Se estaban tardando

Éramos unos universitarios nómadas, recorríamos el país de aventón, cosa que ya no se puede hacer; el último lujo de nuestra generación. Un buen día nos llevó a bajar la sierra entre Chihuahua y Sinaloa, sendero hoy intransitable, un conductor totalmente ebrio que nos estrelló en la primera curva del camino. Algunos solo sacamos golpes y rasguños, pero Elí se fracturo la pierna, estaba llorando y gritando de dolor. Una enfermera lo tomaba de la mano para tranquilizarlo, pronto llegaría el cirujano y todo estaría bien. El conductor que nos estrelló todavía estaba ebrio, iba y venía de un lado a otro mostrando su mano con los dedos torcidos, mientras repetía desde su etílica anestesia: que a mí nadie me va curar, yo también estoy malo. Malo del cerebro, pensé. Bueno así son las cosas en un hospital y en particular en la sala de urgencias.

Hablemos de parir. Por cierto, que patriótico ánimo de las mujeres de la 4T el de parir a sus hijos en el México de antaño, ese que alguna vez fue nuestro y hoy se llama Texas o California. Sin contar que el embarazo, sobre todo para una mujer que trabaja, es todo menos "la dulce espera", amarramos con las leyes de Murphy: No hay nada tan malo que no se pueda poner peor. Los tres primeros meses son cruciales y es cuando se presentan la mayor parte de los abortos espontáneos, esos de los que el patrón y las instituciones prefieren culpar a las mujeres, antes que admitir que no se invierte lo suficiente en salud materno/infantil. Sabes que estás embarazada no por la falta del ciclo menstrual, sino por el inmenso cansancio que se apodera de ti, dormir es lo único que quieres y lo único que ya jamás volverá a pasar en tu vida, el metabolismo se vuelve lento a la vez que el metabolismo del embrión se acelera, la mayoría de los embarazos transcurren con cierto grado de anemia, ya que la sangre aumenta la cantidad de agua para que fluya con rapidez al saco vitelino que luego será la placenta. No importa lo que diga el médico, que por cierto jamás ha estado embarazado, como los servicios sanitarios en México no dan una incapacidad ni aunque tengas cáncer, olvídate de dormir, toma café y procura no bostezar mucho. El último trimestre es el momento de dormir desafiando a la leyes naturales, quieres dormir parada.

Cuando llegué el momento del parto lo sabrás, no importa que hayas chocado, que te hayas caído practicando escalada o rodado por las escaleras del Palacio de Minería, el dolor de parto lo vas a distinguir muy bien, por eso para los antiguos aztecas, las mujeres muertas en el parto eran sagradas y acompañaban al sol y los rarámuris afirman que las mujeres tienen un alma extra, para enfrentar este proceso.

Pero eso no es la sala de urgencias, es el área de tococirugía o área de expulsión, aquí te pueden rodar las lágrimas pero no puedes llorar, además del dolor del vientre, eso es lo de menos, los huesos pélvicos se empiezan a separar a medida que los músculos uterinos y vaginales también se expanden, es como si la madre naturaleza tuviera previsto un mecanismo de “fractura natural" para permitir el paso del bebé, pero ninguna enfermera te sujetará la mano mientras gritas de dolor y que nadie noté que tienes miedo, aquí es donde los paternales médicos y las angelicales enfermeras te escupen las duras palabras de siempre en la cara, así hubieras gritado cuando estabas en el chacachaca. Perdón por mi ignorancia pero no sé qué es el chaca chaca, tengo un vago recuerdo infantil de que era un balde lleno de jabón que lavaba solo. Yo solo conozco la sexualidad humana, la maternidad elegida y sé de casos muy tristes donde mujeres violadas que gritaron sin que nadie fuera en su ayuda y que terminaron enfrentando maltratos en el parto.

Las salas de parto deberían tener un letrero que dijera "Se vale gritar", invito a todos los lectores a que la próxima vez que se tuerzan un tobillo no emitan ni un quejido.

En la violencia ginecobstétrica se reúnen tres terribles condiciones, por un lado el desconocimiento de lo que ocurre durante el parto, la saturación de trabajo en los hospitales que da como resultado que el médico no se tome el tiempo suficiente para explicarle a las mujeres cómo va a transcurrir su parto y una distorsión religiosa donde no importa que el embarazo sea deseado y dentro del matrimonio, el embarazo y el parto son vistos como el castigo que Dios le impone a las mujeres que les gusta tener relaciones sexuales, no importa si estas se dan dentro del matrimonio.

Durante todo mi primer embrazo me la pase dormida, no me despertaba ni siquiera escuchar las canciones Los fabuloso Cadillacs, y en el segundo embarazo me la pase torcida de dolor. Es común que los médicos dejen a las mujeres y a los bebés sufrir en labor de parto hasta 36 horas, cuando después de ocho horas el riesgo de sufrimiento fetal y falta de oxigenación pueden causar en el bebé lesiones o traumas irreparables. Cuando una mujer decide libremente abortar decimos que mató a su hijo, pero cuando el sistema de salud deja sin oxígeno a un bebé, el sistema dice que el producto venía con deficiencias propias de la genética o la postura de nacimiento, sí, sólo se llama producto, y su madre tendrá que buscar la ayuda neurológica pertinente para su hijo, que sufre las consecuencias de partos arbitrariamente alargados y traumáticos porque en algún lugar de su distorsionada visión de Dios creen que las mujeres deben sufrir lo más que se pueda durante el parto.

En el caso de los médicos comprometidos y razonables, la falta de tiempo es el gran enemigo, apenas si tienen tiempo de atender a la mujer y se olvidan de explicarle que es perfectamente normal que en algunos casos sea necesario rotar al bebé y dislocarle un hombro para que pueda pasar por el canal de parto y ellas aterradas casi quieren asesinar al personal médico. No se preocupe, el bebé apenas se enteró y el brazo vuelve de inmediato a su lugar.

Yo estaba decidida a tener más hijos, pero incluso parir de día o de noche hace una gran diferencia, mientras el personal de día tenía acceso a mi expediente y atendieron con rapidez el nacimiento de mi niña, aunque por si acaso no solté un pequeño grito para no molestar. Pero el personal del turno nocturno no tiene acceso a tu archivo clínico, es ridículo que los archivos médicos se manejen como biblioteca escolar y cierren a las seis. El personal nocturno no tiene la menor idea de cómo ha transcurrido el proceso para ti y tu bebé.

Mientras me adormecía de pronto me despertaba una contracción y aunque trataba de evitarlo no podía ahogar un grito, de pronto se me aparece un enfermero a medio vestir y muy desvelado y me dice a las claras: señora le pedimos que no grite estamos de guardia y queremos dormir un poco.

Eso hizo que me saliera la furia de nueve meses y pensé pues si mi niño no duerme y yo no duermo, aquí no duerme nadie, ahora van a saber lo que son gritos. Ese fue mi último embarazo, supe que no podría enfrentar algo así de nuevo, aunque el doctor Loera puso todo su empeño en que mis hijos llegaran sanos y salvos a este mundo, se trata de una persona excepcional en una sociedad hipócrita, que condena el aborto en cualquier circunstancia, pero hace del parto un castigo religioso y sin fin.