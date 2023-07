Se fueron por las mismas razones que Cuauhtémoc y Porfirio

El martes decidieron irse del PRI cientos de sus militantes, entre ellos cuatro senadores que le deben todo lo que son a ese partido, sobre todo su aparente holgada situación económica.

Ellos son Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

Ávila, de 54 años, militó casi 35 años en el PRI y fue secretario del ayuntamiento de Ecatepec (1994-1996), veces diputado local (1996-2000 y 2006-2009), veces presidente municipal de Ecatepec (2003-2006 y 2009-2011) y gobernador del Estado de México (2011-2017).

Mayorga, de 57 años, fue analista en la desaparecida SPP, secretaria de Finanzas de Hidalgo (2005-2012), diputada federal (2012-2013), directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2013-2018).

Osorio Chong, de 58 años, fue oficial mayor de Pachuca (1991-1993), presidente del PRI de Hidalgo (1993-1994), secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Regional, subsecretario y secretario de de Hidalgo (1998-2003), diputado federal (2003-2005), gobernador de Hidalgo 2005-2011) y secretario de Gobernación (2012-2018).

Ruiz Massieu, de 50 años, fue subsecretaria del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la CNOP del PRI (2002-2003), diputada federal (2003-2006 y 2009-2012), vicepresidenta de la Fundación Colosio en el DF (2006), coordinadora de Asesores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de la SSP federal (2006), coordinadora general de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR (2007), secretaria coordinadora del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana del PRI (2009), secretaria de Turismo (2012-2015), secretaria de Relaciones Exteriores (2015-2017), secretaria general (2017-2018) y presidenta nacional del PRI (2018-2019).

En un evento en donde todos renunciaron al PRI, los cuatro pronunciaron discursos para explicar sus motivos.

Ávila, por ejemplo, dijo que en el PRI, hoy "la sumisión es más importante que la lealtad, la subordinación pesa más que los resultados y el compromiso, la obediencia más que las propuestas... los intereses individuales están por encima del interés nacional y colectivo...".

Osorio dijo que "ingresé al PRI, muy joven, hace 40 años, convencido de los ideales de democracias y justicia social que abanderaba...". Después de recordar lo maravilloso que, para él, fue ese partido, expresó que "a ese PRI lo perdimos, está extraviado, ausente, perdió la ruta, con una dirigencia soberbia...".

Antes del evento, en un mensaje vía Twitter, Ruiz Massieu expresó que "Serví a mi país desde el PRI por 30 años. Con esa misma convicción y congruencia, cierro hoy ese capítulo. Lo hago convencida de que se aporta más donde hay diversidad, que se logra más donde hay democracia... Renuncio al PRI, no a hacer política".

Mayorga, también por Twitter, anunció que "Hoy he decidido renunciar al PRI, mi trayectoria en él ha sido intachable... Me voy del partido, pero ello no será impedimento para seguir luchando y alzando la voz por las y los mexicanos...".

Curiosamente, los cuatro y los demás, se fueron por las mismas razones por las que Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muños Ledo y otros dejaron al PRI en 1987, hace ya 36 años. Vaya que tardaron en darse cuenta de lo que es y siempre fue el PRI.

