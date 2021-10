Revocación de mandato o el concierto de las vanidades

El 27 de marzo del año entrante, si las condiciones y los requisitos se cubren por las partes demandantes, se desarrollará en México el primer ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo a la ley federal vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre.

Lejos de apreciaciones personales, se trata de un concierto de vanidades, porque todos sabemos, desde ahora, cuál será el resultado, a menos que los protagonistas y quienes han promovido la posibilidad de separar al Presidente de la República de su encargo, muevan los hilos del poder de convocatoria.

Para nadie es desconocido que el presidente López Obrador tiene una popularidad sin precedentes; que ha equivocado muchas de sus políticas, nadie lo duda, pero también tiene un arrastre impresionante en la población más vulnerable.

Las estrategias de becar a personas de la tercera edad y a estudiantes, aunque a un segmento importante de los mexicanos le desagrade, incrementó aún más su aceptación. Pero ha dejado -por supuesto-, muchas de sus promesas de campaña en el olvido, sobre todo en el tema de seguridad, crecimiento económico y educación.

El mismo presidente promovió las modificaciones a la Ley, para que se generara el decreto de revocación de mandato, un documento que permitirá a los actores políticos manejar las posibilidades de separar o ratificar a AMLO en el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal.

Digámoslo en términos claros: ¿a quién le importa este ejercicio de revocación de mandato? ¿A todo el pueblo? ¿A los partidos políticos? ¿Al presidente de la República? Iremos, convocados por los actores políticos, a un concurso de vanidades donde solamente brillará el que mejor estrategia comunicacional tenga y, por cierto, quien se ha convertido en un experto en la persuasión es justamente López Obrador.

Y algo más: ¿cuánto costará este ejercicio? Aunque el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aclaró que serán menos de 9 mil millones de pesos los que se inviertan en este proceso, ya estamos hablando de algunos miles de millones. ¿En serio necesitamos gastar ese dinero para que los mexicanos acudamos a responder una pregunta?

La fracción V del artículo 19 de la Ley, Sección Cuarta de la Convocatoria, dice que la pregunta objeto del proceso deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Contestar esta pregunta tiene un costo de algunos miles de millones de pesos y el articulo 58 dice que la revocación de mandato “sólo procederá por mayoría absoluta. Cuando la declaratoria de validez que emita el Tribunal Electoral indique que la participación total de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato fue, al menos, del cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para la persona titular de la Presidencia de la República”.

Gerardo Carrasco, director jurídico de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, escribió en agosto pasado lo siguiente, cito: "En primer lugar, a diferencia de consultas populares como la que vimos el pasado 1 de agosto, el presidente no puede solicitar que se realice el ejercicio de revocación de mandato. Si no se organiza, al menos, el 3 % del pueblo —lista nominal de electores— para solicitar que se realice el procedimiento, el Instituto Nacional Electoral no podrá convocarlo”. Fin de la cita.

Las firmas para convocar al proceso de consulta de revocación de mandato, deben recolectarse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2021 y presentarse ante el INE en ese periodo. Si la solicitud se considera procedente, la autoridad electoral deberá emitir la convocatoria dentro de los 20 días siguientes. La jornada de votación debe llevarse el día 27 de marzo de 2022.

Y aquí viene lo interesante: supongamos que el resultado es que el presidente se separe del cargo… quien deberá ocupar la Presidencia de la República, de manera interina, debe ser el presidente de la Cámara de Diputados y durante los próximos 30 días siguientes, el propio Congreso de la Unión nombraría a quien debe concluir el período presidencial al 30 de septiembre de 2024.

Pero si los diputados federales no se ponen de acuerdo para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2022 y hasta se agarran a golpes… ¿se van a poner de acuerdo para nombrar a un presidente de la República para los próximos 3 años? ¡Entonces habrá una guerra sin cuartel!

El presidente López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones: “El pueblo pone y el pueblo quita”. Tiene razón. Entonces desde esta tribuna yo digo: ¿Revocación de mandato? ¡No Señor! Nada de que se va a su rancho si el pueblo lo quiere fuera. Usted empezó y Usted termina. ¿Se quiere ir? ¿Así como está el país? ¡De ninguna manera! Arréglelo y luego se va. ¿O no?