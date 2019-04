Revoluciones, resistencias, temores y gasolinazos

Todas las revoluciones en el mundo, violentas o pacíficas, se han hecho para cambiar de régimen político y económico cuya finalidad es hacer el bien a la humanidad, desde luego están presentes las élites capitalistas, las mafias neoliberales y los millonarios –o que se creen- que no quieren perder sus lujos y fortunas materiales forjadas a base de explotar a [email protected] trabajadores del campo y la ciudad, manuales e intelectuales, o de robar al erario público.

Es por ello que las mafias del poder siempre presentan resistencias al cambio democrático incipiente, realizando campañas para desestabilizar gobiernos utilizando todos los medios, y en el caso de México, los de comunicación para desprestigiar al gobierno obradorista, echándole culpas de la violencia social que los desgobiernos de Chonte Fox , FECAL y “Peña Miento” impulsaron con frenesí, dejándola como herencia; ahora quieren su tequila triple y que en cinco meses desaparezca la violencia, y si no “que renuncie por lo de Minatitlán”, lo cual revela su desesperación y cobardía al no tener argumentos y capacidad de dialogar o de informar. Estos ex presidentes que hicieron una democracia de mentiritas, deben ser juzgados por sus crímenes y robos a la nación.

Las experiencias históricas de cambios demuestran en México, Rusia, China, Vietnam, Cuba, Chile, Uruguay Centroamérica y Venezuela, que siempre hubo resistencias de los grupos mafiosos derechistas, aliados a los gorilas/militares asesinos y al gobierno imperialista de Estados Unidos a través de sus embajadores, financiamiento directo a grupos opositores derechistas como sucede en Venezuela y posiblemente en México, o intervenciones militares directas como en Cuba donde fueron derrotados los gringos en Playa Girón.

AMLO con su larga carrera y experiencia política, recibió un país en estado de descomposición, “un cochinero”, lleno de corrupción y antidemocracia, pero a la vez en plena fermentación e incipiente democracia para que la revolución social y de conciencias que se ha iniciado, desarrolle una verdadera democracia y libertad entre el pueblo mexicano para que el México que el 1 de julio pasado dio a luz, con dolor para unos cuantos, un mundo nuevo; un México diferente. No se trató de sólo cambiar a un presidente como el mismo compañero López Obrador lo reconoce: “sin ustedes no soy nada”. El pueblo ya no quiere seguir jugando a la democracia ni a la justicia prianista. Por eso lo deben demostrar [email protected] funcionarios federales, diputados estatales y nacionales y senadores de Morena.

La realidad está a la vista: las herencias de la violencia criminal han aumentado en México a altos niveles estadísticos y vivenciales que son históricos, según analistas de medios de comunicación, y añaden a la vez: “La desbordada violencia secuencial ha sido aprovechada por los opositores al obradorismo para desplegar una campaña que busca mucho más que desacreditar el ejercicio gubernamental, al sembrar desde ahora la desesperada consigna de que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe renunciar”. Petición fallida –como sus gobiernos-. No va a renunciar; lo impediría el pueblo mexicano, y a la vez debe exigir que se juzguen y encarcelen a los ex presidentes y que devuelvan lo que se robaron.