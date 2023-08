Se pelean la base extremista de Trump, quien arrasa aun estando ausente y siendo arrestado

“Fueron ocho los escogidos, pero casi ninguno se atrevió a criticar a Trump directamente”

Una foto del controversial Donald Trump siendo arrestado y fichado por cargos criminales ya es histórica. Aun así, arrasa en las preferencias electorales de su partido, posicionándose al menos 37 puntos por arriba de su más cercano competidor republicano, Ron De Santis. El expresidente enfrenta múltiples cargos criminales por conspirar para revertir las elecciones del 2020, que perdió por pocos votos, pero debido a su notable resiliencia, está por verse si el sistema judicial de los Estados Unidos (EU) logra imponerse a su capacidad para sobrevivir a pesar de la multitud de problemas legales, políticos y personales en los que ha estado constantemente involucrado.

Trump es el primer expresidente que enfrenta cargos criminales, y podría ser convicto y sentenciado a la cárcel. A pesar de ello, sigue siendo, según las más recientes encuestas del New York Times, del Siena College, y de la cadena CBS, el rival republicano a vencer; aún después de ausentarse por decisión propia del primer debate republicano, decisión que, políticamente, finalmente le funcionó a su favor.

Su foto de arresto, en la que aparece bastante molesto y desafiante, se ha vuelto viral en todo el mundo, y para sus fanáticos, ya se volvió un símbolo de lucha que se aprovecha para vender camisetas. El expresidente norteamericano había evitado ser fotografiado en sus anteriores arrestos, sin embargo, al contrario de perjudicar su campaña, esto motivó más a sus seguidores para apoyarlo. Actualmente, el expresidente se da el lujo de explotar una teátrica imagen de ‘perseguido político’. Su plan ahora, evadir la cárcel, ganar Iowa y seguir evadiendo los debates republicanos. Otros 18 políticos fueron registrados en la cárcel de Atlanta por cargos relacionados, incluido el afamado exalcalde de Nueva York y abogado personal del Trump durante los hechos ‘Rudy’ Giuliani.

Irónicamente, hasta sus contrincantes de partido lo apoyan públicamente. Unas horas antes de presentarse para ser fichado en Atlanta, Georgia, durante el primer debate presidencial republicano, seis de los candidatos levantaron la mano cuando les preguntaron si apoyarían a Trump aun si es encontrado culpable de los delitos por los que se le acusa. Solo el exgobernador de New Jersey Chris Christie y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, se abstuvieron de levantar la mano a ante la pregunta expresa de si apoyarían a un Trump convicto.

Esto exhibe la doble moral de los candidatos republicanos, quienes demostraron miedo de atacar a Trump. Por un lado, públicamente lo apoyan, debido a su popularidad, ya que, en caso de que el expresidente se retire en algún momento de la carrera presidencial, algunos de ellos podrían heredar los votos de sus fanáticos, y quien lo haga, obviamente dominará. Por otro lado, Trump es todavía un poderoso contrincante para los demás aspirantes que buscan la candidatura del partido del elefante. Al parecer la mayoría de ellos esperan un desenlace desfavorable para el expresidente que lo saque de la carrera presidencial.

Por si fuera poca cosa la extraña e histórica ausencia del expresidente en el primer debate de los candidatos republicanos rumbo a la presidencia, este optó por dejarse entrevistar por el también célebre periodista Tucker Carlson en la plataforma de redes sociales ‘X’ del multimillonario Elon Musk, al mismo tiempo que la cadena de derecha Fox News y sus periodistas moderaban y transmitían el citado debate. La favorable entrevista entre los dos personajes fue uno a uno, duró 46 minutos y se reprodujo por internet gratis, a diferencia de la cadena Fox, que no se transmite por televisión abierta, llegando a tener, según presumió el mismo Trump, visitantes por arriba de los 100 millones; lo que está exagerado, según un artículo publicado por la revista Forbes, que critica la manera de contar las visitas de la plataforma mencionada. En ella, Trump se retrató como un perseguido político, enojado, pero inocente. Fox, por su parte, reportó una audiencia de casi 13 millones para su debate.

Dudamos de los números expuestos por Trump y Carlson, pero incluso pensando en cifras más conservadoras, sí resultó un deliberado gancho al hígado para los otros candidatos republicanos y para Fox News, quien recientemente despidió a Tucker, su periodista estrella, y quien reveló que lo removieron de la empresa como parte de la negociación de la televisora con Dominion Voting Systems; en la que Fox terminó aceptando pagar 787.5 millones de dólares a Dominion por la demanda interpuesta a Fox con relación a las transmisiones de la cadena sobre el supuesto ‘fraude electoral’ promovido por Trump; que resultó falso, y que es una de las múltiples razones por la que el expresidente enfrenta problemas legales actualmente.

En cuanto al debate, el ganador total fue Trump, a pesar de su ausencia, de acuerdo a expertos en política. Las cosas no pudieron salirle mejor. El expresidente sabe que enfrentar a sus oponentes rumbo a la casa blanca en un debate público solo incrementaría la fama y la popularidad de los demás candidatos, por lo que, para él, y para sus diseñadores de campaña, no tiene sentido presentarse a competir. Él ya no necesita ser más popular. A la vez, la decisión de transmitir en vivo al mismo tiempo una entrevista con Tucker resultó una decisión atinada para el exmandatario, quien, a pesar de ser criticado por no atender el debate oficial, horas después se entregó en Arkansas a las autoridades judiciales, incitando el enojo de sus fieles seguidores en todo el país. Por el momento parece que todo le sale bien, al menos políticamente, aunque existe la posibilidad de que, si es encontrado culpable de los varios cargos en su contra, y que enfrenta en diferentes cortes, podría pasar tiempo en la cárcel, lo que impediría que cumpla las funciones que requiere atender un presidente. Por todo esto, Trump sigue siendo, increíblemente, el candidato dominante, pero incómodo, del partido republicano, que no ha podido deshacerse de él. Todo este curioso embarullo es vergonzosamente histórico a nivel mundial, para un país que presume instituciones moralmente superiores a las de los demás países del mundo.

En cuanto al primer debate republicano estadounidense en sí, fueron ocho los escogidos, pero casi ninguno se atrevió a criticar a Trump directamente. La mayoría se alinearon detrás de él. Solo el exgobernador de New Jersey Chris Christie lo hizo ligeramente, diciendo que el expresidente ha estado por debajo del nivel que un lider de EU debe actuar.

Ron De Santis, gobernador de Florida y número dos en las encuestas va a la baja - razón por la que se esperaba fluyeran los ataques de los demás en su contra–, pero siguió con su trillada retórica antiinmigrante y anticárteles al estilo de Trump, pero no logró mucho avance; fue ignorado la mayoría del tiempo por sus contrincantes. De Santis había bajado en popularidad los dos meses anteriores a su presentación en el debate, y la misma tendencia continua.

Los demás candidatos se concentraron en atacar al que llegó como el número tres en las encuestas sorpresivamente por arriba de Mike Pence, el exvicepresidente de Trump- el sorpresivo Indio Americano Vivek Ramaswany, empresario en biotecnología, joven con mucha energía que se presentó públicamente y se la pasó esquivando las críticas en su contra por su ‘novates'. Obtuvo mucha atención por ello. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora en la ONU, se destacó por ser la única candidata mujer que debatió. Mike Pence, se distinguió por ser el candidato más centrado en sus declaraciones, apegándose a la imagen paternal y sabia que a sus administradores de campaña les interesa promover.

El futuro dependerá de lo que suceda con el caso del expresidente. Sin embargo, si su defensa triunfa a pesar de todo en su contra, un segundo enfrentamiento entre Trump y Biden sería posible. Se calcula que solo la tercera parte de los republicanos, los más extremistas, favorecen a Trump, ya que debido a todos los escándalos que involucran al expresidente, muchos de los republicanos que votaron por él en el pasado han expresado que no lo volverían a elegir. Falta mucho para que el pueblo americano decida. Factores como la inflación y el precio de la gasolina, que sigue aumentando, podría arruinar la ligera ventaja que actualmente favorece a los demócratas debido a los escándalos de Trump. Históricamente, cuando la economía se pone mal, los republicanos aumentan sus probabilidades de ganar. Otro que espera el momento oportuno para adherirse como candidato republicano es el gobernador texano Greg Abbott, un extremista al estilo de Ron De Santis. Por el momento, casi todos los republicanos se pelean por la base extremista que apoya a Trump, si es que lo sacan de la carrera, saben que no pueden ganar sin su apoyo.