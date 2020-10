Sabotaje y juego sucio

Este editorial tiene que empezar con una anécdota que de tan trágica es graciosa, el sabotaje y el juego sucio es muy extendido en nuestro país, a nadie le he negado que me formé en la izquierda por iniciativa de mi padre, en escribir este editorial estaba cuando recibí insultos y amenazas de un porro de izquierda, así que queridos lectores ésta es la versión que sobrevivió al estalinismo y fetiches comunistas.

Siempre hay una manera de robar al pueblo, por la vía de la nómina o como el grupo delincuencial que robó un camión de vacunas contra la influenza, vacunas que no se pueden conservar ni vender, o como el medicamento contra el cáncer infantil, que llevaba meses desaparecido de todos los hospitales del país y que finalmente fue localizado en las bodegas del gobierno de Jalisco.

Alguna vez coincidí con la bellísima Thelma Nava, la viuda del maestro y gran poeta Efraín Huerta, quien además fue una gran poeta con brillo por sí misma; me habló de su experiencia en la guerrilla y la política; ella era una joven audaz en el sexenio de López Portillo, hombre de relaciones extrañas y ambiguas que patrocinaba a ciertos grupos guerrilleros de nuestro país para mantenerse al corriente de sus acciones, auxiliaba al gobierno de Castro con insumos básicos, y proveía a la guerrilla sandinista de galletas nutricionales, cargamentos que hacía llegar a los camaradas nicas a través de la joven Thelma Nava, que iba a Nicaragua en misiones culturales. Le pregunté a Thelma qué fue lo que derribó al gobierno de Daniel Ortega, electo democráticamente.

Thelma suspira y primero dice: “Los desgastaron, la Contra nicaragüense fue financiada por Ronald Reagan, vendía de manera clandestina armas a los grupos musulmanes radicales, como ese dinero era secreto, no podía entrar a las arcas del tesoro, sirvió para pagar ejércitos mercenarios contra los nicaragüenses, no fue una guerra civil, esa fue una mentira, no eran nicaragüenses contra nicaragüenses fue un ejército mercenario extranjero. Si Daniel Ortega tenía destinado un dinero para la educación, los mercenarios mataban a las maestras, quemaban los libros, se robaban las vacunas y minaban las playas, ese sabotaje y la tortura a los capturados dejó a la democracia nicaragüense sin recursos, toda estructura pública fue destruida”. Hasta ahí quedó la conversación, ya nos llamaban para iniciar una lectura de poesía.

Me pregunto si la “Contra” de este nuevo proyecto de país no es tanto la ultraderecha, vengativa y ladrona; como una izquierda mezquina y envidiosa. No vaya a resultar que la Contra mexicana es la propia izquierda ¿quieren que haya un golpe de estado?, ¿cuántas personas mueren en un golpe de estado?, ¿qué López Obrador se muera?

Esta perspectiva histórica me aterra porque López Obrador llegó a la Presidencia de la República por abrumadora mayoría y si como dicen los agentes de la derecha, son más los que se oponen a su gobierno, entonces López Obrador saldrá de Palacio Nacional de la misma manera que entró: por vía democrática. Pese a figuras como Lorenzo Córdova y parásitos que lo acompañan, México ha ido construyendo una democracia ejemplar de la que me siento orgullosa, cada ciudadano un voto, la opinión de la niñera prieta vale lo mismo que la opinión de la patrona güera.

Pero el asalto a un tráiler de vacunas contra la influenza del sector público, nos coloca frente al sabotaje contra el gobierno democráticamente electo y en perjuicio de los más pobres, es equivalente al robo que los diputados locales perpetran contra el pueblo, mire usted a Blanca Gámez y Miguel Colunga por ejemplo, con sueldote, compensación, dieta, vales de despensa y gasolina, más telefonote. Los robos explícitos, quizá organizados por la ultraderecha o simpatizantes del PAN, no son más ni menos robo que los sueldotes comunistas que se asignan los diputados que se dicen de izquierda.

Deseo, propongo y llamo a la ciudadanía a proponer instrumentos que limiten a los organismos desconcentrados y descentralizados, y si bien es cierto que debe haber un equilibrio de poderes, ningún servidor público debe estar en la situación de asignarse su propio sueldo, porque esto lo pone en la posibilidad de asignarse la mayor parte del presupuesto como su salario y eso perfectamente legal y perfectamente un robo.

Pero insisto me preocupa menos la derecha que la izquierda por la natural pereza de los primeros. Una estampa histórica ilumina muy bien de qué es capaz la derecha mexicana, el 7 de junio de 1937 arribaron a México, bajo el auspicio del presidente Lázaro Cárdenas, 462 niños hijos de republicanos españoles que huían de la feroz guerra desatada por el usurpador Francisco Franco. Una vez establecido en el poder, Franco se propuso repatriar mediante el secuestro a los hijos de los republicanos, operaciones similares habían tenido éxito en otros países, donde los fascistas y religiosos locales habían colaborado con el gobierno franquista.

Los niños acogidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, fueron alojados en Morelia, a las seis de la mañana los niños atravesaban algunas calles desde su habitación hasta la escuela, los franquistas estarían desde temprano en una casa cercana para secuestrar a los niños y regresarlos a España, los falangistas mexicanos interceptarían a los menores a esa hora, debían estar desde las cinco de la mañana vigilando, y aunque este tipo de maniobra funcionó en otros lugares, la ultraderecha mexicana no se levanta temprano, eso es de prietos, y los franquistas salieron por piernas haciendo tremendo berrinche.

Si esta derecha mexicana que no se levanta temprano para cumplir sus compromisos desea derrocar un gobierno, pagará para que alguien más lo haga, del mismo modo que compró tiendas de campaña. Pueden escandalizar, robar medicamentos, sabotear programas de gobierno, pero ellos no son el peor enemigo de López Obrador.

Tengo miedo de unos ultraderechistas ciegos que creen que Dios les ha encomendado el derrocamiento de la izquierda, pero tengo más miedo de una izquierda radical que no ha evolucionado lo suficiente para pasar de oposición a gobierno, que no ha dejado de concebirse como guerrilla, como jueces morales y que no pueden operar grandes estructuras. Estas carencias de la izquierda explicarían porque López Obrador tuvo que llamar a variopintos personajes para consolidar su proyecto.

Pero sobre todo tengo miedo de la izquierda incapaz de aceptar una crítica de mi parte sin insultarme, me llamaron calumniadora, habladora, mierda, hiena y un largo etcétera de humillaciones, intimidaciones y amenazas.

No me queda sino esperar un gobierno preocupado por el desarrollo social antes que por el salario de los altos servidores públicos y que este sea el primero de muchos prósperos sexenios; que nunca tengamos que vivir el periplo de los niños de Morelia porque no hay nada tan parecido a la ultraderecha como la ultraizquierda.