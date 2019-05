Se potencia el obradorismo contra ladrones, corrupción y nepotismo

Con los últimos acontecimientos publicados oficialmente del destape de la cloaca de corrupción, robos a manos llenas con soberbia, racismo y nepotismo de las pasadas administraciones prianistas federales y empresariales, nacionales y extranjeros, que el pueblo mexicano ya percibía, sube la esperanza de que el gobierno de la Cuarta Transformación, una revolución pacífica y de cambios de conciencias y de manejos de gobierno, demuestra y trabaja de que va en serio el combate a la corrupción y nepotismo.

Aun cuando se ven cambios y altibajos en el gobierno obradorista por la falta de experiencia administrativa de [email protected] funcionarios, y peor aún, sin experiencia política como sucedió en Wachochi, Parral y Delicias, que en lugar de dar prestigio al gobierno federal con un trabajo honesto, hacen todo lo contrario y está repercutiendo negativamente ante los ojos de la sociedad serrana y urbana y más en las gentes más necesitadas como lo manifiestan diariamente. Hay mal desempeño y descarado nepotismo que se oponen a la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay [email protected] [email protected] que ingresaron a Morena sin convicciones, ni trabajo de base ni militancia, o como externó una maestra: “entraron no por convicción sino por ambición”, a ver qué hueso roer, y lo peor del caso: son gente arribista u oportunista o saltarines/chapulines que ni siquiera tienen conciencia social de izquierda. No tienen memoria histórica de lo que han sido las luchas sociales, magisteriales, universitarias, agrarias u obreras, cuando es precisamente que esas luchas donde muchos militantes ofrendaron su vida, fueron encarcelados y perseguidos y que nunca bajaron las banderas de lucha, se logró el cambio de gobierno y de régimen democrático que tiene México.

Después de varios años, décadas de lucha desde distintos frentes de lucha, se logró el proceso de cambio hacia la izquierda cuyo líder nacional es AMLO, y convertido en ejemplo de lucha democrática en América Latina y el mundo, aun cuando hay voces que dicen “que se construyó ayer, hace unas horas” –que “viven de la nostalgia” como diría una ex candidata de Morena-, y lamentablemente no recuerdan que hay todo un proceso de lucha en este cambio y transformación democrática que se dio el pasado 1 de julio de 2018.

Con gran “soberbia que proviene de la ignorancia y la estupidez” como dijo el filósofo, se suben a esa turbulencia o torbellino por el mal ejemplo y el mal trabajo de [email protected] “siervos de la nación”, dan armas al adversario, a los “fifís conservadores”; y por el otro flanco de la batalla, se ataca con saña –como lo hicieron en el transcurso de la campaña del año pasado- a quienes han sido históricamente luchadores por la democracia, tratando de asustar a [email protected] [email protected] con el “petate del muerto” de “que se va a la Venezuela socialista”, cuando ni siquiera tienen idea del significado y valor de la lucha de clases –ricos contra pobres que todos los días se viven-, del socialismo y la democracia, que no entienden por su bajo nivel intelectual; es decir, porque no leen, De ahí su espanto y temor a lo desconocido hacia la libertad; hacia una vida feliz.

Es por ello que hay sorpresas e impacto informativo que transcienden en la opinión pública por el trabajo del gobierno obradorista a más de cinco meses de su instauración, ya que en unos cuantos días se han producido una serie –como de película- de detenciones o acciones judiciales “que potencian al obradorismo y reinstalan la esperanza de cambio como motor político (y electoral). La detención del empresario Alonso Ancira y la orden de aprehensión contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin están en la cumbre de esta acometida justiciera. Además, han sido detenidos los contrapunteados jefes de los principales grupos delictivos de la capital del país (apodados El Tortas y El Jamón: directivos de la Fuerza AntiUnión y la Unión Tepito), se aprehendió al directivo de Ficrea (Rafael Olvera Amezcua) acusado de un fraude masivo contra ahorradores y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha adelantado que se está afinando el proceso de extradición de su antecesor priísta César Duarte”, observa el periodista Julio Hernández en su pilastra Astillero publicada en la Jornada el 30 de mayo.

La observación de Julio Astillero, jornalero crítico desde hace muchos años y con gran experiencia y visión de los acontecimientos, y aun con su postura crítica apoyó a AMLO en sus tres campañas electorales, hoy es uno de los principales periodistas del país a tomarse en cuenta por sus certeras observaciones para divulgarse. Escribe: “La acumulación de buenas noticias justicieras (a unos días de elecciones estatales, que incluirán el relevo de gobernadores en Puebla y Baja California (donde todo indica que ganará Morena) tendrá desenlaces disímbolos pero, por lo pronto, desentrampa al presidente López Obrador, luego de un reciente acopio de circunstancias negativas o, cuando menos, muy polémicas” (como el mal desempeño de [email protected] funcionarios/servidores de la Nación).

Añade Hernández López: “Por ejemplo, es probable que no terminen siendo tan profundas las incisiones en el cuerpo hasta ahora indemne de la corrupción institucional heredada (ayer mismo, el fiscal general, Alejandro Gertz, puntualizaba que la orden de captura de Lozoya no tiene relación con el caso Odebrecht, aunque mantenía el suspenso al decir que lo visto hasta ahora no es todo lo que habrá de verse), pero también es cierto que el lance de las órdenes de aprehensión (una, cumplida en España; otra, pendiente de ser cumplida) y la recuperación del espíritu punitivo contra los grandes ladrones de la historia política reciente han ganado inmediata aceptación en amplios sectores sociales y reflotan la confianza en que la amnistía contra corruptos, anunciada y sostenida durante el primer tramo del obradorismo gobernante, dé paso a eficaces batallas judiciales que sean congruentes con el sentido de la justicia”.

Concluye: “Por lo pronto, el expediente Lozoya-Ancira ha sido escalado a niveles extraordinarios. El abogado Javier Coello Trejo, especializado en la representación legal de personajes de poder y de dinero que estén en situaciones de conflicto (en este caso Lozoya Austin) ha metido al baile del escándalo y el amago judicial ni más ni menos que al ex ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y a una parte de los miembros de su gabinete, es decir, a aquellos que participaron en los consejos de administración de Pemex (Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, por ejemplo) y que, por tanto, habrían aprobado las operaciones mercantiles irregulares o francamente delictivas que ahora le son endilgadas sólo a Lozoya y a Ancira”. De película esta ilustración periodística.