Hace un par de semanas observé el video en el que una persona fue presentada ante la justicia para explicar, por supuesto con el acompañamiento de sus abogados, por qué había cometido un delito que ahora lo tenía a unos pasos de la cárcel y a escasos centímetros de una sentencia de decenas de años en prisión. Cuando el juez le indicó que diera sus motivos, el joven de escasos 19 años, respondió: “se me hizo fácil”.

¿Se le hizo fácil secuestrar a una persona? ¿Tenerla lejos de su familia, escondido, humillado, asustado, hostigado? ¿Se le hizo fácil? Cualquiera podría decir que se trata de una respuesta demasiado cómoda y por demás absurda; es más: se puede tratar de una respuesta rápida para salir del apuro. Déjame decirte, estimado lector, que la mayoría de nuestros jóvenes, hoy tienen en su lenguaje esa expresión: “se me hizo fácil”.

Y es que recientemente, el hijo adolescente de un buen amigo mío se fue de fiesta con sus amigos y entrada la madrugada, en la casa del muchacho se recibió una llamada de la sala de emergencias de un hospital que está a una hora y media de distancia de su hogar. “Su hijo tuvo un accidente, está estable, pero golpeado, por fortuna se abrieron las bolsas de aire y como iba conduciendo, el volante amortiguó más el golpe”, le dijeron a la madre del joven.

Entonces ella respondió: “espere, me parece que hay una confusión: mi hijo no tiene vehículo, ni licencia, él anda con sus amigos y no donde usted me dice que está. Nosotros vivimos en Chihuahua”. Cuando le dieron el nombre de su hijo, la edad y las condiciones en que estaba, padre y madre fueron al hospital y, al llegar, en efecto, su hijo estaba en cama, con todos esos tubos y mangueras para aliviar los dolores.

Ahí estaba, además, una guardia de la Fiscalía, custodiando al joven porque había lesionados en el accidente; por fortuna no hubo muertes que lamentar, pero sí una profunda pena de varias familias que pensaban que sus hijos estaban en determinado lugar, con determinadas personas y haciendo lo que cualquier joven para divertirse sanamente.

El agente de la Fiscalía les explicó a los padres del chico que el dueño del vehículo se había pasado de copas y por lo mareado, decidió preguntar a sus amigos quién de ellos podía conducir en su lugar. Por buena gente, atrevido o lo que sea, el hijo de mis amigos dijo “yo” y en la primera esquina, incluso antes de salir a carretera –por fortuna- se pasó el alto y fue blanco seguro de un camión de pasajeros que entraba precisamente a la ciudad.

Dos horas después, el muchacho despertó y mi amiga se acercó a verlo. Le tomó la mano derecha y le preguntó por qué había decidido conducir: ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¡Adivinaste!: “Se me hizo fácil”.

Cuando escuché en el juicio al secuestrador de 19 años decir que “se le hizo fácil” privar de la libertad a una persona, estuve a un paso de hacer una expresión, pero me contuve precisamente porque en el fondo, a nuestros jóvenes “se les hace fácil todo”. Se les hace fácil probar el primer cigarrillo, se les hace fácil ponerse la primera gran borrachera, se les hace fácil tener sexo sin precaución y a la edad que sea…

A nuestros jóvenes se les hace fácil andar en lugares poco seguros, se les hace fácil pelear con quien sea en la calle, se les hace fácil conducir a altas horas de la noche a velocidades extremas; se les hace fácil reprobar una, dos o más materias, se les hace fácil echársela de pinta de la escuela de vez en cuando, se les hace fácil probar una droga o se les hace fácil escaparse de casa sin que nadie lo sepa.

Y en esos “se me hace fácil”, van llegando, poco a poco, más adrenalina y “mejores” retos para los muchachos, porque de una travesura que puede serlo o no, aumentan radicalmente los objetivos, y hasta el grado de peligro, para cumplir determinados riesgos que, en todos los casos, sin equivocarme, son innecesarios.

Cuando conocí un poco más de la historia del joven secuestrador, supe que como padres, tenemos no sólo la obligación, sino el deber social de educar a nuestros hijos para entregarle a la sociedad hombres y mujeres de bien. No se vale que responsabilicemos sólo a la escuela, o al gobierno, de cómo se comportan nuestros hijos en la calle. La educación se mama en casa y, como origen de la sabiduría, tendrá el respaldo total de la escuela con la protección del estado.

Ese muchacho que apenas alcanzó la edad adulta se convirtió en un delincuente con la pena máxima para el secuestro y no saldrá nunca de la cárcel “porque se le hizo fácil” secuestrar a una persona. Y déjame comentarte, estimado lector, que no se trata de un “pájaro de cuenta”, ni de un delincuente organizado. Este muchacho no había tenido ni siquiera tiempo de divertirse, cuando de pronto se convirtió en un reo.

Pero sus “amigos” le propusieron hacerse ricos de la noche a la mañana y “lo único” que iba a hacer era cobrar el dinero del rescate. Cuando fue detenido por las autoridades, su única respuesta fue “se me hizo fácil”. ¿Por qué no podemos corregir esas actitudes desde que son niños nuestros hijos? Este joven delincuente debe pagar por las acciones y debe purgar una condena porque le hizo daño a una familia, le hizo daño a la sociedad y no se puede, ni por asomo, disculparse un delito de esta naturaleza porque en los últimos años, el secuestro ha lastimado terriblemente a nuestro país. Estamos a tiempo de poner un alto a los “se me hizo fácil”, antes de que sea demasiado tarde.