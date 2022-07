Ricardo Monreal es más oposición que la oposición

Ciudad de México.- El zacatecano, el senador Ricardo Monreal es uno de los políticos presidenciales para el 2024 por Morena, sin embargo, no tiene la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay muchos posibles candidatos, los más populares, visibles y que cuentan con la aprobación de AMLO son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum entre otros, pero en política no está nada escrito, ni definido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que el candidato presidencial de Morena será electo por medio de encuestas algo que ha cuestionado duramente el expriista, experredista, expetista y hoy morenista, Ricardo Monreal quién de hecho, es muy posible que no se preste a este procedimiento y tampoco acepte un premio de consolación; se pudieran presentar algunas posibles situaciones, una posibilidad es que apoye al ganador de la encuesta (porque si es por este método definitivamente él no saldrá ganador) y siga siendo parte de la Cuarta Transformación o que sea candidato de otro partido o alianza a sabiendas de que es muy, pero muy complejo que gane bajo otras siglas, esto derivado de que la oposición en estos momentos no tiene un candidato que pueda vencer a Morena, más bien deberían empezar a construir un candidato para el 2030, porque cómo va el panorama político sea quien sea el candidato de Morena al menos en la percepción general y varias encuestas, van a ganar en estas próximas elecciones presidenciales.

Al día de hoy, Morena no tiene oposición, sin embargo, al tratar de elegir por medio de encuestas se percibe que el ganador será alguien del agrado del presidente, con ello se pierde la credibilidad no solamente de un sector de Morena, sino también de la sociedad civil, ya que este método es poco o nada transparente y mucho menos democrático, lo ideal sería que realizaran una elección interna y que voten los miembros activos del partido en el poder y que ellos elijan a su futuro candidato; recordemos cuando el PAN era oposición de los gobiernos del PRI, parte de la esencia como oposición era gracias y en gran medida al método de elección de sus candidatos por medio de elecciones internas y no como lo hacía el PRI por mero autoritarismo.

Estas diferencias de pensamiento en cuanto al método elección del próximo candidato ha generado un distanciamiento entre el senador y AMLO, quién por cierto, ni siquiera lo menciona dentro de los presidenciables, el zacatecano sabe que para las próximas elecciones del 2024 difícilmente ganaría un partido o alianza diferente a Morena, es por ello, de su insistencia de que se realice una elección democrática y que no sea a través del método de encuesta, la posibilidad de que gane la oposición está posiblemente en el 2030, en estos momentos ni el PAN, PRI, PRD, MC o cualquier otro partido o alianza no tiene candidatos que puedan vencer a cualquier posible candidato (a) de la Cuarta Transformación.

Morena tiene la oportunidad de avanzar democráticamente en comparación con sus adversarios si realiza su elección por medio de procesos democráticos de no hacerlo o más bien si disfraza la democracia por medio de una encuesta estaría dando señales de una regresión democrática.

La verdadera oposición de Morena está precisamente en Morena, ya que cuando salga el ganador de la encuesta, seguramente habrá muchos heridos, la mayoría se alineará o seguirá en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero ¿lo hará Ricardo Monreal? Y si no lo hace, ¿qué tanto le restará a Morena? O bien en caso de que sea candidato por un partido o por una alianza, ¿realmente tendrá posibilidades de ganar? Seguramente esta y otras interrogantes habrán de resolverse con el tiempo, pero por lo pronto el senador en estos momentos es más oposición que la oposición.