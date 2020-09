Ríos de mezquindad, sequía de inteligencia

El cíclico mediático conflicto chihuahuense del agua volvió por sus fueros y con más publicidad y descontrol que nunca. En décadas de observarlo, no recuerdo una situación que escalara tanto hasta donde hoy se encuentra el manipulable acuoso brete. Las banales batallas del agua como el cuento de las mil y una noches. Generar absurda violencia inútil donde no hay razón alguna que la justifique. 76 años de historia que se pasan por el arco del triunfo, gracias a la infame lucha política partidista que todo lo ensucia y lo contamina. Y en medio, la muerte de una mujer, como malograda mártir de un problema que no existe hoy, porque se conjetura a futuro. Mientras una comunidad de corta memoria y menos información verídica en su haber, se deja conducir por liderazgos mezquinos, que exacerban el regionalismo racista y los instintos humanos más bajos y miserables.

Si no fuera trágico y costoso para todos los chihuahuenses (las pérdidas ya deben sumar más de 300 millones de pesos que-todos-vamos-a-pagar), la perenne escaramuza local repetida hasta el hartazgo contra el Tratado de Aguas de 1944, podría ser argumento para una secuela de la genial y cómica película de “Calzonzin Inspector”. Pero no, no es gracioso lo que actualmente pasa en Chihuahua.

Se ha dicho y escrito vez tras vez cada que el conflicto sube a escena, --cuando el ejecutivo federal y el estatal son de distinto color, claro está-, que el Tratado de marras es legal y vigente. Que es más que conveniente para México. Que gracias a él, Estados Unidos entrega por el río Colorado cuatro veces más líquido qué el que México concede a nuestros norteños vecinos texanos por el Conchos y sus afluentes; cuatro litros por cada uno en el intercambio quinquenal. Anualmente: un billón ochocientos cincuenta mil millones de litros de agua americana contra cuatrocientos treinta y un millones de litros de líquido mexicano de pago en contraparte. Algo que sólo políticos faltos de toda razón y leal patriotismo podrían recriminar contra tan benéfico acuerdo para nuestra nación. Pero nada puede penetrar en los cerebros agujerados por la avaricia sórdida de los egoístas intereses económico y políticos creados, por una casta de productores agrícolas privilegiados en un país de millones de campesinos pata rajada, que mal sobreviven en tierras de temporal, y que en su vida llegarán a saber o conocer siquiera qué es eso de un distrito de riego, con agua que cae del cielo pero de “propiedad privada”.

En dónde puede estar el real problema del agua si a los preocupados e irascibles productores de palo en mano, ya les fue entregada su ración de líquido del reciente fenecido ciclo agrícola. Aaaah, en el temor de que en el próximo no reciban “su cochinito” de agua. Vaya pues, el miedo en su espantado ser es a futuro, dentro de seis meses. Bien. Entonces las preguntas lógicas que resurgen es: Señores ¿Cuándo ha ocurrido eso en los pasados 76 años? ¿Cuándo se han quedado sin su agua? ¿Cuándo han perdido todas sus cosechas, sus camionetas, sus ranchos, sus ganancias? ¿Cuándo? ¿Por qué ahora cantan y creen que se los va llevar el demonio el próximo año? –Es que no va llover. --¿Seguro? ¿De dónde sacan que en los próximos días y meses no va caer del cielo ni gota de agua? A qué gurú, profeta, meteorólogo tienen contratado que les firme que eso va ocurrir sin remedio.

Pero bueno, vamos a ponernos pesimistas. Digamos que no va llover en Chihuahua por castigo divino, en los próximos seis meses, ni nevadas ni nada que se le parezca al agua, va. Una catástrofe ecológica de proporciones épicas. Ya no sólo los medios nacionales, todo el mundo tendría los ojos puestos en el desastre chihuahuense que seguros están que va pasar. Entregada el agua de las presas chihuahuenses a los Estados Unidos, seremos testigos de la más brutal tragedia a lo más productivo de nuestro campo norte.

Contra eso no sólo la palabra de la titular de la Conagua, grabada y dicha una y otra vez, sino hasta la del Presidente de la República se ha comprometido: su agua está garantizada, señores, para el próximo ciclo agrícola. –No, no les creemos. --¿Por qué no? –Porque no, punto. Contra ese razonamiento irracional qué se puede. Qué mesa de diálogo, qué solución negociada. Así que todo el país viendo su desastre, que sucedería por primera vez en la historia nacional, los va dejar morir solos. –Sí, seguro. Ah que caray.

Pero mejor aún. ¿No sería algo magnífico para todos los sufrientes productores agrícolas de los distritos de riego en cuestión, haber advertido de su hecatombe con seis meses de anticipación? La nuez del mundo y la cebolla del país se acabarían, ¿Quién en Chihuahua no se levantaría en armas, con palos o lo que sea para defenderlos contra el estúpido y mentiroso gobierno federal que nos habría engañado a todos con eso de que su agua estaba garantizada? Y mejor aún eso ocurriría ¡¡¡en plenas campañas electorales del 2021, en Chihuahua y todo el país!!! No sería un bendito sueño hecho realidad para todos los políticos de oposición al lopezobradorismo. Entonces sí se convertirían en mártires-héroes-nacionales, con monumentos en todo el país pagados por FRENA. Derrocarían a la cuatro-té de un sólo trancazo y de paso cancelarían de una vez y para siempre el pago de agua de Chihuahua en el maldito Tratado. Así que, qué caso tiene el espectáculo que están dando desde ahora, sino es de lo que verdaderamente se trata: el repetido teatro político electoral con el que quieren engañar a la ciudadanía chihuahuense con la ajada y sucia bandera de la defensa de la soberanía estatal.

Perdón pero que pésimos estrategas electorales contratan. Esta confrontación se va olvidar en menos que canta un desaforado gallo deliciense, como todas las ocurridas en las pasadas siete décadas con la misma causa falaz del robo de agua. Faltan nueve meses para las elecciones, la memoria es corta muy corta en el votante término medio; y si su batalla actual por el agua se derrumba con un par de aguaceros clásicos de otoño en las próximas semanas, muy posiblemente les va ser contraproducente electoralmente a sus inocentes-promoventes-financiadores. (“¡Que no llueva, que no llueva, querida virgen azul de la cueva!”).