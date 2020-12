Recuerdan aquella obsesiva tarea de José Luis Cuevas de tomarse una fotografía cada mañana para ver el tiempo atravesándolo, desde que soy paciente tiroidea hago los mismo, igual amaneces como la rana René que como la dama de Armiño de Da Vinci.

El 10% de los mexicanos padece algún trastorno tiroideo y aunque no hay mediciones exactas, en Chihuahua puede llegar al 15%. Pero vamos por partes, dijo Jack el destripador. Los trastornos tiroideos son los trastornos de la glándula tiroides, ubicada en el cuello y que ayuda a sintetizar el TSH total y sus parciales, hormonas que permiten aprovechar los nutrientes, mantener peso y actividad y enviar a las neuronas aquellos que necesiten.

Cuando estalló la planta nuclear de Chernóbil en 1986, miles de soviéticos tuvieron que aprender a vivir con trastornos tiroideos, a pesar de que les dieron tabletas de yodo, que es la materia prima de la glándula tiroidea.

¿Y quiénes son los profesionales de la tiroides? Los endocrinólogos, el ISSSTE sólo cuenta con uno y la prioridad son los diabéticos, mientras el médico te dice con calma: No se apure de la tiroides no se muere. Pues no de la tiroides no me muere, pero dan ganas.

Siempre he sido flaca, después de mi segundo embarazo parecía anoréxica, una noche el gran pintor chihuahuense José Lucero me invitó a comentar su exposición, las manos me temblaban, eso no era normal en mí -la mujer que se ofreció como voluntaria para llevar la vacuna contra la malaria a la comunidad de Batopilas.

Por la noche escuchaba la respiración de los vecinos, la depresión se agarró de mi tobillo, mi delgadez era extrema y llegue a tener episodios alucinatorios, por suerte el psiquiatra que me atendió era un hombre experimentado, más preocupado por la salud que por el dinero: No usted no está deprimida, tiene un trastorno tiroideo. Sobra decir que este trastorno no fue atendido por el ISSSTE, la institución monomédica; no quiero hablar mal de la endocrinóloga el asunto es que sólo era una especialista y yo estaba al borde del colapso.

Además, como la gente no percibe los trastornos tiroideos como graves, tú mismo no lo haces, te sientes profundamente culpable de arrastrar tu existencia por las calles.

Cruzar una calle o bañarse son un reto para el paciente tiroideo, en todas sus versiones, hipotiroideo, hipertiroideo, tormenta tiroidea, cáncer tiroideo, enfermedad de Hashimoto y las que se me olviden. En casi todos los casos se tratan con cirugía o yodo radiactivo, en casi todos terminarás como un paciente hipotiroideo clínico, estarás cansado, luchando con el sobrepeso y la desmineralización de tus tejidos, y todos te dirán “que bien te ves” y que practiques yoga porque es magnífica.

Desde que apareció el tratamiento con yodo radioactivo y la levotiroxina sintética no hay más para el paciente tiroideo. Los diabéticos tienen glucómetros, lo tiroideos debemos hacer largas y costosas pruebas sanguíneas; los diabéticos cuentan con suplementos alimenticios, los tiroideos tenemos dietas a rajatabla, los diabéticos caen bien, a los tiroideos nos llaman llorones.

Recuerda usted vagamente la industria de URAMEX, una paraestatal que entró en huelga y luego desapareció, su oficina estaba a la vuelta de mi escuela primaria; los pozos de agua al norte de la ciudad de Chihuahua exceden por mucho la radioactividad aceptable; algunas casas de nuestra entidad fueron construidas con barrilla radiactiva, alguien vendió a la empresa Aceros de Chihuahua una cápsula de cobalto 60 y la fundieron en varillas para construcción doméstica. Aceros estaba a la vuelta de donde vivía mi tía. Además, los mexicanos tomamos leche radiactiva de Liconsa de esa que compró Raúl Salinas de Gortari a Europa del Este a tres pesos porque era la leche contaminada por Chernóbil.

Ahora tengo tres guardarropas distintos según cambie mi peso o haya que modificar la dosis de levotiroxina que consumo -esa que el médico dice que es mágica, pero la magia la hace la voluntad- Si eres un paciente tiroideo no te sientas culpable, tienes una condición crónica que disminuyó tu capacidad de respuesta, este editorial debió escribirse ayer, como no se ven cambios físicos radicales, nadie sabe lo mal que te sientes, come bien, hazte tus seguimientos cada tres meses mientras llega el día en que alguien inventa un tiroximetro, no le apuestes al yoga, y pide que esta navidad Santa Clós nos mande muchos endocrinólogos, porque un endocrinólogo por institución de salud es como no tener nada. Sobre todo, no te sientas pena de ti, eres una persona maravillosa que conduce su cuerpo como un carro ajeno y de todos modos llegas a tu destino.

Lo realmente difícil de mi condición crónica apareció con otro problema crónico, ya solucionado, los gobiernos PRI; Presidente, Gobernador, Munícipe, Congresos y desde luego mi jefe directo; y había que ser del PRI correcto, por ejemplo a mi jefe le dije que me simpatizaba Marco Adán Quezada, le cambió el semblante y me dijo con sabiduría priísta: Usted sabe lo que hace.

Y lo que hice fue pasar trabajando todos mis tratamientos ambulatorios, incluso la biopsia, se siente de otra dimensión que te tomen una muestra sin anestesia, te pongan un curita y te manden de regreso a trabajar.

Tenemos un Presidente de Morena, un casi gobernador panista, una alcaldesa panista pero no corralista… y una libertad sindical que nos tiene deslumbrados. Hay enfermedades crónicas, pero todas son más llevaderas con democracia; desde que no padezco un jefe priísta, mis permisos de salud ya se pueden hacer valer. Digo, por aquellos que no entienden bien el fin práctico de la pluralidad política.

Por cierto, una vez, una amiga nutrióloga que también trata diabéticos, me dio su tesis de porque los pacientes tiroideos somos tan invisibles: Ay Gaby, es que los tiroideos o se infartan o se quedan dormidos, en cambio los diabéticos sufren mucho. Bueno sigamos sin sufrir.