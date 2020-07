Se desborda el río Chuvíscar y la feroz tromba de 1932

/ En 1932, Chihuahua experimentaría una fuerte tromba que desbordaría el río Chuvíscar provocando muerte y destrucción (Fototeca-INAH-Chihuahua) / Muchos pueblos y comunidades alrededor del río Chuvíscar en 1932, quedaron completamente incomunicados por varios días. / Las fuertes corrientes de los arroyos y el río Chuvíscar, estremecieron a los vecinos de la ciudad de Chihuahua en 1932.

El río Chuvíscar ha sido uno de los pilares fundamentales en la existencia de esta ciudad de Chihuahua, ya que sabemos que el origen de la fundación de San Francisco de Cuellar el 12 de octubre de 1709, se debió a la presencia de dos importantes flujos de agua que cruzan esta región y uno de ellos es precisamente el río Chuvíscar, que corre desde “Sierra Azul” en el suroeste y desemboca en las aguas del río Conchos. El río Sacramento inicia en la sierra de Majalca al noroeste de la ciudad de Chihuahua y se une al primero en la “Junta de los Ríos”.

Una noche platicábamos con el profesor Antonio Olivas Robles, conocedor e interpretador de las condiciones meteorológicas empíricas y comentaba a los reporteros del Diario de Chihuahua que un 15 de agosto de 1932 las lluvias se vendrían con toda su intensidad, lo que los informadores le cuestionaron de cómo sabía que se iba a presentar un temporal intenso, lo que el profesor respondió: “Miren jóvenes, el movimiento de las nubes que se ha observado en los últimos días y la coloración intensa del cielo con el viento ligerito que proviene del Pacífico, serán determinantes para que las lluvias sean muy fuertes, por lo que hay que estar prevenidos”.

Lo mencionado por Olivas Robles tal vez no fue tomado muy en cuenta y menos el jefe del servicio meteorológico del estado de Chihuahua, el profesor Refugio Lara, quien desmentía lo dicho por el profesor en la edición del periódico local del 17 de agosto de 1932. Pero la hoja del calendario mostraba que el día 26 del citado mes cuando algunos nubarrones empezaron a subir a eso de las 12 del día, llamaban la atención de lo espeso y negras que estaban esas nubes. Chihuahua en aquella ocasión, era una ciudad pequeña, poco urbanizada y donde los diferentes arroyos que la cruzaban todavía se encontraban “desnudos” y no canalizados y menos el Chuvíscar. Fue entonces que siendo las 17:00 horas ya con el cielo completamente cerrado, los relámpagos empezarán a iluminarlo, acompañado de fuertes truenos que retumbaban las viviendas y negocios de la precaria población.

Fue así que una hora más tarde, un torrencial aguacero se abatiría sobre el suelo que semanas antes había estado seco por falta de lluvia. En pocos minutos los diferentes arroyos empezaron a llevar un volumen importante de agua, convirtiéndose en afluentes sin control. Se observaba también cómo los arroyos “La Canoa”, “Manteca”, “Santa Rita”, “El Mimbre” y otros, empezaban a desbordarse y con una furia que desembocaban a su destino final, el río Chuvíscar. Pasarían las horas y el aguacero seguía sin parar, lo que también empezaba a ocasionar serios daños y numerosos derrumbes de casas por diversos rumbos, especialmente sobre los márgenes del río Chuvíscar que en pocas horas de lluvia ya traía un enorme caudal que se había salido de su cauce, arrasando alrededor de 70 humildes casas de moradores en el tramo comprendido entre las calles 11 y 29ª.

La creciente del Chuvíscar que en años no había alcanzado las proporciones que se estaban observando a partir de los días 27, 28, 29 y viernes 30 de agosto de 1932, vino a sembrar las alarmas entre los numerosos habitantes de las inmediaciones de la ribera, por lo que tuvieron que salirse de las casas y sacar lo que pudieron para ponerlo a salvo, contándose entre estos el taller de carpintería del señor Luis M. Márquez, ingeniero constructor establecido en la terminación de la calle Venustiano Carranza donde las aguas se habían llevado lamentablemente una cantidad regular de madera.

Otras muchas casas habían sufrido derrumbes y algunas desaparecieron totalmente, calculándose en cerca de setenta las que hasta la noche del viernes habían sufrido los perjuicio de lo que estamos comentando, citándose las siguientes: un garaje en la avenida Cuauhtémoc 2014, un cuarto en la casa de la esquina de las calles Ojinaga y Quinta; varias casas de la calle Cuarta cerca del río; una en la calle Octava y Ochoa; las piezas del frente de las viviendas con el número 1206 y 1208 de la calle Aldama, habitadas respectivamente por los señores Ignacio Chávez Rosas y Gonzalo A. Gutiérrez; una pieza en la avenida Independencia, cerca del Sanatorio Maíz y otras muchas a las que se les habían venido abajo los techos y cuya lista resultaría demasiado largo citar.

Las labores agrícolas fueron destruidas y muchos campesinos que tenían siembras en los márgenes del río Chuvíscar con maíz y frijol las perderían totalmente, ya que la corriente les había invadido, cavando con ellas por completo con especialidad en el tramo debajo de Catedral, entre La Junta y el sector de Tabalaopa. No podría precisarse sobre el número de cabezas de ganado que habían sido arrastradas por las aguas enfurecidas del río pero sabemos, que algunas provenían de un rancho muy cercano a la presa con el mismo nombre, desapareciendo también varias casas y como veinte cabras.

Empezarían a llegar mensajes a las redacciones de los periódicos vía telegrama, así como diversos conductos donde se informaba que las fuertes lluvias habían abarcado una enorme extensión hasta Ciudad Juárez, donde se habían experimentado inundaciones y por la región de la sierra, según se informaba. Algunas familias que se habían abstenido de abandonar sus casas en el extremo de la calle 25ª ½, por considerarse a salvo, al contar sus viviendas con sólidos cimientos de cal y canto. Sin embargo, a las doce de la noche se tuvieron que salir despavoridos estando a punto de perecer ahogadas, pues a esa hora la corriente del río había aumentado en grandes proporciones y en pocos minutos, arrastraría la mayor parte de las casas, sucediendo cosa igual en la calle Cuarta y en todas las arterias intermedias en las márgenes del río. Además en la 27ª, las residencias inmediatas sufrirían las consecuencias de la inundación, teniendo la policía y el H. Cuerpo de Bomberos una actividad intensa y ahí estaban el señor Raúl Mendiolea y otros agentes que acudieron para prestar auxilio a los vecinos del barrio del Puerto de San Pedro, Los Álamos, Centro y Santo Niño.

“Se nos dijo así mismo –comentaba Mendiolea- que durante la noche cuando la lluvia arreció, el cauce del río que normalmente había sido de treinta y cinco metros llegaría a alcanzar más de cien, aumentado de forma verdaderamente extraordinaria pues subía quince centímetros por hora, habiendo partes donde su profundidad era de cuatro metros, ochenta centímetros. Esto jamás se había visto en el río Chuvíscar y por lo tanto, se temía que podría ocasionar mayores consecuencias”. Hasta el momento de cerrar la edición de los periódicos del 30 de agosto, no se tenían noticias de que se hubieren registrado desgracias personales, pero sí materiales de consideración, especialmente entre las clases humildes que habitaban en las inmediaciones del río. Por supuesto, fue muy rara la casa donde no se hubieran goteado los techos, siendo incontables aquellas donde materialmente no había rincón donde acomodar las camas para dormir y así fueron muchísimas las personas que pasarían la noche en vela. Sin duda la tromba caída en 1932 se repetiría 58 años después, causando igualmente un caos terrible en la ciudad de Chihuahua donde dejó muerte y destrucción.

