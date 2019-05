Se están yendo

El 1 de julio de 2018, domingo de elecciones federales, aquí se publicó mi artículo “¡Ya vienen…!”, título del libro de Paul Carell (1960) en el que narró el comienzo y desarrollo de la invasión por los países aliados que partieron de Inglaterra a Normandía, Francia, el 6 de junio de 1945.

El propósito fue significar que millones de electores venían a las urnas a votar por Andrés Manuel López Obrador para elegirle presidente de la República, y sufragar de corrido, por los candidatos de Morena en toda la República.

Fuera por hartazgo consciente o inducido por la propaganda y bombardeo por años, fue la respuesta al cuestionado gobierno de Enrique Peña Nieto y administraciones anteriores, priistas o panistas, al agravio colectivo por la violencia, la impunidad y la corrupción; el candidato López Obrador recibió 30,183.000 votos.

Ese resultado estaba a la vista, reacción consecuente de la ciudadanía contra las circunstancias negativas que las clases dominantes y políticas moldearon contra sí mismas.

Hábil, López Obrador construyó la empatía de la base electoral, y la simpatía de la mayoría de la comunidad nacional.

Economistas y analistas expertos podrán explicar los factores que intervinieron, cuántos magnificados, pero todo fue resta para los partidos tradicionales en el ejercicio del poder: negocios, complicidades, dispendio, cinismo, desvío de dinero, hidrocarburos entregados con laxitud a compañías petroleras extranjeras que, ahora aflora, el gobierno federal no tenía opción, el problema fue la reforma a la Constitución y una estructura jurídica de apertura al capital exterior.

Pemex, así se está entendiendo, hacía años carecía de capacidad productora de gasolina, por ejemplo, la impresión también fue que de eso se trataba, disminuir el potencial de Pemex o por corrupción, y arribaran esas compañías, enormes ganancias privadas y para servidores públicos.

La imagen colectiva era de escenas de simulación, festín de robos, saqueos y corrupción desmedida.

La población se sentía engañada y dejó de creer en los dioses de la mitología mexicana; en las historias legendarias y fantasiosas de los políticos, como define Ángel Ma. Garibay a la Mitología.

Como si se tratara de la última jugada, la gente apostó su resto a favor de López Obrador. Toda la confianza y riesgos con él. Hasta donde topara.

En “¡Ya vienen…!”, escribí: “Las coaliciones PRI-PVEM-PANAL y PAN-PRD-MC, por su esquizofrénica ceguera, no percibieron el rechazo popular acumulado. Igual que los alemanes, no escucharon ni entendieron los avisos, y no estaban en aptitud porque los responsables de elaborar la estrategia vivieron separados del pueblo y sus requerimientos”.

“Si AMLO triunfa, tendrá en sus manos armar un complicado y gigantesco rompecabezas para echar a andar el cambio que la gente pide, pero en ese armado habrá muchas manos y muchos colores, a riesgo de no unir las piezas a la brevedad”.

Las actitudes, discursos, señalamientos y compromisos de López Obrador convocaban a destruir los mitos; las formas culturales y políticas económicas ya no funcionan, decía Andrés Manuel: Hay qué cambiar, transformar México en un nuevo régimen.

Los discursos de campaña de Meade y Anaya, eran ecos lejanos sin respaldo, contradichos por la realidad, no convencían a las masas, éstas ya querían nuevos modelos, sanos, sin descomposición moral, sin ejecuciones, sin feminicidios, sin Ayotzinapa, sin desaparecidos.

Los votantes corrieron a los dioses del Olimpo anquilosado para entregar las nubes a los dioses nuevos. En ustedes confiamos, era el mensaje.

A seis meses de la actual administración federal, los datos que enseñan percepciones con relación al buen, mediano o deficiente desempeño, ya informan que la popularidad del presidente de la República sufre baja considerable, y proyectivamente continuará.

La manera en que López Obrador conduce la administración trae la baja de aceptación popular. Mi encuesta particular capta dudas o desencantos en las mismas personas que votaron por el hoy presidente.

Atajar la corrupción equivale a consignar legalmente a los que en ella incurrieron; sé que integrar carpetas de investigación lleva tiempo, y queda esperar la consignación en su momento, lo que esperamos suceda pronto, para sanear “el cochinero”.

Pero, reducir recursos al sector salud, ya en crisis, entre otras muchas decisiones que lastiman a los que menos tienen y por él votaron, carece de sentido lógico, de congruencia.

Visualizar racionalmente un problema social o asunto de Estado requiere de tiempo, diagnóstico riguroso y resultados veraces, derivados de una metodología cuidadosa por especialistas en el asunto cuestionado, no por improvisados e ignorantes del contexto en el que surge el problema.

500 millones de pesos para impulsar el deporte del beisbol es una decisión descabellada, mientras se reducen costos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y el Lic. Germán Martínez Cázares renuncia a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque la Secretaría de Hacienda le recorta recursos para sus necesidades básicas; dijo Martínez Cázares que el IMSS está en terapia intensiva con grave riesgo para la salud de los derechohabientes.

Nada nuevo apuntó, es la verdad, pero lo interesante es que, por ética personal y ética pública como servidor público, dejó claro que así no se puede, y renunció para que los mortales no lo contaran entre los dioses del nuevo Olimpo, por muchos analistas calificados de incapaces, disfuncionales y sumisos al presidente.

Germán Martínez Cázares ya es un personaje enlistado para candidato a la Presidencia de la República. ¿Por cuál partido político o coalición?, no lo sé, pero su renuncia y motivos ahí lo colocan, como rara avis, como persona poco común, distinta, excepcional.

A Martínez Cázares le granizaron denuestos por simpatizantes de López Obrador, igual que al genial Víctor Trujillo (el payaso Brozo), sólo por puntualizar que, en su concepto y derecho a la libertad de expresión, no pocas de sus políticas son erróneas, contradictorias e ineficaces.

A lo hecho, pecho, por él votamos; no obstante, no impide alertar que un tanto de las medidas lópezobradoristas son impropias, y que, paulatinamente, le pueden llevar a perder el poder, cuestión que traté en mi artículo “Guía para perder el poder” del 20 de mayo de 2018, por abandonar, soslayar u olvidar los motivos por los que el pueblo otorgó el poder, y cómo el pueblo se aparta, decepcionado, en masa, del gobernante y su destino, que la oposición, con inteligencia y buen acierto, aprovechará.

Se agudizan las preguntas ciudadanas: el ascenso de la violencia, 30 mil millones de dólares del patrimonio mexicano para Centroamérica, nepotismo en delegaciones federales y conflictos de interés entre servidores públicos de Morena, no aclarados, investigados ni sancionados.

Por eso, la gente se está yendo.





