevo, suele ser imperfecto; sin embargo, esta vez pudimos apreciar con alegría que estamos frente a un México cada vez más politizado, más consciente y, sobre todo, más empoderado. Basta equiparar los resultados de las consultas populares llevadas a cabo desde el inicio de este sexenio y la participación lograda.

La primera de ellas, en octubre de 2018, fue la Consulta Popular sobre el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en donde participaron un millón 67 mil 859 personas; casi un 70 por ciento de votantes manifestó su preferencia por terminar con la corruptela que implicaba la construcción del NAIM. Más tarde, vino la consulta para enjuiciar a los presidentes apenas hace unos meses; pese a la nula difusión de la autoridad electoral, casi siete millones de mexicanas y mexicanos votaron, y el 90 por ciento de ellos manifestaron su inclinación por enjuiciarlos.

Ahora la negligencia del INE no fue menor, instalaron apenas un tercio de casillas de las que debían instalarse, algunas incluso escondidas o en lugares de difícil acceso. Sumado a eso, sus consejeros decidieron emprender una campaña antidemocrática para que se desprestigiara un derecho tan legítimo como la Revocación de Mandato. Y aún así, se estima que votó entre el 17 y el 18 por ciento de la ciudadanía. Una cifra que supera incluso los votos recibidos por candidatos de oposición en su momento; superó 9 millones que obtuvo José Antonio Meade en 2018, o los 12.6 millones de votos que recibió Ricardo Anaya. También superó los 15 millones de votos de Felipe Calderón en aquel fraude electoral. Por si eso no sobrara de evidencia, la marcha promovida por la oposición una semana atrás no fue capaz de reunir más de 500 personas en el centro de la ciudad.

Pero más allá de lo vinculatorio o no, la realidad es que lo que vivimos fue una victoria contundente a favor de que siga nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, eso significa el apoyo a que sigan los programas sociales, la generación de empleos y de desarrollo económico a través de megaproyectos; significa que siga la lucha por combatir la desigualdad, la corrupción y el saqueo de nuestros recursos. Ningún otro presidente de la oposición habría sobrevivido a un revocatorio de mandato, y eso solo se logra cuando se tiene un vínculo de lealtad con el pueblo, cuando no se le traiciona. Por eso es un honor formar parte de este nuevo capítulo en la historia de México, inaugurando un ejercicio de democracia participativa.

A pesar del INE, los ejercicios de democracia participativa cada vez toman más fuerza en México, este país donde por décadas manipularon para que el abstencionismo favoreciera a quienes siempre se mantenían en el poder. En la Revocación de Mandato votaron 17 millones de mexicanos; con el 100% de las casillas habríamos llegado a 51 millones de votantes, superando con mucho el umbral de 40% del padrón.

Particularmente, me alegra saber que Chihuahua, mi tierra, dejó de ser el estado que menos participa en las consultas, pasando del lugar 32 al 25. Enhorabuena a todas y todos los chihuahuenses que cada día son más conscientes de la responsabilidad y el derecho que tienen en su calidad de ciudadanos.