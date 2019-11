Rosario y el florero

Ciudad de México.- Lo primero es darle la bienvenida a Rosario Piedra Ibarra. Es cierto que ha generado muchas dudas. No es abogada ni parece tener la preparación técnica para el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Apenas el año pasado fue candidata a diputada de Morena y no hay duda de que el presidente López Obrador impuso su designación. Por otra parte, ha descalificado como “chayoteros” a los periodistas que han sido críticos del actual presidente. A partir de hoy, sin embargo, tendrá la oportunidad de demostrar su independencia, porque la CNDH es una institución creada para ser incómoda ante el poder.

Lo segundo es rechazar la afirmación del presidente en el sentido de que la CNDH ha sido un florero, “nada más de adorno, para simular con la hipocresía que les caracteriza”. Esto es absolutamente falso. La Comisión ha sido una institución independiente de todos los gobiernos. Sus recomendaciones han defendido los derechos individuales y han limitado los poderes del Estado. Uno podrá aplaudir o cuestionar sus recomendaciones particulares, pero no han sido inocuas ni supeditadas a la autoridad.

La CNDH ha sido una de las grandes instituciones en la construcción de un Estado mexicano con equilibrios de poder. Piedra Ibarra deberá demostrar ahora que puede estar a la altura de sus predecesores. Tiene la capacidad de hacerlo, pero tendrá que declarar su independencia ante un presidente al que claramente admira.

La animadversión de López Obrador hacia la CNDH ha sido evidente desde hace tiempo. Ha afirmado que “es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho”. Los miembros de la Comisión, según él, “han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo. No es la institución, sino los que han estado ahí, que están demasiado vinculados al régimen”.

Una vez más, las afirmaciones son falsas. La CNDH se ha comportado con independencia desde su creación. Quizá ha habido mejores o peores presidentes, pero la institución ha sido sólidamente autónoma. Ahí están como prueba los cientos de recomendaciones que han incomodado a gobiernos de todos los partidos.

Preocupa el afán del presidente de desmantelar las instituciones que han servido de contrapeso al poder en los últimos años. Lo que ha tratado de hacer con la CNDH, lo ha intentado también con el Instituto Nacional Electoral, al que ha calificado igualmente de “adorno, de florero”. Ha dicho: “Es tanta la hipocresía” del INE “que sí calienta”, ya que nunca sancionó a ningún gobierno anterior. Nuevamente, las acciones de la institución demuestran lo contrario.

La CNDH debe evitar ser capturada por el gobierno. Por lo pronto, es un mal precedente que la presidenta electa haya declarado que “donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores” y que haya preguntado: “¿Han asesinado periodistas [en este sexenio]?”

Quizá la nueva titular no se ha dado cuenta de que cuando menos 10 periodistas han sido asesinados en México en este 2019, lo que convierte a nuestro país en el peor lugar del mundo. La ignorancia, sin embargo, no podrá ser ya excusa en el futuro. Dadas las dudosas circunstancias en que fue electa, tendrá que demostrar más que ninguno de sus predecesores que es realmente independiente, aunque eso la lleve a un choque con el presidente que la ha impulsado. Si no lo hace, ella será el florero que el presidente dijo no querer.





Empleos en IMSS

En los 12 meses concluidos en octubre se crearon 371 mil 245 nuevos empleos registrados en el IMSS, un avance anual de sólo 1.8 por ciento. Sin embargo, el salario promedio de cotización fue de 373.20 pesos diarios el 31 de octubre de este 2019. Esto representa un avance de 6.8 por ciento anual nominal. Es un buen resultado.

