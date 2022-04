Un auto deportivo Corvette, una pickup Cheyenne, una Ram cuatro puertas, un Racer 4x4 o bien un combo que incluye un Jeep Rubicón, un Camaro y una Silverado doble cabina; o que tal una Escalade, una GMC Sierra y un Corvette; una pickup y una cuatrimoto; Ram y cuatrimoto, ya sea individual o en combo, son vehículos que rifan por internet con boletos que cuestan desde los 40, 90 y hasta 180 pesos.

Las rifas por internet, específicamente en el Facebook, son un fenómeno hoy en día y más cuando lo que se rifan son vehículos que promedian el millón de pesos en valor o que en combo, como le llaman, suman hasta 3 millones de pesos los cuales están fuera del alcance de la mayoría de las personas.

También hay rifas de celulares iPhone, dinero en efectivo, relojes, motocicletas, o autos súper deportivos con charolas de cerveza y botellas de whisky además de dinero en efectivo por montos que van desde los 30 mil pesos o hasta cien mil según sea el caso.

Son muchos los grupos: “rifas confiables Chihuahua”, “rifas cuu”, “rifas chihuas”, “rifas perronas”, “rifas de Chihuahua y todo el mundo”, “rifas entre amigos Guadalajara”, “rifas entre amigos Sonora sur”, “rifas de amigos y amigas”, “rifas entre amigos de El Charco”, “Lucky sorteos”… son algunas de las cuentas por las que miles de personas acceden a premios que ni en sueños una persona común podría tener.

Todo lo trasmiten en vivo, muestran el auto o pickup que se rifarán de acuerdo a las fechas del sorteo de la Lotería Nacional; de igual manera muestran los resultados y en la mayoría de los casos, la entrega de los premios a los que resultan ganadores.

¿Cómo funciona este proceso? Cualquier persona ingresa al Facebook, luego accede a la página de la rifa, se elige un boleto y transfiere el costo a una cuenta; el interesado envía la evidencia de la transferencia a un número de WhatsApp y listo, la persona está incluida en automático en la rifa.

Todo de manera digital y en minutos, y con promociones por pronto pago que además hacen participar a la persona en rifas de dinero efectivo adicional, previas al sorteo principal.

También dan premios de 500 pesos, los cuales pueden retirar en efectivo y directamente de los cajeros, sin tarjeta, sólo con la clave o números que publican para que acudan lo más rápido posible.

Pero ¿Quién regula estas rifas clandestinas?, No se sabe, únicamente trasciende que están de moda y van en auge. Se cree que son miles las personas que han participado y siguen participando, no sólo de Chihuahua sino de diversos municipios y estados de nuestra República, ya que se ha sabido que varios de estos premios han sido entregados a personas de otras entidades.

De lo que se lee, algunos premios se han ido a Coahuila, otros a Guadalajara… el más reciente que se fue al municipio de Jiménez donde un joven se sacó un carro súper deportivo, de los Corvette, con un boleto que el amigo pagó a sólo 90 pesos. También hay quienes recogen sus premios en otros estados.

Según diversas fuentes, los organizadores cuentan con permiso de la Secretaría de Gobernación y dan aviso a la Profeco antes de realizar cualquier sorteo, ya que Facebook no patrocina ni promueve este tipo de sorteos, sino que es responsabilidad directa del organizador y de los participantes, exclusivamente.

Estos grupos de sorteos en Facebook dedicados a la venta, compra, rifa y subasta de productos, van en aumento, como el nivel de los premios, por lo que sería bueno que los organizadores dieran a conocer si hay verdaderamente algún permiso de Gobernación y así generarían mayor confianza.

Hasta ahora nadie ha denunciado fraudes ni quejas, lo cierto es que son innovadores, aprovechan la tecnología y las redes cada vez más comunes, ojalá no jueguen con la buena fe de las personas donde les afecten el bolsillo a miles de personas, como pasó lamentablemente con Aras, que por cierto, hasta el día de hoy no han respondido a los inversionistas afectados.

Por lo pronto y ante este fenómeno, yo sí me anoto y compraré un boleto que cuesta 40 pesos para no quedarme con la duda y así participar en la rifa de una camioneta que ni en sueños podría comprar, ya que su precio oscila algo así como un millón de pesos. Me la rifo en la rifa a ver qué pasa, pero si me gano el premio aquí les comento mi experiencia, sobre todo con el gasto de la gasolina que no tarda en subir hasta los 30 pesos por litro.