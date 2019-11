Rosario Piedra

México, es uno de los países que enfrentan las peores crisis en derechos humanos, producto de la impunidad y falta de compromiso en las esferas de gobierno, carente de protocolos de investigación e indolencia ciudadana; imágenes y audios inundan las redes sociales y espacios informativos a nivel internacional, donde se exhiben abusos de autoridad, actos de corrupción, desapariciones forzadas, discriminación, desigualdad, tortura, feminicidios, trata de personas, crímenes de políticos, de periodistas, de odio, de activistas sociales, pedofilia, pornografía infantil, adicciones, ecocidios, maltratos a niños, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, inseguridad, narcotráfico y violencia, consecuencia de un tejido social depauperado, inculto, sin compromiso social y carente de valores.

Ante esta crisis, Amnistía Internacional (AI) apunta que el gobierno ha dado pasos significativos, pero insuficientes para atender la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país; dijo: “Nada ha cambiado en este primer año de gobierno”.

A finales del mes de septiembre pasado, durante la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, celebrada en Mérida, Yucatán, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, puso en la palestra internacional la gravedad del tema, diciendo: "México es un país que no ha visto la paz en muchos años, todo lo contrario, ha estado sumido en una situación de violencia que afecta a millones de mexicanos y mexicanas. Así que es muy simbólico que la cumbre mundial se realice en este país".

En vísperas de la elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicha agrupación en voz de Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México señaló: “Se necesita una CNDH que sea un verdadero contrapeso como lo manda la Constitución, una persona técnicamente fuerte, que sepa proponer en sus recomendaciones y dialogar con las víctimas y el Estado, atraviesa una crisis en la materia, con altas tazas de homicidios y crímenes de género”.

El martes 12, el Senado de la República por mayoría de votos designó a Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestionada por la cercanía con el presidente López Obrador, bajo gritos y empujones en el recinto legislativo, los camerales alegaban fraude del partido gobernante, Morena, debido a las visibles irregularidades en el proceso legislativo, aún y cuando Morena prometió que, de no haber acuerdo, se repondría la votación.

La terna estuvo integrada por Arturo Peimbert, José de Jesús Orozco y Rosario Piedra. Peimbert Calvo, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, expresidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, ha sido miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO); le dio seguimiento al caso de Noxchitlán, donde el 19 de junio de 2016 se registró un enfrentamiento entre pobladores del lugar y fuerzas federales.

Según especialistas, su propuesta para la CNDH, se basó en un enfoque interdisciplinario, trabajo social, psicología, sociología y antropología.

José de Jesús Orozco Enríquez, es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de su junta de gobierno y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en el pasado fue presidente durante dos períodos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y Magistrado de la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Rosario Piedra Ibarra es hija de la activista mexicana que lleva el mismo nombre, quien hace unas semanas el Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez. Ambas, madre e hija, han dedicado gran parte de su vida a luchas sociales referentes a la defensa de pueblos originarios y desaparecidos políticos. A pesar de que la fundadora del Comité Eureka consiguió la mayoría de los votos en el Congreso, no obtuvo las dos terceras partes.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dijo que en caso de no llegar a un consenso para elegir al nuevo titular del órgano nacional, “se puede llegar a la fecha límite que marca la ley” para elegirlo. Precisó que no hay un supuesto jurídico para que alguien entre en funciones si no se logran las dos terceras partes. Una vez más, vemos cómo la autoridad, sin importar el partido político del que provenga, impone bajo sus normas sus intereses políticos.

Rosario Piedra en entrevista para el diario español El País señaló que “La Comisión de Derechos Humanos de México tiene mucho de qué avergonzarse”, defiende su polémica designación y asegura que actuará con autonomía ante el Gobierno de López Obrador.

Según su verso, alude que al momento de la elección estuvo presente en el Senado y todo transcurrió tranquilamente. “Todo fue legal, todo fue regular. Yo vi una mayoría y no sólo una mayoría simple, sino una mayoría calificada”.

Ante el cuestionamiento sobre la cercanía de su madre y de ella misma con el presidente López respondió: “Lo que me sorprende es que antes no decían nada, no se dijo nada cuando la CNDH violentó los derechos de las víctimas al ser una comparsa de los regímenes anteriores. Ahora están pidiendo autonomía, autonomía cuando el Comité Eureka del que provengo se ha caracterizado por no someterse a ningún gobierno, a ningún poder y ha defendido siempre los derechos. ¿Por qué se les olvidan 40 años de participación, incluso en el primer año de este gobierno? Yo los invito a que se quiten esos lentes de prejuicio”.

Ante la pregunta precisa, de cómo ve la gestión de su antecesor en el cargo, contestó: “Muy gris, muy gris. No es él el único, yo creo que así han sido todos los anteriores (presidentes de la CNDH). No ha habido una respuesta a las víctimas porque la Comisión fue diseñada para hacer creer a la población y a la comunidad internacional que en México se respetaban los derechos humanos, fue creada por Carlos Salinas de Gortari y desde ahí nació viciada. No tiene nada que presumir, más bien tiene mucho de qué avergonzarse”.

Por el bien del país, esperemos que sus dichos sean una realidad, Piedra dijo: "Llego para revisar este país que está hecho pedazos en esta materia y conformar un equipo que tenga el compromiso de servir, no necesito ser una experta jurista, además voy a tener colaboradores, yo ya viví todo lo que no quiero que suceda que es la burocracia, porque no fuimos los únicos, son muchos los ciudadanos que dicen que la Comisión no les hizo nunca justicia.

Casos abiertos como el de Ayotzinapa, Guardería ABC, agresiones sexuales por parte de elementos de seguridad pública, crímenes de estado y desapariciones forzadas desnudan la falta de compromiso del gobierno. Arranca una nueva era, donde una sociedad dolida por la pobreza, desempleo, falta de oportunidades educativas, inseguridad y violencia habrá de exigir resultados. Al tiempo.

Hoy México condena la injusticia, la desigualdad social, la misoginia, la impunidad, la corrupción, el abuso de poder, el revanchismo político y la violencia; exige respeto a los derechos humanos, merecemos vivir en un ambiente armonioso, que fomente la inclusión, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la cultura de la legalidad y el respeto mutuo. Sumemos voces.