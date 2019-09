Rubén Aguilar: ¡Devuélvele los calzones a Álvarez!

La crisis actual en el Congreso local se explica fácilmente: el gobernador Corral ha perdido el control del Legislativo. Se les durmió por la ineptitud y la arrogancia del diputado Álvarez. Perdieron el control del núcleo del poder en el Congreso local, la Jucopo. La poderosa Junta de Coordinación Política que distribuye nombramientos, presupuestos, acepta y propone proyectos, arreglos parlamentarios, etc. es el poder dentro del Congreso local. Por cierto, el proyecto de Chihuahua Iluminado de Maru Campos se puede entrampar debido a esta crisis.

La crisis en el Congreso local le estalló en las manos a Corral, cuando ya se las frota por darle la suerte, la coyuntura de posicionarse en el plano nacional enarbolando la “lucha del federalismo” por el grave recorte al presupuesto estatal en el proyecto presupuestal de AMLO.

Y por ende el gobernador tiene que resolver el dilema: ¿cómo se va a pelear contra el Presidente por un auténtico federalismo, ¡si en el Congreso local Fernando Álvarez perdió hasta los calzones del Congreso y los del gobierno estatal!? ¿Arranca al movimiento nacional con la bandera de rebelión federalista contra AMLO; o se queda en la aldea a recuperar los calzones de Álvarez?

Lo que tanto había esperado el gobernador, el “ingenuo” (por no decir otra cosa), Álvarez se lo complica por la crisis en el Congreso local. Que más que crisis, es el golpe ¡demoledor! Que le quita el control del Congreso, virtud a las mañas del experimentado Rubén Aguilar.

El gobernador pierde el Congreso en el momento, en que la suerte le puso en las manos, el liderazgo nacional en la lucha federalista. ¿Lo toma o lo deja? ¿Cómo irse a la guerra contra AMLO, si aquí las tribus morenistas le quitan su abastecimiento material?

Suponemos que no va a dejar pasar la oportunidad de irse a pelear al D.F. (sic) más presupuesto, con el discurso de la equidad federalista. ¿Y va a tratar de recuperar por las buenas o por las malas el Congreso local? Para esto, ya asesoraron al descalzonado Álvarez para que, grite, mientras el gobernador anda de gira nacional, que los diputados yukones le dan mayoría, para recuperar la poderosa Jucopo.

¡Falta que los diputados agrupados con Aguilar los dejen robarles la Jucopo, pues a este grupo de fracciones de Morena, PRI, PVEM Y PT los respalda absolutamente la Ley. Esto está más que claro. Sólo el gobernador y la ingenuidad de Álvarez, y los yukones, por obvia$$$ razones, no lo quieren aceptar. El PES ya no es partido, mucho menos fracción parlamentaria. Y si perdieron los calzones, no pueden entrar con el encuerado panista, al baile por la Jucopo.

En esa difícil circunstancia es evidente que el cálculo estratégico del gobernador opte por irse a la lucha nacional y aquí, negociar en la crisis del Congreso. Eso haríamos nosotros.

Pero Álvarez anda desatado y quiere tomar la tribuna y la Jucopo a sangre y fuego. Es clarísimo que el gobernador llamará al arreglo. Y preferirá que Rubén Aguilar siga sentado temporalmente, dando instrucciones y nombramientos a sus familiares en el Congreso que dejar de irse a pelear contra AMLO. El beneficio mayor está en esa lucha nacional y contra AMLO, no en la Jucopo.

Álvarez ya debe entender que en lugar de tratar de imponerse autoritariamente, de rescatar a sangre y fuego la Jucopo, es preferible ¡mil veces más! optar por la negociación con el zorro Aguilar. ¡Quién quita y los robolucionarios, hasta le devuelvan sus calzones… bien cajeteados!

En el plano nacional, el gobernador Corral se va a enfrentar ¡nada más y nada menos! que al mismísimo AMLO, que rebosa de una legitimación ¡como nunca ha tenido otro presidente! Y a éste, hay que saber llegarle, con “la fineza del florentino”. Imposible no ver que aquel que está detrás de la lucha de Morena por la Jucopo es… el Presidente.

Todos hemos optado en la vida, por sacrificar lo poco, para lograr lo más.

¿Hasta dónde va a llegar la lucha del gobernador federalista?: lo más que pueda avanzar su proyecto por la presidencia del PAN y su potencial candidatura presidencial.

La lucha por el presupuesto termina en diciembre. Pero el proyecto político prosigue y quizás se logré posicionar mejor para el 20. Ese es el objetivo principal. Todo depende de cómo se “mueva” mediática, política y diplomáticamente con AMLO.

Y a Maru Campos, le espera su potencial lucha pírrica: su proyecto de iluminación.

Así que Chihuahua, sigue atentamente estos hechos.